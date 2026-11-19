Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|
19.11.2026 10:34:43
MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Anthropic-Börsengang sorgt für Zuversicht
DOW JONES--Nach den Abgaben am Vortag zeigen sich Europas Börsen am Donnerstagvormittag freundlich. Hauptthema ist der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic, der größte aller Zeiten. Der Claude-Entwickler hat mehr Aktien als geplant zu einem höheren Preis als erwartet verkauft. Damit wird das Unternehmen mit rund 1,5 Billionen Dollar bewertet, die Erwartung hatte zuletzt eher bei 1,4 Billionen gelegen.
Europäische Technologieaktien mit KI-Fantasie gehen darauf auf Erholungskurs. Der Stoxx-Subindex Technologie gewinnt 1,7 Prozent und ist bislang Tagessieger. Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 25.849 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,7 Prozent nach oben.
Dass das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank einen falkenhaften Unterton zeigte, belastet nicht, weil die Zinserhöhungsspekulationen zuletzt bereits zugenommen hatten. Die Inflation erweist sich laut dem Protokoll für die Notenbanker als hartnäckiger als gedacht, weshalb einige Teilnehmer sogar eine Erhöhung der Leitzinsen um gleich 50 Basispunkte für die Dezember-Sitzung nicht ausschlossen. Eine solche Erhöhung wird aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 7 Prozent eingepreist, nachdem es vor dem Protokoll etwa 3 Prozent waren.
Am europäischen Anleihemarkt geht es unter dem Strich seitwärts. Der Euro zieht von seinem 19-Monats-Tief auf 1,0999 Dollar an.
Im Blick hat der Markt auch das Gipfeltreffen der Präsidenten Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping in Shenzhen. Konkrete Ergebnisse dürften davon aber eher nicht zu erwarten sein. Vor dem Dreiertreffen kam Trump zunächst mit Xi zusammen. Dabei bezeichnete er seine "sehr besondere Beziehung" zum chinesischen Staatschef als Fundament für stabile Beziehungen zwischen den USA und China.
Nach dem gestrigen Ausverkauf im Rohstoffsektor erholen sich viele Branchenwerte. Der Kupferpreis war am Mittwoch um rund 5 Prozent gefallen, unter anderem wegen der Sorge vor einem sich verlangsamenden KI-Investitionsboom. Das könnte negativen Folgen für den Bau von Rechenzentren bedeuten. Auch die zuletzt gestiegenen US-Zinserhöhungserwartungen waren am Markt als Bremser für den zyklischen Rohstoffsektor genannt worden. Aktuell erholt sich der Kupferpreis um rund 1 Prozent. Unter den Einzelwerten gewinnen Antofagasta und Aurubis je rund 1,5 Prozent.
Mit einem Plus von fast 7 Prozent reagieren Babcock International auf deutlich über den Erwartungen ausgefallene Halbjahreszahlen. Das dürfte auch der Grund für den Aufschlag von 2,3 Prozent in der Airbus-Aktie sein. Beide Konzerne arbeiten im Verteidigungssektor zusammen. Die Kurse der Babcock-Wettbewerber BAE Systems, TKMS oder Rolls-Royce ziehen ebenso an. Der Stoxx-Subindex der Luft-/Raumfahrt- und Rüstungsaktien gewinnt 1,3 Prozent.
DHL zeigen sich wie am späten Vortag wenig bewegt von der Nachricht, dass sich die Paketwettbewerber DPD und GLS zusammentun wollen. Laut den DZ-Analysten ist die Meldung gleichwohl negativ für DHL zu werten, wobei sich die Auswirkungen kurzfristig aber noch nicht zeigen dürften.
Für die Novartis-Aktie geht es um 2,4 Prozent nach unten. Der Schweizer Pharmakonzern erwartet von 2026 bis 2031 ein jährliches Umsatzwachstum von 5 Prozent. Zuvor waren 5 bis 6 Prozent in Aussicht gestellt worden.
Bei Medios geht es um 7,9 Prozent nach oben. Das Spezialpharmaunternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt.
Bei den kleinen Nebenwerten geht es für Nfon um 2,4 Prozent nach oben. Der Anbieter von Unternehmenskommunikation hat im dritten Quartal das operative Ergebnis gesteigert und den Ausblick für Umsatz und Ergebnis 2026 bestätigt.
Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD
Euro-Stoxx-50 6.194,09 +0,7 39,70 6.154,39 7,0
Stoxx-50 5.350,60 +0,2 8,97 5.341,63 8,8
DAX 25.848,91 +0,4 112,67 25.736,24 5,6
MDAX 30.070,24 +0,6 191,61 27.039,42 -1,8
TecDAX 3.986,05 +0,8 33,20 3.091,28 10,1
SDAX 17.473,88 +0,6 95,04 13.062,07 1,7
FTSE 10.528,85 -0,2 -22,32 10.551,17 6,0
CAC 8.173,80 +0,3 26,97 8.146,83 0,3
SMI 14.845,04 -0,3 -41,08 14.886,12 11,9
ATX 6.478,32 +1,3 83,60 6.394,72 21,6
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:41
EUR/USD 1,0997 +0,2 0,0024 1,0973 1,0960
EUR/JPY 175,78 +0,5 0,9400 174,84 174,6100
EUR/CHF 0,9259 +0,1 0,0006 0,9253 0,9245
EUR/GBP 0,8357 +0,2 0,0014 0,8343 0,8341
USD/JPY 159,83 +0,3 0,5000 159,33 159,3000
GBP/USD 1,3153 +0,1 0,0006 1,3147 1,3135
USD/CNY 6,6655 -0,0 -0,0021 6,6676 6,6676
USD/CNH 6,6667 -0,0 -0,0015 6,6682 6,6693
AUS/USD 0,6711 -0,1 -0,0006 0,6717 0,6706
Bitcoin/USD 63.734,97 +2,3 1.460,00 62.274,97 62.297,79
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 83,68 +0,5 0,42 83,26
Brent/ICE 92,39 +0,5 0,44 91,95
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 3.732,37 +0,3 9,97 3.722,40
Silber 45,08 +0,1 0,05 45,02
Platin 1.379,61 +0,6 8,36 1.371,25
(Angaben ohne Gewähr)
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 19, 2026 04:35 ET (09:35 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novartis AG
|
19.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse Zürich in Rot: SLI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.11.26
|Verluste in Zürich: SMI verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
19.11.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI notiert im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|Handel in Zürich: SLI legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.11.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.11.26
|ROUNDUP: Novartis dämpft Mittelfristziel leicht - Pipeline soll Wachstum bringen (dpa-AFX)
|
19.11.26
|Schwacher Handel: SPI fällt am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|195,86
|-0,45%
|Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|48,20
|-1,23%
|Antofagasta plc
|32,89
|-0,63%
|Aurubis
|124,00
|-2,05%
|Babcock International
|12,26
|-1,21%
|BAE Systems plc
|21,84
|-0,18%
|BAE Systems PLC (spons. ADRs)
|85,50
|-1,72%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|58,16
|-0,55%
|DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs)
|28,30
|-2,08%
|Medios AG
|10,58
|0,00%
|NFON AG
|3,15
|0,00%
|Novartis AG
|137,12
|-0,52%
|Novartis AG (Spons. ADRS)
|137,00
|0,00%
|Rolls-Royce Plc
|15,45
|-0,64%
|Rolls-Royce Holdings Plc (spons. ADRs)
|15,30
|-1,29%