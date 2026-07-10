MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Easyjet und Vodafone mit starken Gewinnen

DOW JONES--Mit moderaten Abgaben haben die europäischen Aktienmärkte den letzten Handelstag der Woche beendet. Für etwas Zurückhaltung sorgte der wieder aufgeflammte Konflikt im Nahen Osten, obwohl es schon wieder "technische Gespräche" zwischen dem Iran und den USA geben soll. Händler sahen aber keinen Grund, deswegen neue Investments vorzunehmen. Gerade vor dem Start der Berichtssaison in der kommenden Woche war etwas Zurückhaltung bei allen Marktteilnehmern gerne gesehen. Entsprechend dünn fielen die Umsätze aus.

Der DAX verlor 0,2 Prozent auf 25.067 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 ging es ebenfalls um 0,2 Prozent nach unten auf 6.270 Punkte. An den Devisen- und Anleihemärkten tat sich zum Wochenausklang nur wenig. Der Ölpreis zeigte sich kaum verändert - Brent notierte mit 75,50 Dollar auf einem unkritischen Niveau.

Bei den Einzelwerten fielen Bayer um 1,1 Prozent. Der Pharmakonzern hat sich eine milliardenschwere Finanzspritze gesichert und holte im Gegenzug den Vermögensverwalter Apollo ins Boot als Minderheitsinvestor eines neu gegründeten Unternehmens für Verhütungsmittel.

Nach der Hausse vom Vortag im späten Handel korrigierte die Qiagen-Aktie um 0,7 Prozent auf 36,41 Euro. Wie Bloomberg berichtet hatte, sollen Finanzinvestoren wie EQT, Advent und KKR erneut ein Auge auf das Diagnostikunternehmen geworfen haben. Einige sollen dabei signalisiert haben, dass sie ein Angebot von mindestens 50 US-Dollar pro Aktie in Erwägung ziehen könnten.

Für etwas Bewegung sorgten diverse Pre-Close-Calls in der angeschlagenen Autoindustrie , so von Porsche AG (-2,8%) und BMW (-0,2%). Wie Bernstein schrieb, betonte Porsche, keine Prognosen auf Quartalsbasis abzugeben, bekräftigte jedoch erneut die Ausblicke für das Gesamtjahr 2026. Demnach werde weiterhin eine Konzern-EBIT-Marge im Bereich von 5,5 bis 7,5 Prozent und eine Netto-Cashflow-Marge im Segment Automobile von 3 bis 5 Prozent erwartet.

Die Aufsichtsratssitzung von VW (-0,8%) vom Vortag hatte derweil kaum neue Erkenntnisse gebracht. Die Produktpalette sollte um bis zu 50 Prozent verkleinert werden, laut Medienberichten standen mehr als 100.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel und die Zukunft von offenbar vier Werken war ungewiss. Dies entsprach dem bisherigen Kenntnisstand.

Kräftige Kursausschläge gab es in London: Vodafone sprangen um 12,6 Prozent nach oben dank des geplanten Einstiegs des französischen Investors Xavier Niel bei dem Telekomkonzern. Niel wollte über sein Anlagevehikel Vega einen Anteil von 16,2 Prozent für knapp 4,4 Milliarden Pfund erwerben. Niel wäre damit der größte Anteilseigner bei Vodafone.

Easyjet haussierten mit Aufschlägen von 14,3 Prozent auf 672,20 Pence in Reaktion auf ein vorläufiges Übernahmegebot von Apollo für die Fluglinie. Apollo bot 715 Pence und damit mehr als die 690 Pence von Castlelake. Laut Bernstein wären erhebliche Restrukturierungen notwendig, um den Apollo-Preis rechtfertigen zu können. Viele Analysten sehen aber hohe kartellrechtliche Hürden.

Für Arcelormittal ging es um 6,4 Prozent nach oben. Hier trieb die Aufhebung der Empfehlung "Untergewichten" durch JP Morgan und die Hochstufung auf "Neutral". Der Stahlkonzern wird mittlerweile auch als Gewinner der Energiewende gesehen.

In Bewegung bleibt der Apotheken-Markt in Europa. So konkretisieren sich Pläne, dass auch die Drogerie-Kette Rossmann bis zum Jahresende in den lukrativen Markt für verschreibungspflichtige Medikamente einsteigt. Dies unterstreiche "die Attraktivität des zugrundeliegenden E-Rezept-Marktes und dürfte als Katalysator für eine beschleunigte Online-Penetration wirken", kommentierten die Analysten von Metzler. Redcare Pharmacy fielen um 1,0 Prozent und DocMorris um 1,2 Prozent.

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Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.270 -0,2 +8,5

Stoxx-50 5.375 -0,2 +9,5

Stoxx-600 641 +0,0 +8,2

DAX 25.067 -0,2 +2,6

FTSE-100 London 10.472 +0,2 +5,5

CAC-40 Paris 8.327 +0,2 +2,2

AEX Amsterdam 1.083 +0,1 +13,9

ATHEX-20 Athen 6.331 +0,9 +18,3

BEL-20 Brüssel 5.648 -1,0 +11,2

BUX Budapest 142.613 -0,1 +28,4

OMXH-25 Helsinki 6.167 +0,1 +8,1

OMXC-20 Kopenhagen 1.647 -0,2 +2,4

PSI 20 Lissabon 9.124 -0,2 +10,4

IBEX-35 Madrid 19.323 +0,3 +11,6

FTSE-MIB Mailand 52.382 +0,4 +16,6

OBX Oslo 1.873 -0,3 +17,2

PX Prag 2.608 +0,8 -2,9

OMXS-30 Stockholm 3.186 -0,3 +10,5

WIG-20 Warschau 142.199 +2,0 +18,9

ATX Wien 6.457 +0,4 +21,2

SMI Zürich 14.215 +0,1 +7,1

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:02

EUR/USD 1,1436 +0,1 0,0008 1,1428 1,1431

EUR/JPY 184,58 -0,5 -1,0000 185,58 185,6500

EUR/CHF 0,9222 +0,0 0,0001 0,9221 0,9224

EUR/GBP 0,8521 0,0 0,0000 0,8521 0,8538

USD/JPY 161,39 -0,6 -0,9800 162,37 162,3700

GBP/USD 1,3418 +0,1 0,0013 1,3405 1,3388

USD/CNY 6,7766 -0,2 -0,0155 6,7921 6,7927

USD/CNH 6,7782 -0,2 -0,0166 6,7948 6,7955

AUS/USD 0,6958 +0,3 0,0018 0,694 0,6938

Bitcoin/USD 63.938,87 +1,1 673,47 63.265,40 62.954,09

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 71,32 -1,1 -0,76 72,08

Brent/ICE 75,45 -1,1 -0,85 76,30

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.109,98 -0,3 -11,04 4.121,02

Silber 59,88 -0,2 -0,11 59,99

Platin 1.620,61 +0,6 10,29 1.610,32

(Angaben ohne Gewähr)

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July 10, 2026 12:07 ET (16:07 GMT)