MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Powell könnte Zinsimpuls liefern

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen geben die Kurse am Dienstagnachmittag etwas nach, nachdem sich die Wall Street zur Eröffnung von den Vortagsverlusten zunächst nicht erholen kann. Der DAX fällt um 0,3 Prozent auf 15.297 Punkte, der Euro-Stoxx-50 fällt minimal auf 4.200 Punkte. Händler sprechen von einer Konsolidierung oder Verschnaufpause, die nach der Rally um knapp 1.700 Punkte im DAX auch etwas länger anhalten könnte.

Während die gestiegenen Zinsen bei Aktien der Technologiebranche (-0,7%) sowie bei den defensiven Nahrungsmittelaktien (-0,9%) und den Papieren der Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs (-1,1%) weitere Gewinnmitnahmen auslösen, sind konjunkturabhängige Titel der Öl - (+2,5%) und Rohstoffbranche (+1,3%) nach einem starken Quartalsbericht von BP gesucht, die Papiere der Autohersteller (+0,4%) steigen leicht.

Nun wartet der Markt auf US-Notenbankchef Chef Jerome Powell und dessen Rede im Economic Club of Washington um 17.00 Uhr MEZ. Anleger werden nach Hinweisen auf die Reaktion der Zentralbank auf die starken US-Arbeitsmarktzahlen vom vergangenen Freitag suchen. "Es darf spekuliert werden, ob Powell den starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag zum Anlass nimmt, um Zinssenkungen in diesem Jahr eine noch klarere Absage zu erteilen. Wenn die Börsen anfangen, nach dem Ende der Erhöhungen einen konstant hohen Zins einzupreisen, dann dürfte das sowohl am Aktien- als auch am Rentenmarkt schmerzhaft werden", kommentiert der Vermögensverwalter QC Partners.

Siemens Energy schwach

Im DAX verlieren Siemens Energy mit der Ankündigung einer Kapitalerhöhung 1,8 Prozent. Zur Refinanzierung der Komplettübernahme der Windenergietochter Siemens Gamesa will sich Siemens Energy mit der Ausgabe neuer Aktien oder eigenkapitalähnlichen Instrumenten maximal 1,5 Milliarden Euro besorgen. Außerdem belastet, dass sich wegen neuerlicher Problemen bei Gamesa beim Mutterkonzern das Ziel schwarzer Zahlen voraussichtlich um ein Jahr verschiebt.

Nach oben geht es im DAX mit den Autowerten: Porsche AG gewinnen 1,2, BMW und Mercedes je 0,1 und VW 0,5 Prozent. Gewinner Nummer eins ist die Aktie des Zulieferers Continental. Sie zieht um 2,5 Prozent auf 70,68 Euro an, nachdem sich die Analysten der Citigroup und von Stifel positiv geäußert haben. Goldman hat zwar die Verkaufsempfehlung bekräftigt, aber zumindest das Kursziel auf 59 von 52 Euro angehoben. In Paris gewinnen Renault 4,4 Prozent, Marktteilnehmer setzen darauf, dass die veränderte Allianz mit Nissan zu Synergien führt. In Helsinki brechen Nokian Tyres nach schwachen Zahlen ein.

Teamviewer zweistellig im Plus - Synlab und AMS-Osram brechen ein

In der zweiten Reihe geht es für Teamviewer um 12,4 Prozent nach oben. Der Softwareanbieter erfreut mit einem relativ optimistischen Ausblick auf das laufende Jahr und einem neuen Aktienrückkauf.

Synlab brechen dagegen um 21 Prozent ein, nachdem das Unternehmen den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gesenkt hat. Der Labordienstleister erwartet auch wegen eines geringeren Volumens und sinkender Preise für Covid-19-PCR-Tests nur noch einen Umsatz von rund 2,7 nach bisher rund 3,0 Milliarden Euro. Zudem wird die bereinigte Gewinnmarge nun niedriger erwartet.

Ebenso um 21 Prozent sacken AMS-Osram ab. Der Spezialist für Licht und optische Sensorik erwartet eine schwache Nachfrage in wichtigen Märkten.

BP erhöht Aktienrückkaufprogramm

BP machen einen Satz um rund 7 Prozent. Zwar ist der Nettogewinn im vierten Quartal mit 4,8 Milliarden Dollar unter der Konsensschätzung von 5 Milliarden ausgefallen, stützend wirken aber die um 10 Prozent angehobene Dividende sowie das auf 2,75 Milliarden Dollar angehobene Aktienrückkaufprogramm im ersten Quartal. Die Schätzung der Analysten von RBC lag bei lediglich 2 Milliarden.

Während die Analysten von Jefferies die Geschäftszahlen zum Schlussquartal der BNP Paribas (+3%) als "unspektakulär" einstufen, werten sie den Ausblick auf 2025 sowie den Aktienrückkauf positiv. Neben dem Aktienrückkauf in Höhe von 5 Milliarden Euro plane die Bank eine Dividende von 3,90 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von rund 6 Prozent entspreche.

Bei Ionos steht Ausgabepreis bevor

Unterdessen warten Marktteilnehmer auf den Börsengang des Webhosters Ionos. Die Spanne wurde am Vortag auf 18,50 zu 19,50 Euro am untere Rand eingeengt. Am Abend soll der Ausgabepreis veröffentlicht werden, gefolgt vom ersten Handelstag der Tochter von United Internet (-0,4%) am Mittwoch. Im sogenannten Handel per Erscheinen liegen Ionos bei 19,35 Euro.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.199,93 -0,1% -5,52 +10,7%

Stoxx-50 3.868,18 +0,3% 11,78 +5,9%

DAX 15.296,59 -0,3% -49,32 +9,9%

MDAX 29.097,85 -0,8% -223,86 +15,9%

TecDAX 3.287,46 -0,6% -21,00 +12,5%

SDAX 13.226,47 -1,2% -165,58 +10,9%

FTSE 7.860,01 +0,3% 23,30 +5,2%

CAC 7.115,25 -0,3% -21,85 +9,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,32 +0,03 -0,25

US-Zehnjahresrendite 3,65 +0,00 -0,23

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:04h Mo, 17:32h % YTD

EUR/USD 1,0683 -0,4% 1,0739 1,0733 -0,2%

EUR/JPY 141,03 -0,9% 141,76 142,49 +0,5%

EUR/CHF 0,9901 -0,5% 0,9944 0,9956 +0,0%

EUR/GBP 0,8922 +0,0% 0,8917 0,8930 +0,8%

USD/JPY 132,01 -0,5% 132,04 132,76 +0,7%

GBP/USD 1,1975 -0,4% 1,2054 1,2019 -1,0%

USD/CNH (Offshore) 6,7991 -0,1% 6,7905 6,8014 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 22.974,29 +0,4% 22.967,29 23.075,43 +38,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,39 74,11 +1,7% +1,28 -6,3%

Brent/ICE 81,88 80,99 +1,1% +0,89 -4,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 56,41 59,53 -5,2% -3,12 -21,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.870,75 1.870,90 -0,0% -0,16 +2,6%

Silber (Spot) 22,22 22,28 -0,2% -0,05 -7,3%

Platin (Spot) 968,85 974,55 -0,6% -5,70 -9,3%

Kupfer-Future 4,01 4,04 -0,5% -0,02 +5,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

