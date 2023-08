MÄRKTE EUROPA/Fest - Technologieaktien in Favoritenrolle

FRANKFURT (Dow Jones)--Stark ausgefallene Quartalszahlen des US-Chipriesen Nvidia und die Hoffnung auf günstige geldpolitische Signale sorgen am Donnerstag an den Börsen in Europa für Zuversicht. Der Stimmung zuträglich ist auch, dass die Gaspreise sehr stark fallen. Hintergrund ist, dass in Australien offenbar ein drohender Streik beim Erdgasförderer Woodside vermieden wurde.

Der DAX liegt kurz nach dem Start 1,0 Prozent höher bei 15.893 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 zieht ähnlich stark an. Am Anleihemarkt ist die Tendenz weiter aufwärts gerichtet, die Renditen sinken also. Nach den kräftigen Gewinnen am Mittwoch fallen die Aufschläge hier aber zunächst moderat aus. Der Euro gibt mit den sinkenden Marktzinsen leicht nach.

Die über der Erwartung ausgefallenen Quartalszahlen von Nvidia verringern Sorgen vor überhöhten Aktienbewertungen und falschen Erwartungen an das Potenzial, das das Thema Künstliche Intelligenz (KI) bietet - insbesondere im Hinblick auf Aktien aus dem Technologiesegment. Dazu fiel der Ausblick von Nvidia sehr optimistisch aus.

Technologieaktien werden daher in der Favoritenrolle gesehen. Der Stoxx-Subindex gewinnt 1,5 Prozent. Infineon verteuern sich um 1,6 und Aixtron um 2,3 Prozent. ASM International machen 2,9 Prozent gut, ASML 2,0 und STMicro 1,8 Prozent. Am Ende bei den Branchen liegen die Öl -und Gasaktien, ihr Subindex zeigt sich wenig verändert.

Neben Nvidia stützt die Hoffnung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) nach den am Vortag teils sehr schwach ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes keine Zinserhöhungen mehr vornehmen wird. Die europäischen Rentenmärkte waren darauf auf Rallykurs geschwenkt. Und auch in den USA waren die Marktzinsen deutlich gesunken, weil auch dort Einkaufsmanagerindizes niedriger als zuletzt ausgefallen waren. Die Augen sind nun voll auf das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole gerichtet. Es beginnt im späteren Tagesverlauf, hat seinen Höhepunkt aber erst am Freitag, wenn US-Notenbankchef Powell und EZB-Chefin Lagarde ihre Reden halten.

Aktien besonders zinssensitiver Branchen profitieren von der Entwicklung am Anleihemarkt. Dazu gehören unter anderen Immobilienaktien . Vonovia legen um 2,3 Prozent zu, Aroundtown um gut 4 Prozent.

Im Blick haben die Akteure auch die Zinssitzung der türkischen Notenbank. Laut der Commerzbank wird allgemein erwartet, dass sie erneut die Zinsen deutlich anheben wird, um die Lira zu stützen. Den Absturz der Lira auf immer neue Rekordtiefs konnte sie damit bislang noch nicht verhindern, allenfalls etwas bremsen, denn die Inflation in der Türkei liegt bei rund 50 Prozent.

Fielmann bleiben mit plus 0,3 Prozent etwas zurück nach detaillierten Ergebnissen zum ersten Halbjahr. Sie übertreffen die vorläufigen Zahlen für Umsatz und operativen Gewinn leicht. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Optikerkette aber nur.

CTS Eventim geben nach Vorlage von Zweitquartalszahlen um 0,3 Prozent nach. Die Zweitquartalszahlen des Ticketvermarkters sind zwar gut ausgefallen, einige Marktteilnehmer stellen aber die Nachhaltigkeit der positiven Entwicklung in Frage.

Im DAX geht es für Symrise um 2,5 Prozent nach oben. Hier treibt, dass Morgan Stanley die Aktie des Aromenherstellers auf "Overweight" von "Underweight" erhöht hat.

Usu Software knicken um rund 16 Prozent ein. Das Unternehmen hat vorläufige Zweitquartalszahlen berichtet und dabei unter anderem einen starken Rückgang des operativen Ergebnisses verzeichnet.

Als schwer einschätzbar wird die vorzeitige Rückzahlung einer Wandelanleihe des Schweizer Bauchemieunternehmens Sika kommentiert. "Einerseits zeigt es Kapitalkraft, andererseits würde eine eventuelle Anschlussfinanzierung zu höheren Zinssätzen stattfinden", meint ein Händler in einer ersten Einschätzung. Sika geben um 0,3 Prozent nach.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.321,50 +1,3% 54,83 +13,9%

Stoxx-50 3.981,92 +1,0% 38,16 +9,0%

DAX 15.892,93 +1,0% 164,52 +14,1%

MDAX 27.587,00 +1,0% 282,89 +9,8%

TecDAX 3.159,41 +1,2% 38,93 +8,2%

SDAX 13.256,93 +1,2% 154,95 +11,2%

FTSE 7.381,98 +0,8% 61,45 -1,8%

CAC 7.342,55 +1,3% 95,93 +13,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,46 -0,06 -0,11

US-Zehnjahresrendite 4,18 -0,01 +0,30

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:50 Mi, 17:07 % YTD

EUR/USD 1,0858 -0,0% 1,0858 1,0848 +1,4%

EUR/JPY 157,56 +0,2% 157,55 156,99 +12,3%

EUR/CHF 0,9534 -0,0% 0,9534 0,9536 -3,7%

EUR/GBP 0,8546 +0,1% 0,8546 0,8546 -3,4%

USD/JPY 145,11 +0,2% 145,10 144,74 +10,7%

GBP/USD 1,2705 -0,1% 1,2706 1,2693 +5,0%

USD/CNH (Offshore) 7,2841 -0,1% 7,2839 7,2838 +5,1%

Bitcoin

BTC/USD 26.466,49 +0,6% 26.466,44 26.016,90 +59,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,51 78,89 -0,5% -0,38 +0,2%

Brent/ICE 82,72 83,21 -0,6% -0,49 +0,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 31,30 36,79 -14,9% -5,49 -55,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.921,91 1.915,34 +0,3% +6,57 +5,4%

Silber (Spot) 24,17 24,33 -0,6% -0,15 +0,9%

Platin (Spot) 932,65 934,50 -0,2% -1,85 -12,7%

Kupfer-Future 3,78 3,81 -0,8% -0,03 -0,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

