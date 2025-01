MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter vor europäischen Preisdaten

DOW JONES--Nach der Rally zu Wochenbeginn zeigen sich die europäischen Aktienmärkte im frühen Handel am Dienstag mit kleinen Abschlägen. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 20.175 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 4.974 Punkte nach unten. Am Vortag hatten Medienberichte gestützt, die Zollpläne des zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump könnten aufgeweicht werden. Später hatte Trump dies zwar dementiert, an den Börsen war es darauf aber nur zu einem kurzen Rücksetzer gekommen. Der Markt habe Zweifel, dass die Zölle letztlich so aggressiv umgesetzt würden, wie von Trump avisiert, hieß es.

Am Anleihemarkt geht es weiter seitwärts mit Kursen und Renditen. Am Berichtstag stehen die Verbraucherpreise für Dezember in der Eurozone im Fokus, die den weiteren Zinssenkungskurs der EZB mitbestimmen dürften. Am Montag hatten die deutschen Verbraucherpreise mit einem stärker als erwarteten Anstieg negativ überrascht, nachdem zuvor bereits aus Spanien eine höhere Inflation berichtet worden war. Aus Frankreich wurden derweil Preisdaten veröffentlicht, die erwartet bis einen Tick besser als erwartet ausgefallen sind. Tick Die Euroraum-Inflation wird im Dezember mit einem Anstieg von 2,4 Prozent zum Vorjahr erwartet, die Kernraten mit 2,7 Prozent noch höher.

Die deutsche Politik könnte die Preise weiter treiben, warnt Ulrich Stephan, Anlagestratege bei der Deutschen Bank an. Denn für Januar stünden einige Inflationstreiber bereits fest - der Anstieg des CO2-Preises für Benzin, Heizöl und Erdgas sowie die Verteuerung des Deutschlandtickets. Daher würden bereits weniger Zinssenkungen seitens der EZB erwartet.

Elmos knüpfen an Vortagesgewinne an - KI-Hausse bei Kion

Um weitere 5,3 Prozent aufwärts geht es für Elmos Semiconductor, nachdem der Kurs am Montag im Zug der breiten Technologierally bereits stark zugelegt hatte. Das Unternehmen baut seine Zusammenarbeit mit dem Partner Samsung Foundry aus. "Elmos braucht einen starken, internationalen Produktionspartner - das ist eine sehr positive Nachricht", kommentiert ein Händler.

Auffallend schwach liegen dagegen im Technologiebereich Suss Microtec (-10,8%) im Markt. Die Aktie war am Vortag ebenfalls stark gestiegen. Neue Unternehmensnachrichten, die das deutliche Minus erklären würden, sind nicht bekannt.

Im DAX geht es für Mercedes-Benz dagegen um 1,1 Prozent nach unten. Der Autobauer könnte sein bisheriges Renditeziel von 14 Prozent aufgeben, wie das Handelsblatt unter Berufung auf Führungskräfte berichtet.

Die zuletzt schwachen Kion machen einen Sprung um gut 9 Prozent. Das Unternehmen hat eine Zusammenarbeit mit Accenture mitgeteilt zur gemeinsamen Optimierung von Lieferketten mit KI-Technologie von Nvidia.

Sodexo verlieren 6,8 Prozent. Das organische Wachstum auf Jahressicht sei zwar mit 4,6 Prozent gut, habe jedoch unter der Konsenserwartung von 5,3 Prozent gelegen, so Bernstein.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.973,56 -0,3% -13,08 +1,6%

Stoxx-50 4.346,85 -0,4% -18,74 +0,9%

DAX 20.174,68 -0,2% -41,51 +1,3%

MDAX 25.773,14 +0,3% 73,37 +0,7%

TecDAX 3.487,46 +0,1% 5,10 +2,1%

SDAX 14.003,54 -0,1% -20,51 +2,1%

FTSE 8.212,63 -0,4% -37,03 +1,6%

CAC 7.435,23 -0,1% -10,46 +0,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,45 +0,00 +0,09

US-Zehnjahresrendite 4,62 -0,01 +0,05

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:15 Mo, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,0408 +0,2% 1,0408 1,0391 +0,5%

EUR/JPY 163,98 +0,1% 164,16 163,66 +0,7%

EUR/CHF 0,9412 +0,1% 0,9398 0,9403 +0,3%

EUR/GBP 0,8303 +0,0% 0,8295 0,8309 +0,3%

USD/JPY 157,55 -0,0% 157,68 157,51 +0,1%

GBP/USD 1,2535 +0,1% 1,2549 1,2506 +0,2%

USD/CNH (Offshore) 7,3345 -0,2% 7,3386 7,3528 -0,0%

Bitcoin

BTC/USD 101.836,55 -0,2% 101.861,95 102.114,15 +7,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,37 73,56 -0,3% -0,19 +2,3%

Brent/ICE 76,12 76,30 -0,2% -0,18 +1,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 47 47,21 -0,4% -0,21 -6,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.644,54 2.636,20 +0,3% +8,34 +0,8%

Silber (Spot) 30,21 29,96 +0,8% +0,25 +4,6%

Platin (Spot) 946,88 932,25 +1,6% +14,63 +4,4%

Kupfer-Future 4,15 4,14 +0,1% +0,01 +3,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2025 03:43 ET (08:43 GMT)