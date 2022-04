MÄRKTE EUROPA/Etwas fester vor Inflationsdaten

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Etwas stützend wirken die zuletzt gefallenen Renditen an den Anleihemärkten. Dies wird dahingehend interpretiert, dass der sogenannte "Inflation Peak" möglicherweise gesehen wurde. Daneben stützt der bisher recht solide Verlauf der Berichtssaison. "Angesichts der ordentlichen Unternehmensergebnisse halten einige Anlegerinnen und Anleger Aktien für attraktiv bewertet und greifen zu", heißt es bei QC Partners.

Der DAX gewinnt 1,0 Prozent auf 14.506 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1,0 Prozent auf 3.937 nach oben. Akzente könnte die Bekanntgabe der europäischen Verbraucherpreise für März um 11 Uhr setzen. Im Konsens wird ein Anstieg von 2,5 Prozent gegenüber dem Vormonat bzw 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Stichwahl in Frankreich bislang kein Thema

Die anstehende Stichwahl in Frankreich macht die Börsianer laut QC Partners bislang so gut wie gar nicht nervös. "Auf dem Parkett gehen alle fest von einer zweiten Präsidentschaft von Emmanuel Macron aus", heißt es. Ein Sieg von Marine Le Pen wäre für die Börsen eine negative Überraschung mit wohl deutlich negativen Kursausschlägen.

Nach schwächlichen Produktionszahlen von Antofagasta und Herunterstufungen im Sektor geben Rohstoffwerte um 2,8 Prozent nach. Die Kupferproduktion von Antofagasta (-8,5%) ist 4 Prozent unter den Erwartungen der Citigroup geblieben, was vor allem auf die geringere Produktion der chilenischen Mine Los Pelambres zurückzuführen sei. Diese leide unter Wassermangel. Tagesgewinner ist der Reisesektor mit plus 1,2 Prozent.

Nach überzeugenden Umsatzzahlen für das erste Quartal gewinnen Nestle 1,5 Prozent. "Das Jahr hat gut begonnen und widerlegt damit unsere pessimistische Haltung", heißt es von den Jefferies-Analysten. Akzo Nobel steigen nach Zahlen gleich um 5,3 Prozent. Positiv wird die Entwicklung des bereinigten operativen Gewinns im ersten Quartal gewertet, welcher mit 230 Millionen Euro rund 6 Prozent oberhalb des Konsens ausgefallen ist. Positiv wertet ein Marktteilnehmer die Zahlen von ABB (+4,8%) zum ersten Quartal sowie den Auftragsbestand.

Sartorius mit überzeugenden Zahlen

Als "überzeugend" stuft ein Händler die Zahlen von Sartorius (+4,5%) ein. Im ersten Quartal hätten sowohl Umsatz wie auch EBITDA die Markterwartung übertroffen.

Die Deutsche Beteiligungs AG hat derweil am Vorabend mitgeteilt, dass für 2022 mit einem Verlust gerechnet werde. "Die negativen Nachrichten sollten mehrheitlich eingepreist sein", so ein Aktienhändler. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits 25 Prozent an Wert verloren. Nachdem das Unternehmen Anfang März die 2022er Prognose gestrichen hatte, sei dies nun keine Überraschung. Der mittelfristige Investment-Case stimme, von daher biete ein Rücksetzer auch eine Kaufgelegenheit, so seine Einschätzung. Die Aktie steigt 0,2 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.937,09 +1,0% 40,28 -8,4%

Stoxx-50 3.788,26 +0,5% 17,40 -0,8%

DAX 14.505,55 +1,0% 143,52 -8,7%

MDAX 31.402,19 +1,0% 298,89 -10,6%

TecDAX 3.291,11 +1,1% 36,05 -16,1%

SDAX 14.526,34 +0,9% 134,08 -11,5%

FTSE 7.620,18 -0,1% -9,04 +3,3%

CAC 6.720,02 +1,4% 95,11 -6,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,92 +0,06 +1,10

US-Zehnjahresrendite 2,87 +0,03 +1,36

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0928 +0,7% 1,0855 1,0856 -3,9%

EUR/JPY 139,89 +0,8% 139,13 138,72 +6,9%

EUR/CHF 1,0337 +0,4% 1,0312 1,0276 -0,4%

EUR/GBP 0,8357 +0,6% 0,8314 0,8319 -0,5%

USD/JPY 128,02 +0,0% 128,17 127,78 +11,2%

GBP/USD 1,3075 +0,1% 1,3056 1,3049 -3,4%

USD/CNH (Offshore) 6,4711 +0,4% 6,4720 6,4535 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 41.887,98 +0,9% 41.490,35 41.171,13 -9,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 103,99 102,19 +1,8% 1,80 +41,7%

Brent/ICE 108,78 106,80 +1,9% 1,98 +42,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.950,01 1.957,67 -0,4% -7,66 +6,6%

Silber (Spot) 25,06 25,20 -0,6% -0,15 +7,5%

Platin (Spot) 988,23 990,53 -0,2% -2,30 +1,8%

Kupfer-Future 4,69 4,66 +0,6% +0,03 +5,4%

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2022 04:03 ET (08:03 GMT)