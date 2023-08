MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - UBS sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienindizes tendieren am Freitagmittag weiterhin etwas leichter. Der DAX verliert 0,3 Prozent 15.944 Punkte. Er hadert weiterhin mit der 16.000er-Marke, die er am Vortag nur kurzzeitig übersprungen hatte. Gegenüber Wochenfrist notiert der Index unwesentlich höher, die Berichtssaison lieferte in dieser Zeit damit keinen nachhaltigen Impuls. Der Euro-Stoxx-50 sinkt um 0,7 Prozent auf 4.352 Punkte, hier belastet die Schwäche der rohstoffnahen Basic Resources und der Ölwerte überproportional. Ihre Stoxx-Branchenindizes geben beide etwa 1,5 Prozent ab.

Die Freude über den geringen Inflationsanstieg in den USA währte am Vortag nur kurz, die Wall Street gab im weiteren Verlauf die Gewinne wieder ab. Die Abwärtsbewegung der US-Börsen nach Handelsschluss in Europa gilt es nachzuvollziehen. Der Anstieg der US-Verbraucherpreise markiert den geringsten innerhalb zweier Folgemonate seit März 2021. Allerdings endete die 13-monatige Phase mit sinkenden Raten bei der Gesamtinflation.

Börsianer sprechen von einer zwiespältigen Lage, zumal die Fed-Präsidentin aus San Francisco, Mary Daly, es für verfrüht hält, einen Sieg über die Inflation zu verkünden. Es gebe stattdessen "noch viel zu tun." Gleichwohl wurde nach den Daten eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit für ein Ende des Zinserhöhungszyklus der Fed an den Zinsterminmärkten eingepreist. Einen abnehmenden Preisdruck in den USA sollten die Erzeugerpreise am Nachmittag dann nochmals bestätigen.

UBS braucht keine Hilfe mehr

Für die Aktie der UBS geht es um 4,7 Prozent nach oben. Positiv wird an der Börse gewertet, dass die Schweizer die Liquiditätshilfen im Zusammenhang mit der Übernahme von Credit Suisse zurückgezahlt haben. "Der Schritt kommt für mich zu einem frühen Zeitpunkt", so ein Marktteilnehmer.

Im DAX verliert die Aktie der Hannover Rück nach Abstufung durch die Analysten der Bank of America auf "Underperform" 2 Prozent. Auch Zalando und Continental geben etwa 2 Prozent ab. Auf der anderen Seite steigen RWE um 1,7 Prozent auf 39,23 Euro, die LBBW hat das Kursziel auf 54,50 Euro erhöht. Brenntag legen um weitere 1,6 Prozent zu, Henkel um weitere 1,3 Prozent.

Varta erholen sich um gut 12 Prozent

Für die Aktie von Varta geht es bei guten Umsätzen um 12 Prozent nach oben. Positiv wertet ein Aktienhändler den Optimismus des Unternehmens für 2024, hier werde ein Umsatz von deutlich mehr als 900 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Auch ein EBITDA-Verlust im Rahmen der Erwartung im ersten Halbjahr habe nicht negativ überrascht. Verstärkt wird die Aufwärstbewegung an der Börse durch Short-Eindeckungen, gehört die Aktie doch zu den Werten am deutschen Aktienmarkt mit den höchsten Short-Quoten - also Positionen, mit denen Anleger auf fallende Kurse setzen.

Als solide werden die Geschäftszahlen von Bechtle eingestuft, die Aktie legt um 5,7 Prozent zu. Die Umsätze sind leicht unterhalb der Markterwartung ausgefallen, Vorsteuerergebnis und -Marge dagegen darüber. Mit dem Personalaufbau sei das Unternehmen für künftiges Wachstum gut positioniert, sagt ein Händler. Der freie Cashflow wie auch der bestätigte Ausblick runden das positive Bild ab.

Als leicht enttäuschend werden dagegen im Handel die Geschäftszahlen von Metro (-1,4%) zum dritten Quartal eingestuft. Das bereinigte EBITDA sei leicht unterhalb der Markterwartung ausgefallen, der Umsatz dagegen deutlicher. Dass es für die Aktie nicht stärker nach unten gehe, dürfte dem bestätigten Ausblick zu verdanken sein, heißt es im Handel.

In Mailand steigen die Titel der Telecom Italia um 0,5 Prozent. Hier ist etwas Bewegung in die zukünftige Struktur gekommen. Der italienische Staat hat sich die Option zum Einstieg in das Festnetz-Geschäft gesichert hat. Seit Wochen hatten italienische Medien über einen solchen Schritt berichtet. Die Beteiligungsgesellschaft KKR hat nun vorläufig zugestimmt, dem italienischen Finanzministerium einen Anteil von bis zu 20 Prozent an der Festnetzsparte von Telecom Italia zu gewähren. Der Finanzinvestor verhandelt mit dem italienischen Konzern über die Übernahme von Netco, dort ist das Festnetzgeschäft integriert.

Nach Vorlage von Verkehrszahlen steigen Fraport um 0,4 Prozent. Mit Blick auf das starke Verkehrswachstum, die zunehmende Erholung des China-Verkehrs sowie die höheren Einzelhandelsumsätze bleiben die Analysten der Citi für Fraport optimistisch. Von den Passagierzahlen im Juli 2019 liegt der aktuelle Monatswert aber noch 13,1 Prozent in Frankfurt entfernt.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.352,09 -0,7% -31,95 +14,7%

Stoxx-50 3.988,38 -0,6% -25,45 +9,2%

DAX 15.944,39 -0,3% -52,13 +14,5%

MDAX 28.273,51 -0,2% -60,71 +12,6%

TecDAX 3.153,78 -0,1% -3,29 +8,0%

SDAX 13.349,25 -0,5% -64,87 +11,9%

FTSE 7.545,64 -1,0% -72,96 +2,2%

CAC 7.384,81 -0,7% -48,81 +14,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,59 +0,06 +0,02

US-Zehnjahresrendite 4,10 -0,01 +0,22

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:39 Uhr Do, 17:09 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0990 +0,1% 1,0993 1,1014 +2,7%

EUR/JPY 158,92 -0,0% 159,13 159,07 +13,2%

EUR/CHF 0,9630 +0,0% 0,9640 0,9626 -2,7%

EUR/GBP 0,8649 -0,2% 0,8649 0,8654 -2,3%

USD/JPY 144,61 -0,1% 144,75 144,44 +10,3%

GBP/USD 1,2706 +0,2% 1,2710 1,2727 +5,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2552 +0,2% 7,2438 7,2341 +4,7%

Bitcoin

BTC/USD 29.372,38 -0,2% 29.387,63 29.423,21 +77,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,20 82,82 +0,5% +0,38 +5,5%

Brent/ICE 86,66 86,40 +0,3% +0,26 +4,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.917,73 1.912,18 +0,3% +5,56 +5,2%

Silber (Spot) 22,69 22,73 -0,1% -0,03 -5,3%

Platin (Spot) 915,60 911,43 +0,5% +4,18 -14,3%

Kupfer-Future 3,71 3,77 -1,4% -0,05 -2,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2023 06:24 ET (10:24 GMT)