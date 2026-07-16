MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Technologie-Werte rutschen weiter ab

DOW JONES--Mit der erwarteten Zurückhaltung sind die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag in den Handel gestartet. Der DAX fällt um 0,5 Prozent auf 24.866 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,3 Prozent nach auf 6.244 Punkte. "Die aktuellen Themen gehen eigentlich alle an Europa, und vor allem am DAX, vorbei", sagt ein Händler. Der Iran-Krieg betreffe nur einige Öl -Aktien, das Technologie-Thema sei in Europa völlig unterrepräsentiert.

In Asien hatte sich der Kursrutsch der KI-nahen Technologieaktien fortgesetzt. Seit den Quartalszahlen und dem Ausblick von IBM hatten sich die Abgaben massiv verstärkt. Unter Abgabedruck standen in den USA am Vortag auch Unternehmen, die unter umgeschichteten Infrastruktur-Budgets leiden, wie Dell mit fast 10 Prozent Kurseinbruch . Profiteure auch im US-Technologie-Bereich waren hingegen die Software- und Konsum-orientierten Unternehmen wie Microsoft und Apple. Die Schwergewichte stützten den Markt mit bis zu 4 Prozent Plus.

Auch starke Zahlen von Taiwans Chip-Hersteller TSMC stellen sich dem nicht entgegen. Deren Aktien legten in Taiwan lediglich um 1,8 Prozent zu, obwohl die operative Marge auf 60,3 nach 49,6 Prozent im Vorjahr stieg und der Gewinn rund 13 Prozent über den ohnehin hohen Erwartungen lag. Auf Kundenseite zeigen sich jedoch erste Signale, dass Preise nicht mehr durchsetzbar sind: So ging der Umsatz im Smartphone-Bereich um 4 Prozent zurück. Im DAX fallen Infineon um weitere 2,1 Prozent.

Auch bei ABB geht es um 3,1 Prozent nach unten trotz Rekordzahlen. Der Schweizer Industriekonzern ist stark im Ausbau von KI-Datencentern engagiert. Entsprechend wird er von der globalen Gewinnmitnahmewelle belastet. Dazu kauft ABB für 5,5 Milliarden Dollar die britische Rotork. Deren Aktien haussieren um knapp 67 Prozent.

Andere Ausrüster von Daten-Zentren geben ebenfalls nach, so Schneider Electric um 1,6 Prozent. STMicro verlieren 3,4 Prozent. ASML erholen sich dagegen von den Vortagsverlusten um 1 Prozent.

Delivery Hero werden von Uber übernommen. Der Preis von 41,50 Euro entspricht den erhöhten Markterwartungen, die Delivery-Aktie gibt 1 Prozent ab. Großaktionär Prosus (+0,2%) hat bereits die Andienung aller seiner Anteile zugesagt.

Um 0,8 Prozent höher geht es bei Novo Nordisk nach der EU-Zulassung von Wegovy in Form von Pillen und als Injektions-Pen. Damit öffne sich der gesamte europäische Markt für die Produkte. Zweifel daran habe es allerdings nicht gegeben, da die Pille bereits in den USA und Großbritannien erhältlich ist.

Um 1,8 Prozent nach oben geht es mit den Aktien von Schaeffler. Der Autozulieferer ist von der UBS von der "Sell"-Empfehlung befreit und auf "Neutral" hochgesuft worden. Dies führe zu kurstreibenden Short-Eindeckungen, heißt es im Handel. Schaeffler sind damit die stärkste Aktie im Autosektor, der sich wenig verändert zeigt. Nur der französische Zulieferer Valeo hält noch mit 2,0 Prozent Plus mit.

Die Aktie von Circus bricht um 52,6 Prozent ein, nachdem das Robotik- und KI-Unternehmen die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 deutlich gesenkt hat.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.244,46 -0,3 -21,12 6.265,58 7,8

Stoxx-50 5.365,40 -0,4 -20,29 5.385,69 9,1

DAX 24.865,57 -0,5 -133,96 24.999,53 1,5

MDAX 31.962,91 -0,4 -137,84 27.039,42 4,4

TecDAX 3.783,19 -0,7 -26,50 3.091,28 4,4

SDAX 18.246,77 -0,1 -15,36 13.062,07 6,2

FTSE 10.460,74 -0,5 -55,18 10.515,92 5,3

CAC 8.331,22 -0,6 -51,21 8.382,43 2,2

SMI 14.195,19 -0,8 -112,12 14.307,31 7,0

ATX 6.453,30 -0,3 -18,25 6.471,55 21,1

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1472 +0,1 0,0009 1,1463 1,1435

EUR/JPY 185,91 +0,0 0,0100 185,9 185,4800

EUR/CHF 0,9243 +0,2 0,0014 0,9229 0,9225

EUR/GBP 0,8475 +0,1 0,0010 0,8465 0,8482

USD/JPY 162,05 -0,1 -0,1300 162,18 162,1700

GBP/USD 1,3534 -0,0 -0,0005 1,3539 1,3477

USD/CNY 6,767 -0,0 -0,0012 6,7682 6,7685

USD/CNH 6,7679 0,0 -0,0002 6,7681 6,7714

AUS/USD 0,6998 -0,1 -0,0008 0,7006 0,6996

Bitcoin/USD 64.085,14 -1,3 -865,85 64.950,99 65.365,65

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 79,51 -0,1 -0,09 79,6

Brent/ICE 84,63 -0,4 -0,32 84,95

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.027,79 -0,8 -32,62 4.060,41

Silber 56,74 -1,8 -1,03 57,77

Platin 1.650,74 -1,4 -23,42 1.674,16

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2026 04:11 ET (08:11 GMT)