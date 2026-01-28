Christian Dior Aktie

Christian Dior für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883123 / ISIN: FR0000130403

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.01.2026 13:34:41

MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - ASML mit starkem Signal für Tech-Sektor

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte tendieren am Mittwoch erneut seitwärts. Dies bedeutet, dass die Investoren momentan kein frisches Geld an die Börse bringen. Auf der anderen Seite sehen sie auch keinen Grund, Gewinne mitzunehmen. Auf Sektor-Ebene oder bei den Einzelwerten gibt es teils deutliche Kursbewegungen - vor allem nach Quartalszahlen. Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 24.778 Punkte, der Euro-Stoxx-50 fällt um 0,3 Prozent auf 5.977 Punkte. Vor allem Technologie-Aktien profitieren von starken ASML-Zahlen und fangen damit die Enttäuschung aus dem Luxussektor von LVMH ab. Während es momentan kaum Störfeuer von der Geopolitik gibt, ist die Zinsentscheidung der US-Notenbank das bestimmende Thema.

Es ist die drittletzte Zinsentscheidung, der Jerome Powell als Fed-Präsident vorsteht. Es wird allgemein erwartet, dass die Fed die Zinsen nach drei aufeinanderfolgenden Senkungen unverändert lässt. Da die Entscheidung selbst kaum überraschen dürfte, liegt für die Marktstrategen der Deutschen Bank der Fokus auf der anschließenden Pressekonferenz. Dabei dürften auch einige nicht-ökonomische Themen zur Sprache kommen, darunter die jüngste Vorladung durch das Justizministerium (DoJ), der Fall Lisa Cook vor dem Obersten Gerichtshof, die Nachfolge im Fed-Vorsitz sowie die Frage, ob Powell nach dem Ende seiner Amtszeit als Vorsitzender im Mai weiterhin Mitglied des Gouverneursrats bleibe. Die US-Ökonomen gehen davon aus, dass Powell seine Punkte aus der Stellungnahme zur DoJ-Vorladung von Anfang des Monats wiederholen und sich nicht zur Nachfolge im Vorsitz äußern wird. Was die Geldpolitik betreffe, dürfte die Fed ein optimistischeres Bild der Wirtschaft zeichnen. Das Statement dürfte signalisieren, dass man gut aufgestellt ist, um auf Risiken in beide Richtungen des dualen Mandats zu reagieren.

Technologie-Werte vorn dank SK Hynix und ASML

Der Sektor der Technologiewerte stellt europaweit den Gewinner mit plus 2,3 Prozent. Zu den guten US-Vorgaben kamen vom südkoreanischen Speicherchip-Hersteller SK Hynix neue Rekordzahlen. Entsprechend steigen ASML mit eigenen starken Quartalszahlen um 5,6 Prozent. ASML teilte zudem mit, für dieses Jahr ein solides Umsatzwachstum zu erwarten, da die Ausgaben der Kunden für die Herstellung der fortschrittlichen Chips, die hinter dem Boom der künstlichen Intelligenz (KI) stehen, weiterhin hoch seien. Vor allem der Ausblick schlägt mit einer Umsatzerwartung von 34 bis 39 Milliarden Euro in diesem Jahr die Schätzungen der Analysten. Dazu kommt ein neues und Aktienrückkaufprogramm über 12 Milliarden Euro. Infineon im DAX legen um 5,5 Prozent zu und STMicro klettern um 3,3 Prozent.

Mit einem Plus von 9,7 Prozent ist Jenoptik am deutschen Markt der größte Profiteur des ASML-Berichts. "ASML ist der größte Jenoptik-Kunde für den Bereich Semi-Optik", so ein Händler. ASML mache dort 50 Prozent des Umsatzes aus.

Druck auf Luxus-Aktien

Luxusaktien geben auf breiter Front nach, nachdem das Branchenschwergewicht LVMH seine Ergebnisse vorgelegt hat, die nach Einschätzung der Analysten von Jefferies die Anleger vorsichtig stimmen. Die Aktien von LVMH fallen um 7,2 Prozent und führen damit die Verluste im Sektor an. Die Aktie des Gucci-Eigentümers Kering verlieren 2,4 Prozent, Dior 6,5 Prozent. Die Ergebnisse von LVMH seien kein "Eureka-Moment" für den Luxussektor gewesen, so die Analysten von Jefferies. Die bisherigen Schwankungen bei Luxusaktien in diesem Jahr deuteten darauf hin, dass ihre Wertentwicklung an den Gewinnerwartungen hänge und nach dem Update von LVMH Vorsicht vorherrschen könnte.

