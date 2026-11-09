MÄRKTE EUROPA/Fester - DAX wieder über 26.000 Punkten

DOW JONES--Fester tendieren die europäischen Börsen am Montag im Verlauf. Der Kurssturz der KI-Werte vergangene Woche wird immer mehr als reine Marktbereinigung gesehen, dem eine starke Sektorrotation gefolgt ist. Entsprechend setzt sich das Vertrauen in die Erholungsrally der Branche an Wall Street fort. "Dazu kommen die Trump-Aussagen über einen baldigen Frieden in der Ukraine und die Hoffnung auf die US-Iran-Gespräche", sagt ein Options-Händler. Entsprechend kommen die Volatilitätsprämien für Absicherungsgeschäfte deutlich zurück, der VDAX fällt um fast 7 Prozent. Der DAX legt um 1 Prozent auf 26.078 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 um 1,2 Prozent auf 6.245 Zähler. Auch das Branchenmuster "sieht stark nach Konjunkturhoffnung aus". So fallen defensive und Öl -Werte, während die Hauptgewinner von Techwerten, Banken und vor allem den Rohstoffwerten mit 2,7 Prozent Plus gestellt werden.

Große Signale gibt es zum Wochenstart ansonsten nicht. Der Brent-Ölpreis notiert gut 3 Prozent schwächer bei rund 95 Dollar. Hier setzt der Markt voll auf eine Einigung im US-Iran-Krieg, wo Verhandlungen im Hintergrund laufen. Vivek Dhar von der CBA schätzt, dass ein Abkommen zur Aufhebung der US-Seeblockade die Brent-Futures auf 70 bis 85 Dollar pro Barrel sinken lassen sollte. Bei einem reinen Waffenstillstand dürfte es nur in den Bereich von 85 bis 100 Dollar gehen.

Von den Inflationsdaten aus China geht keine Signalwirkung für Europas Börsen aus. Allerdings würden sie im Rückspiegel nur noch einmal die jüngsten Exporterfolge Chinas untermauern, was keine gute Nachricht für deutsche Autobauer sei. Klar unter Druck steht danach das Sentiment für Luxus-Aktien. Die Daten ließen keine großen Trendwende-Fantasien für den Markt in China zu, heißt es. Entsprechend fallen LVMH, Hermes, Richemont und Burberry um bis zu 2 Prozent. Analysten hatten sich schon vergangene Woche nach diversen Quartalszahlen aus dem Sektor recht uninspiriert gezeigt und auf China als Bremsfaktor verwiesen. Kering haben sich ins Plus vorgearbeitet und gewinnen 0,5 Prozent.

Klar im Fokus der Woche stehen die neuen US-Inflationsdaten. Händler sind gespannt auf die Reaktion der Anleiherenditen, da diese zuletzt von der Flucht in "sichere Häfen" angesichts des KI-Einbruchs deutlich gedrückt worden. Mit der politischen Sicherheit der US-Wahlergebnisse im Rücken werde sich dann zeigen, wie hoch die Inflationsprämie bei US-Anleihen ist. Dies dürfte dann bis zum Jahresende die Aktienbewertung prägen.

Bei Unternehmens- und Konjunkturdaten ist es zum Wochenstart noch ruhig. Im Blick steht der neue Sentix-Index für die Konjunktur in Deutschland. Er erholte sich im November leicht, verharrte aber im negativen Bereich.

Unter den Aktien mit KI-Bezug im DAX gewinnen Infineon 4,2 und Siemens Energy 1,7 Prozent.

Aktien von Hochtief, die am Freitag mit Übernahmegerüchten kräftig zugelegt hatten, geben nun um gut 4 Prozent nach. Händler verweisen auf das Dementi des Hochtief-Hauptaktionärs ACS (-0,1%) gegenüber der spanischen Börsenaufsicht am Wochenende. Die Aktie werden in nächster Zeit weiter volatil erwartet.

Kräftige Kursgewinne von 5,8 Prozent gibt es bei Unicredit nach starken Zahlen. Die Aktien des Unicredit-Übernahmeziels Commerzbank gewinnen 4 Prozent. Hannover Rück geben 1,6 Prozent ab nach den Geschäftszahlen des Rückversicherers, hier waren die Aktien aber zuvor schon stark gelaufen.

Bei Gea werden die Quartalsdaten als durchwachsen gewertet, die Aktien liegen 0,4 Prozent im Plus. Die Gewinnschätzung wurde zwar verfehlt, der Auftragseingang sei aber deutlich stärker als erwartet

Kursgewinne von 2,1 Prozent auf 215,50 Euro gibt es bei SAP dank einer Hochstufung durch JP Morgan auf "Overweight". Das Kursziel wurde drastisch erhöht auf 275 nach 175 Euro. Rheinmetall rücken um 0,5 Prozent vor, etwas gestützt von einem erholten Rüstungssektor. Sie wurden von der Bank of America auf "Neutral" nach zuvor "Buy" abgestuft. Renk verbessern sich um 2,5 Prozent.

Die Aktien der italienischen Banco BPM springen um 10,4 Prozent nach oben. Die französische Bank Credit Agricole (-0,6%) hat die Fusion ihres Italiengeschäfts mit Banco BPM vorgeschlagen.

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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.245,24 +1,2 74,75 6.170,49 7,8

Stoxx-50 5.423,22 +1,0 52,75 5.370,47 10,3

DAX 26.077,72 +1,0 257,36 25.820,36 6,5

MDAX 30.914,23 +0,9 272,00 27.039,42 1,0

TecDAX 4.038,42 +0,8 33,35 3.091,28 11,5

SDAX 17.998,19 +0,9 154,48 13.062,07 4,8

FTSE 10.744,83 +0,7 70,89 10.673,94 8,2

CAC 8.197,04 +0,7 58,04 8.139,00 0,6

SMI 14.871,98 +0,5 75,48 14.796,50 12,1

ATX 6.543,23 +1,7 108,43 6.434,80 22,9

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:25 Uhr

EUR/USD 1,1188 +0,4 0,0045 1,1143 1,1148

EUR/JPY 176,71 +0,1 0,1700 176,54 176,5400

EUR/CHF 0,9161 +0,3 0,0023 0,9138 0,9139

EUR/GBP 0,8336 -0,1 -0,0008 0,8344 0,8341

USD/JPY 157,92 -0,3 -0,5300 158,45 158,3400

GBP/USD 1,3413 +0,5 0,0064 1,3349 1,3361

USD/CNY 6,6727 -0,1 -0,0033 6,6760 6,6760

USD/CNH 6,6704 -0,1 -0,0032 6,6736 6,6714

AUS/USD 0,6896 +0,5 0,0033 0,6863 0,6876

Bitcoin/USD 74.551,76 +0,7 504,56 74.047,20 75.656,64

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,24 -2,9 -2,59 90,83

Brent/ICE 95,07 -3,3 -3,25 98,32

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.110,35 +1,1 44,72 4.065,63

Silber 52,72 +1,6 0,85 51,87

Platin 1.547,57 +0,9 14,29 1.533,28

(Angaben ohne Gewähr)

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November 09, 2026 07:24 ET (12:24 GMT)