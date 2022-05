MÄRKTE EUROPA/Etwas schwächer - China-Daten belasten

FRANKFURT (Dow Jones)--Schwächer sind Europas Börsen am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Der DAX fällt wieder unter die 14.000er-Marke zurück. Auf die Stimmung drücken schwache Wirtschaftsdaten aus China: Dort ging die Industrieproduktion im April entgegen den Erwartungen zurück, und die Einzelhandelsumsätze sind noch stärker eingebrochen als erwartet. "Das dürfte vor allem Unternehmen mit starkem China-Exposure belasten", so ein Marktteilnehmer. Der DAX fällt 0,5 Prozent auf 13.952 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,6 Prozent auf 3.681 Zähler nach. In Europa gesucht sind nur defensive Werte wie Telekommunikationsaktien und Versorger.

Zum Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen heißt es, dieses könnte zu Unruhe in der Berliner Ampel führen. Die Wahlverlierer FDP und SPD könnten nun dazu neigen, sich stärker auf Kosten der Grünen zu profilieren. "Andererseits zeigt sich, dass der Abgesang auf die CDU zu früh kam", so der Marktteilnehmer.

Kursgewinner im DAX sind Sartorius mit 4,5 Prozent, nachdem sie von der UBS auf Kaufen hochgestuft wurden. Optisch hohe Kursverluste bei Fresenius und Porsche gehen zumeist auf Dividendenabschläge zurück.

Die Nachrichtenlage auf Unternehmensseite ist weiter häufig von den Folgen des Ukraine-Kriegs geprägt. So hat Autohersteller Renault sein Geschäft in Russland wie erwartet komplett abgeschrieben. Der Konzern hat das Russland-Geschäft an den russischen Staat verkauft. Das führt zu einer Belastung von 2,2 Milliarden Euro. Die Aktien fallen mit der Branche um 1,2 Prozent.

Continental und Vitesco fallen bis zu knapp 3 Prozent. Die Analysten von J.P.Morgan haben bei vielen Autozulieferern die Kursziele drastisch gekappt. Auch Faurecia in Paris fallen 2,5 Prozent.

Ryanair kann keinen belastbaren Ausblick geben

Bei den Airlines belasten Ryanair. Die Gesellschaft sieht sich aktuell nicht in der Lage zu einem belastbaren Ausblick zur Höhe des Gewinns im Geschäftsjahr. Die Aktien geben 1,5 Prozent nach. Positiv sei aber die Auslastung von 82 Prozent, sie sei gemessen an den Konkurrenten hoch. Lufthansa sinken um 0,5 Prozent.

Deutlich fester gegen den Markt mit 2,2 Prozent Plus zeigen sich die Aktien der französischen Supermarktkette Casino dank ihrer Verkaufspläne für Greenyellow. Entsprechende Spekulationen wurden nun bestätigt. "Casino könnte einen guten Preis bekommen", sagt ein Händler mit Blick auf die Tochter für Erneuerbare Energien.

Beim Zementhersteller Holcim geht es 1,7 Prozent tiefer. Der Verkauf des Indien-Geschäfts erweist sich nicht als Kurstreiber, obwohl er 6,4 Milliarden Franken in die Kasse spült. "Am Markt war eher etwas mehr erwartet worden", sagt ein Händler.

Vodafone gewinnen 3 Prozent, nachdem sich die Emirates Telecommunications Group mit knapp 10 Prozent beteiligt. "Das zeigt: Die Branche ist interessant", so ein Händler. Der Wert des Pakets liegt bei umgerechnet etwa 4 Milliarden Dollar.

Deutsche Telekom zeigen sich mit der Branche 0,7 Prozent höher. Keine großen Impulse gehen dabei von der Aufstockung des Anteils der Telekom an OTE aus. "Das war abgesichert, und die OTE ist bereits voll konsolidiert", so der Marktteilnehmer.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.680,50 -0,6% -22,92 -14,4%

Stoxx-50 3.584,95 -0,6% -20,11 -6,1%

DAX 13.951,57 -0,5% -76,36 -12,2%

MDAX 28.856,80 +0,1% 35,98 -17,8%

TecDAX 3.086,90 +0,4% 10,94 -21,3%

SDAX 13.132,29 -0,6% -74,05 -20,0%

FTSE 7.394,49 -0,3% -23,66 +0,5%

CAC 6.316,55 -0,7% -46,13 -11,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,98 +0,03 +1,16

US-Zehnjahresrendite 2,92 +0,00 +1,41

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0419 +0,2% 1,0398 1,0414 -8,4%

EUR/JPY 134,62 +0,1% 134,54 134,55 +2,9%

EUR/CHF 1,0457 +0,3% 0,9980 1,0420 +0,8%

EUR/GBP 0,8511 +0,3% 0,8489 0,8509 +1,3%

USD/JPY 129,19 -0,1% 129,37 129,23 +12,2%

GBP/USD 1,2242 -0,1% 1,2249 1,2237 -9,5%

USD/CNH 6,8172 +0,3% 6,7994 6,7992 +7,3%

Bitcoin

BTC/USD 29.621,05 -4,5% 31.025,24 30.518,19 -35,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 109,68 110,49 -0,7% -0,81 +49,5%

Brent/ICE 110,60 111,55 -0,9% -0,95 +45,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.800,50 1.811,51 -0,6% -11,01 -1,6%

Silber (Spot) 21,04 21,12 -0,3% -0,07 -9,7%

Platin (Spot) 940,15 942,78 -0,3% -2,63 -3,1%

Kupfer-Future 4,16 4,17 -0,4% -0,02 -6,6%