Überraschend besser als befürchtete Zahlen hat Lkw-Hersteller Volvo vorgelegt. Der Einfluss von US-Strafzöllen war geringer als erwartet, dazu wird der Absatzausblick für Nord-Amerika erhöht. Volvo steigen um 1,8 Prozent. Mit Blick auf den Markt in Europa sieht Volvo nun ebenfalls eine Stabilisierung. Die Aktien von Traton und Daimler Truck verbessern sich um bis zu 1,9 Prozent.

Wacker Chemie notieren nach einem zwischenzeitlichen Plus nun 4,3 Prozent tiefer, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang und unter dem Strich einen hohen Verlust verbuchte. Die Jahresprognose wurde im vergangenen Jahr nicht erreicht. Ausschlaggebend dafür sei eine geringere Auslastung der Produktionsanlagen in allen Geschäftsbereichen, zum Teil niedrigere Absatzmengen und Preise sowie negative Währungseffekte gewesen, teilte der Spezialchemiekonzern mit und monierte zudem, dass die Energiekosten in Deutschland im internationalen Vergleich weiterhin nicht wettbewerbsfähig seien.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.976,92 -0,3% -17,67 +3,5%

Stoxx-50 5.072,83 -0,7% -33,41 +3,8%

DAX 24.778,00 -0,5% -116,44 +1,6%

MDAX 31.463,46 -0,8% -264,39 +3,6%

TecDAX 3.724,81 +0,3% 11,86 +2,5%

SDAX 18.312,57 -0,1% -15,10 +6,7%

CAC 8.051,54 -1,2% -101,28 +0,0%

SMI 13.029,09 -1,4% -187,14 -0,4%

ATX 5.591,62 -0,5% -28,14 +5,5%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1977 -0,5% 1,2042 1,1883 +2,5%

EUR/JPY 182,61 -0,4% 183,41 183,01 -0,4%

EUR/CHF 0,9185 +0,2% 0,9170 0,9210 -1,5%

EUR/GBP 0,8691 -0,1% 0,8697 0,8673 -0,2%

USD/JPY 152,47 +0,1% 152,30 154,00 -2,8%

GBP/USD 1,3781 -0,5% 1,3847 1,3701 +2,8%

USD/CNY 6,9741 +0,1% 6,9638 6,9865 -0,9%

USD/CNH 6,9426 +0,1% 6,9334 6,9502 -0,5%

AUS/USD 0,7003 -0,1% 0,7009 0,6928 +5,1%

Bitcoin/USD 89.723,00 +0,6% 89.151,10 87.394,20 +0,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,59 62,39 +0,3% 0,20 +8,3%

Brent/ICE 67,62 67,57 +0,1% 0,05 +10,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.261,69 5.176,95 +1,6% 84,74 +19,9%

Silber 112,40 112,18 +0,2% 0,22 +57,3%

Platin 2.215,09 2.198,89 +0,7% 16,20 +25,5%

Kupfer 5,92 5,86 +1,0% 0,06 +2,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2026 07:35 ET (12:35 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Christian Dior S.A.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Christian Dior S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML Holding NV NY Registered Shs 1 205,00 1,26% ASML Holding NV NY Registered Shs
ASML NV 1 207,60 1,07% ASML NV
Christian Dior S.A. 510,00 0,59% Christian Dior S.A.
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 16,00 -1,23% COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Daimler Truck 41,04 -1,06% Daimler Truck
Infineon AG 42,03 -3,44% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 41,60 -3,70% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
JENOPTIK AG 23,82 -1,33% JENOPTIK AG
Kering 263,70 -1,33% Kering
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh 108,50 0,00% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 548,80 1,50% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Richemont 161,65 -0,46% Richemont
STMicroelectronics N.V. 23,78 -6,36% STMicroelectronics N.V.
STMicroelectronics N.V. NY Registered Shs 23,80 -6,30% STMicroelectronics N.V. NY Registered Shs
TRATON 32,52 0,00% TRATON
Volvo AB (B) 30,70 1,25% Volvo AB (B)
WACKER CHEMIE AG 67,60 -1,82% WACKER CHEMIE AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen