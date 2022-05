MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Zurückhaltung vor Fed-Sitzung

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Ganz im Schatten der US-Notenbanksitzung wird voraussichtlich der Handel an den europäischen Finanzmärkten am Mittwoch stehen. Zur Eröffnung geben die Kurse überwiegend etwas nach: Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 14.005 Punkte, und der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,3 Prozent auf 3.750 Punkte nach. "Am Aktienmarkt fehlt weiterhin die klare Richtung", sagt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Angesichts der großen Themen Inflation, Zinserhöhungen und Ukraine-Krieg sehen wir am Markt im Moment mehr kurzfristig orientierte Trader als langfristig orientierte Anleger", ergänzt er.

Zudem gibt es vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank wenig Anreize für neue Positionierungen. Die Liquidität an den Märkten dürfte daher zurückgehen und die Anfälligkeit für Ausschläge steigen. Eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte gilt als ausgemacht. Mit Spannung wird vor allem auf die Fragerunde mit Notenbankchef Jerome Powell und damit Indikationen für das weitere Vorgehen erwartet. Angesichts der extremen Inflationsentwicklung werden auch stärkere Zinsmaßnahmen für denkbar gehalten.

Den Euro könnte dies weiter unter Druck setzen, da von der EZB keine ernsthaften Maßnahmen gegen die Inflation erwartet werden. Die Zinsschere weitet sich damit weiter zugunsten des Dollar aus. Kurzfristig werden Kurse unter 1,05 Dollar erwartet, jedoch auch ein fortgesetzer Rutsch in Richtung Parität nicht ausgeschlossen.

Europas Aktien bleiben damit für Auslandsinvestoren möglicherweise weiter unattraktiv. Denn die von Ukrainekrieg und Lieferkettenproblemen gebremsten Gewinnaussichten werden dann noch von Währungsverlusten begleitet.

In den USA stehen dazu noch ADP-Arbeitsmarktbericht und ISM-Service-Index an. Dazu kommen zahlreiche Quartalszahlen aus der Berichtsaison.

Siemens Healthineers hebt erneut Ausblick an

Größte DAX-Gewinner sind zunächst Siemens Healthineers und RWE. RWE gewinnen 3,2 Prozent auf 40,34 Euro. Morgan Stanley hat das Kursziel auf 50 von 45 Euro erhöht. Siemens Healthineers, steigen um 3,1 Prozent auf 52 Euro: Nach einem starken zweiten Quartal wurden erneut die Prognose angehoben. Sowohl der Umsatz wie auch der Gewinn seien im abgelaufenen Quartal höher als erwartet ausgefallen. Das Basisgeschäft und der anhaltende Bedarf an Covid-19-Antigenschnelltests sind nach einer ersten Einschätzung aus dem Handel die Treiber. Und Hannover Rück profitieren ebenfalls von guten Zahlen, der Kurs zieht um 2,5 Prozent an. Die Bruttoprämieneinnahmen sind deutlich stärker gestiegen als erwartet.

VW mit guten Zahlen

Als gut werden auch die Zahlen von VW zum ersten Quartal in ersten Einschätzungen aus dem Handel bezeichnet. Vor allem der bestätigte Ausblick dürfte für Beruhigung sorgen angesichts der Unsicherheiten über Lieferengpässe. Die Einkaufskosten schienen durch erfolgreiche Sicherungsgeschäfte überkompensiert worden zu sein. Der Margenanstieg angesichts der Kosteninflation auf 13,5 nach 7,7 Prozent dürfte daher gut ankommen. Die Aktie notiert zunächst fast unverändert.

Auf der Verliererseite stechen unter anderem Fresenius Medical Care mit einem Minus von 2,6 Prozent heraus. Die Zahlen von FMC zum ersten Quartal werden im Handel in einer ersten Einschätzung als "in line" eingestuft. Obwohl die Patienten-Übersterblichkeit durch Covid-19 zunächst höher als erwartet ausfiel, habe das Unternehmen den Ausblick bestätigt. Allerdings kommt es nun zu einem Wechsel an der Spitze: Der Aufsichtsrat des Gesundheitskonzerns hat Carla Kriwet mit Wirkung zum 1. Januar 2023 einstimmig als Vorsitzende des Vorstands bestellt.

Größte DAX-Verlierer sind Zalando und Hellofresh mit Abschlägen von etwa 3 Prozent.

Solvay erfreut - Kosteninflation sogar überkompensiert

Erneut für gute Laune sorgen die Quartalszahlen vom belgischen Chemiekonzern Solvay. Höhere Einstandskosten konnten an die Kunden weitergereicht werden. Der Umsatz legte beim Volumen um 6 Prozent zu, bei den Preisen aber sogar um 20 Prozent. Entsprechend erhöht Solvay die Jahresprognose und erwartet einen EBITDA-Anstieg im "mittleren bis hohen" nach zuvor "mittlerem" einstelligen Prozentbereich. Der Kurs steigt um 4,2 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.755,89 -0,1% -5,30 -12,6%

Stoxx-50 3.686,87 -0,1% -5,09 -3,5%

DAX 14.029,21 -0,1% -10,26 -11,7%

MDAX 29.797,51 -0,5% -135,26 -15,2%

TecDAX 3.081,18 -0,1% -3,46 -21,4%

SDAX 13.722,91 -0,1% -14,60 -16,4%

FTSE 7.546,91 -0,2% -14,42 +2,4%

CAC 6.469,89 -0,1% -6,29 -9,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,01 +0,05 +1,19

US-Zehnjahresrendite 2,98 +0,01 +1,47

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:13 Uhr Di, 17:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0524 -0,0% 1,0513 1,0539 -7,4%

EUR/JPY 136,92 -0,0% 136,88 136,92 +4,6%

EUR/CHF 1,0311 +0,1% 1,0294 1,0309 -0,6%

EUR/GBP 0,8415 -0,1% 0,8429 0,8423 +0,1%

USD/JPY 130,11 -0,0% 130,17 129,91 +13,0%

GBP/USD 1,2507 +0,1% 1,2475 1,2513 -7,6%

USD/CNH (Offshore) 6,6474 +0,0% 6,6375 6,6483 +4,6%

Bitcoin

BTC/USD 38.696,89 +2,4% 38.061,14 38.211,01 -16,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 105,37 102,41 +2,9% 2,96 +43,6%

Brent/ICE 107,92 104,97 +2,8% 2,95 +42,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.871,47 1.868,04 +0,2% +3,43 +2,3%

Silber (Spot) 22,65 22,57 +0,4% +0,08 -2,8%

Platin (Spot) 976,37 966,50 +1,0% +9,87 +0,6%

Kupfer-Future 4,30 4,28 +0,5% +0,02 -3,5%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2022 03:53 ET (07:53 GMT)