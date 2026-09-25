MÄRKTE EUROPA/Fester - Hellofresh brechen nach Gewinnwarnung ein

DOW JONES--Mit Gewinnen sind die europäischen Aktienmärkte in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Etwas Unterstützung erhält der Markt durch Medien-Berichte über neue diplomatische Bemühungen für eine Lösung des Konflikts im Nahen Osten. Danach soll der iranische Außenminister Abbas Araghtschi erklärt haben, dass sein Land dem Weißen Haus einen neuen Plan zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus innerhalb einer Woche vorgelegt habe. Der Vorschlag orientiere sich an dem "Memorandum of Understanding", dass der Iran und die USA im Juni beschlossen hatten.

Brent gibt daraufhin leicht nach, notiert mit rund 106 Dollar das Fass aber weiter auf einem für die Börsen sehr hohen Niveau. Die vielbeachtete Rendite der 10-jährigen Treasurys steigt sogar um weitere 1 Basispunkte auf 5,17 Prozent. Die Erholung an den Börsen steht mithin auf tönernen Füßen. Das Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping hat aus Marktsicht keine neuen Erkenntnisse gebracht. Bereits im Vorfeld hatte US-Finanzminister Scott Bessent mitgeteilt, dass die USA und China ihre Zollpause bis Mitte Januar verlängern werden.

Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 25.415 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,7 Prozent auf 6.313 Punkte nach oben. Am Devisenmarkt wertet der Yen auf. US-Präsident Trump hat nach Angaben der japanischen Finanzministerin Satsuki Katayama bei seinem jüngsten Treffen mit der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi Bedenken hinsichtlich der Schwäche des Yen geäußert. Das nährt neue Spekulationen über mögliche Interventionen am Markt.

Airbus führen die Verliererliste im DAX mit Abschlägen von 2,1 Prozent an. Hintergrund ist ein Reuters-Bericht zu Qualitätsproblem beim A321neo. Das Problem, das keine Auswirkungen auf die Sicherheit habe, betreffe 500 Flugzeuge, die sich zu gleichen Teilen auf bereits in Dienst gestellte und in der Produktion befindliche Maschinen verteilen. Die Anzahl betroffener Flugzeuge ist laut Jefferies zwar hoch, doch sollten das Fehlen eines Sicherheitsrisikos und das Vorhandensein einer Lösung die potenziellen Auswirkungen auf die Auslieferungen in diesem Jahr begrenzen.

Hellofresh knicken nach einer Gewinnwarnung um 12,1 Prozent ein. Der Kochboxenversender hat seine Jahresprognose gesenkt, nachdem das vorläufige Ergebnis im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Für das laufende Jahr erwartet Hellofresh nun einen währungsbereinigten Umsatzrückgang um 9 bis 11 Prozent, während Analysten zuletzt ein Minus von 6,9 Prozent erwartet hatten. Das bereinigte EBITDA wird nun auf währungsbereinigter Basis bei 350 bis 370 Millionen und damit ebenfalls unter dem Analystenkonsens von 375,6 Millionen Euro gesehen.

Fresenius Medical Care (FMC) gewinnen 0,1 Prozent. Das Unternehmen stellt seine Strategie in China neu auf. FMC erwartet Einmalkosten unter anderem aus Wertberichtigungen und Entsorgungsaufwand in Höhe von rund 110 Millionen Euro, die als Sonderposten voraussichtlich im dritten Quartal verbucht werden.

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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.313,18 +0,7 40,68 6.272,50 9,0

Stoxx-50 5.367,68 +0,5 26,10 5.341,58 9,1

DAX 25.415,45 +0,6 148,92 25.266,53 3,8

MDAX 30.934,79 +0,5 152,19 27.039,42 1,0

TecDAX 3.979,69 +0,6 22,06 3.091,28 9,9

SDAX 18.096,08 +0,2 30,37 13.062,07 5,4

FTSE 10.718,02 +0,4 38,03 10.679,99 7,9

CAC 8.086,28 +0,1 4,85 8.081,43 -0,8

SMI 13.976,46 +0,5 70,64 13.905,82 5,3

ATX 6.956,48 +1,1 74,44 6.882,04 30,6

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1387 +0,1 0,0008 1,1379 1,1365

EUR/JPY 179,97 -0,4 -0,7700 180,74 180,6800

EUR/CHF 0,9443 +0,3 0,0025 0,9418 0,9426

EUR/GBP 0,8607 0,0 0,0000 0,8607 0,8601

USD/JPY 158,03 -0,5 -0,8000 158,83 158,9800

GBP/USD 1,3228 +0,1 0,0013 1,3215 1,3211

USD/CNY 6,7128 +0,0 0,0017 6,7128 6,7125

USD/CNH 6,7207 +0,1 0,0050 6,7157 6,7166

AUS/USD 0,7022 +0,2 0,0012 0,701 0,7011

Bitcoin/USD 83.993,16 -0,4 -355,87 84.349,03 83.863,73

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 93,68 -1,0 -0,93 94,61

Brent/ICE 106,22 -0,4 -0,38 106,60

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.281,20 +0,1 3,22 4.277,98

Silber 63,80 -0,2 -0,10 63,91

Platin 1.752,67 +0,2 4,17 1.748,50

(Angaben ohne Gewähr)

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September 25, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)