MÄRKTE EUROPA/Etwas leichterer Start in den Tag der US-Notenbank

FRANKFURT (Dow Jones)--Zurückhaltung prägt den Start an den europäischen Börsen am Mittwoch. Die Grundstimmung wird gleichwohl als positiv beschrieben. Der DAX liegt mit 14.445 Punkten 0,4 Prozent zurück, auch der Euro-Stoxx-50 gibt in dieser Größenordnung nach.

"Das gestern war der erhoffte Befreiungsschlag", sagt ein Händler mit Blick auf den gebremsten Anstieg der US-Verbraucherpreise und die nachfolgende Rally an den Aktienmärkten, die im Verlauf dann aber wieder merklich abgeebbt war. Der Inflationsanstieg ging im November auf 7,1 von 7,7 Prozent im Oktober zum Vorjahr zurück. Es war wie schon bei den Erzeugerpreisen der fünfte Rückgang in Folge. Entsprechend ist nun die Hoffnung groß, dass die Fed einen weniger aggressiven Kurs einschlagen wird.

Die Erwartung liegt weiter bei rund 80 Prozent, dass sie am Abend die Zinsen um nur 50 Basispunkte erhöhen wird, nachdem sie zuvor vier Mal in Folge um 75 Basispunkte erhöht hatte. Dazu könnte Notenbankchef Jerome Powell auch erste Indikationen geben, wann in etwa mit dem Höhepunkt des Zinserhöhungszyklus zu rechnen ist. Denn mit dem Zinsentscheid werden auch die neuen Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote veröffentlicht.

Ins Bild passen die am Morgen gemeldeten Inflationsdaten aus Großbritannien. Wie in den USA sind auch dort die Preise weniger stark gestiegen als prognostiziert. Von der Bank of England und der EZB werden am Donnerstag ebenfalls Zinserhöhungen erwartet, die aber nicht so stark ausfallen dürften, wie noch vor einiger Zeit befürchtet.

Hinweise auf die Konjunktur erwarten sich Marktteilnehmer von der EU-Industrieproduktion. Sie wird für Oktober mit einem Plus von 3,7 Prozent zum Vorjahr prognostiziert. Zuvor bereits wird das Ifo-Institut seine Konjunkturprognosen veröffentlichen.

Tui unter Druck

Kräftig unter Druck stehen Tui mit einem Minus von 5,4 Prozent. "Die Gemengelage ist schwer einzupreisen, da steigt man lieber aus", sagt ein Händler. Insgesamt seien die Auswirkungen durch die Abwicklung der Rückzahlungen über Kapitalerhöhung und rechnerische Kapitalherabsetzung unklar Neben den zunächst positiv aufgenommenen Plänen zur Rückzahlung der Staatshilfen hat Tui noch Jahreszahlen und einen Ausblick veröffentlicht, die leicht unterhalb der Markterwartungen liegen. Das bereinigte operative Ergebnis erreichte demnach 409 Millionen Euro, während 433 Millionen Euro erwartet wurden.

Kräftig gesucht sind OMV in Wien mit einem Kursplus von 4 Prozent. Der österreichische Energiekonzern will seine Dividendenpolitik ändern und künftig auch Sonderdividenden ausschütten.

Der schweizerische Baustoffproduzent Holcim (+0,4%) hat unterdessen seinen geplanten Rückzug aus Russland in die Tat umgesetzt und verkauft seine russischen Aktivitäten an das dortige Management. Der Ausstieg aus dem russischen Markt wird nach Einschätzung von Holcim keine größeren finanziellen Auswirkungen haben, weil das Geschäft im vergangenen Jahr für weniger als 1 Prozent des Konzernumsatzes gestanden habe.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.971,91 -0,4% -14,92 -7,6%

Stoxx-50 3.789,66 -0,4% -15,00 -0,8%

DAX 14.446,93 -0,4% -50,96 -9,1%

MDAX 25.892,96 -0,5% -125,33 -26,3%

TecDAX 3.080,47 -0,5% -15,27 -21,4%

SDAX 12.243,88 -0,6% -72,90 -25,4%

FTSE 7.484,62 -0,2% -18,27 +1,6%

CAC 6.725,76 -0,3% -19,22 -6,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,93 +0,01 +2,11

US-Zehnjahresrendite 3,48 -0,02 +1,97

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Di, 17:26 % YTD

EUR/USD 1,0625 -0,1% 1,0624 1,0647 -6,6%

EUR/JPY 143,96 -0,1% 143,90 143,83 +10,0%

EUR/CHF 0,9870 -0,0% 0,9870 1,0803 -4,9%

EUR/GBP 0,8595 -0,0% 0,8603 0,8602 +2,3%

USD/JPY 135,57 +0,1% 135,43 135,08 +17,8%

GBP/USD 1,2359 -0,1% 1,2350 1,2377 -8,7%

USD/CNH (Offshore) 6,9527 -0,2% 6,9640 6,9604 +9,4%

Bitcoin

BTC/USD 17.795,50 +0,2% 17.796,74 17.779,13 -61,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,45 75,39 +0,1% +0,06 +8,9%

Brent/ICE 80,63 80,68 -0,1% -0,05 +11,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 132,68 137,53 -3,5% -4,85 +111,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.807,35 1.810,75 -0,2% -3,41 -1,2%

Silber (Spot) 23,67 23,78 -0,4% -0,10 +1,5%

Platin (Spot) 1.036,50 1.033,50 +0,3% +3,00 +6,8%

Kupfer-Future 3,86 3,84 +0,5% +0,02 -12,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

DJG/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2022 03:34 ET (08:34 GMT)