MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Berichtssaison und Fed die Themen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag etwas leichter in den Handel gestartet. Der DAX gibt im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 13.162 Punkten nach, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,2 Prozent tiefer bei 3.597 Punkten. Am Abend startet die zweitägige Sitzung der US-Notenbank. Am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa wird das Ergebnis bekannt gegeben, mehrheitlich wird an der Börse mit einer Anhebung der Leitzinsen in den USA um weitere 75 Basispunkte gerechnet. Im Vorfeld wird ein vorsichtig abwartender Handel erwartet, wobei die Berichtssaison einige Impulse setzen könnte.

Das Sentiment leidet am Morgen leicht unter der Berichtssaison. So legte am Montagabend der US-Einzelhändler Walmart seine Geschäftszahlen vor und senkte die Prognose, die Aktie gab es danach im Ausverkauf rund 10 Prozent billiger. Walmart gewährt angesichts der steigenden Inflation mehr Preisnachlässe, um ihre Warenbestände abzubauen. Viele Verbraucher schnallen den Gürtel enger. Dies wird dazu führen, dass die Gewinne im gesamten Geschäftsjahr sinken.

Allgemein ist in der US-Berichtssaison zu beobachten, dass die Ertragsseite der Unternehmen zusehends unter dem starken Dollar leidet. Im Tagesverlauf legen unter anderem Microsoft, Alphabet, Visa, UPS, 3M, Chipotle Mexican Grill, McDonald's, Coca-Cola und General Electric ihre Geschäftszahlen vor. Aber auch aus Europa gibt es erste Geschäftszahlen. So legen diese Woche 198 Unternehmen aus dem Stoxx-600 ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor.

Home Offices ausgerüstet - Umsatzrückgang bei Logitech

Am Morgen gab es aus der Schweiz bereits einige Geschäftszahlen. Logitech verlieren nach den Quartalszahlen knapp 7 Prozent. Der Umsatzrückgang des Herstellers von Computer-Ausrüstung sei mit 9 Prozent auf vergleichbarer Währungsbasis stärker als befürchtet ausgefallen, was auch den Gewinn drücke, heißt es im Handel. Entsprechend senkt Logitech die Jahresprognose. "Der Ausrüstungsbedarf für Home Offices scheint gesättigt zu sein", kommentiert ein Händler. Auch bei einem Wiederaufflackern der Corona-Pandemie im Winter und erweiterten häuslichen Arbeitszeiten sei daher keine Erholung mehr zu erwarten.

Nicht zufrieden mit den Geschäftszahlen der UBS (-5%) im zweiten Quartal äußern sich Händler. Der Nettogewinn lag mit 2,11 Milliarden Dollar deutlich unter der Erwartung von 2,40 Milliarden Dollar. Dies könne aber noch mit der Marktvolatilität erklärt werden, wie es sich schon bei den US-Banken abgezeichnet habe, meint ein Händler: Als "unbefriedigender" bezeichnet er den Einnahmerückgang der Vermögensverwaltung. Gut seien aber einige andere Kennzahlen ausgefallen, so die Kernkapitalquote mit 14,2 Prozent.

Gute Geschäftszahlen zum zweiten Quartal aus der Technologiebranche kommen von NXP Semiconductors. Der niederländische Chip-Hersteller steigerte den Umsatz um fast 28 Prozent zum Vorjahr auf 3,3 Milliarden Dollar. Vor allem die Margenstärke des Geschäfts wird gelobt. Ein Händler hebt hier die Bruttomarge von fast 57 Prozent hervor, die sogar leicht über Vorjahr liegt. Da die Aktie sich seit rund einem Jahr in einer großen Konsolidierung befinde, gebe es weiteres Aufwärtspotenzial, besonders wenn sich die soeben angedünigte Zusammenarbeit mit Foxconn gut entwickele, heißt es im Handel.

Für die Aktie von Unilver geht es gegen den Trend um 1 Prozent nach oben. Der RBC zufolge hat Unilever die Konsenserwartungen mit den guten Ergebnissen für das erste Halbjahr bei organischem Umsatzwachstum, EBIT und Gewinn geschlagen. Die Unternehmensprognose für das Gesamtjahr sei angehoben worden, auch wenn es keine Änderung bei den Margenerwartungen gebe.

Weiter abwärts geht es mit Uniper. Die Aktien verlieren weitere 6 Prozent auf 6,15 Euro. "Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab", sagt ein Händler. Aktuell belaste, dass Goldman Sachs das Kursziel auf 4,50 nach 10 Euro gesenkt hat. Dazu komme, dass der politische Streit um die Nord-Stream-Pipeline trotz der nun gelieferten Turbine weitergehe. Sollte der Gasfluss weiter nur bei 20 Prozent bleiben, könne Deutschland die Lager für den Winter nicht füllen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.596,50 -0,2% -7,66 -16,3%

Stoxx-50 3.586,65 +0,1% 4,74 -6,1%

DAX 13.161,55 -0,4% -48,77 -17,1%

MDAX 26.441,36 -0,7% -191,30 -24,7%

TecDAX 3.005,06 -0,2% -6,74 -23,3%

SDAX 12.414,08 -0,8% -94,26 -24,4%

FTSE 7.340,86 +0,5% 34,56 -1,1%

CAC 6.222,94 -0,2% -14,61 -13,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,99 -0,02 +1,17

US-Zehnjahresrendite 2,78 -0,02 +1,27

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:40h Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0233 +0,1% 1,0226 1,0212 -10,0%

EUR/JPY 139,77 +0,1% 139,81 139,61 +6,8%

EUR/CHF 0,9865 +0,1% 0,9865 0,9858 -4,9%

EUR/GBP 0,8491 +0,1% 0,8477 0,8483 +1,1%

USD/JPY 136,60 -0,0% 136,70 136,68 +18,7%

GBP/USD 1,2052 +0,0% 1,2064 1,2039 -10,9%

USD/CNH (Offshore) 6,7553 +0,0% 6,7547 6,7536 +6,3%

Bitcoin

BTC/USD 21.129,83 -4,1% 21.086,78 21.796,41 -54,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 98,46 96,70 +1,8% 1,76 +37,6%

Brent/ICE 106,95 105,15 +1,7% 1,80 +42,8%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 182,00 179,00 +3,0% 5,38 +41,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.727,53 1.719,69 +0,5% +7,84 -5,6%

Silber (Spot) 18,68 18,44 +1,3% +0,24 -19,9%

Platin (Spot) 890,80 882,67 +0,9% +8,13 -8,2%

Kupfer-Future 3,42 3,35 +2,1% +0,07 -23,0%

YTD zu Vortagsschluss

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2022 03:35 ET (07:35 GMT)