MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Autos und Tech-Werte gesucht

DOW JONES--Mit freundlicher Tendenz sind Europas Börsen am Mittwoch in den Handel gestartet. Kurstreiber sind weiter die globale Rally der Tech-Werte und Entspannung beim Ölpreis. Aktuell fällt der Brent-Ölpreis um 2,3 Prozent auf knapp über 97 Dollar zurück, was Inflationsängste abmildert und damit auch die Anleiherenditen drückt. Hauptverlierer in Europa sind daher die Öl -&-Gas-Werte sowie die Versorgeraktien mit bis zu 1,8 Prozent Minus. Mit 0,9 Prozent Plus stehen die Technologiewerte ganz vorn. Der deutsche TecDAX hat am Morgen sogar knapp ein neues Allzeithoch erreicht. Der DAX legt um 0,6 Prozent zu auf 25.338 Zähler, der Euro-Stoxx-50 um 0,6 Prozent auf 6.099 Punkte.

Technologie-Aktien profitieren von den Rekordvorlagen von Börsen wie in Korea. Wegen der RAM-Knappheit waren dort vor allem Speicherhersteller wie SK Hynix gesucht, deren Aktien über 9 Prozent höher schlossen und Koreas Index nach oben katapultierten. Im DAX legen Infineon und in Amsterdam ASML um bis je 1,5 Prozent zu.

Dazu gab es gute Nachrichten für die globale Konjunktur aus China: Dort sind die Industriegewinne im April auf ein 52-Monats-Hoch gestiegen und beendeten damit einen rund dreijährigen Abwärtstrend. Höhere Gewinne der chinesischen Unternehmen dürften deren Investitionstätigkeit steigern und damit auch für Nachfrage bei Europas Exportfirmen sorgen.

Deutschland dürfte indes seine Rolle als Verlierer der globalen Konjunkturentwicklung zementieren: So blicken Händler am Vormittag mit Spannung in Richtung Sachverständigenrat, der sein neues Frühjahrsgutachten vorlegen wird. Volkswirte rechnen mit einer Senkung der Wachstumsprognose. Seit dem Vor-Corona-Niveau von 2019 ist Deutschland mit einem BIP-Wachstum von 0,8 Prozent von allen großen Ländern abgehängt worden: Selbst in Großbritannien ging es rund 6 Prozent höher, in der Eurozone um rund 7 Prozent und in den USA über 15 Prozent.

Mit einem massiven Kurssprung von rund 17 Prozent zeigen sich die Aktien von AkzoNobel. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es ein Übernahmeangebot von Nippon Paint und einem Finanzinvestor abgelehnt. Dieses habe indikativ bei 73 Euro je Aktie gelegen. Im regulären Handel notierten die Niederländer am Vorabend aber nur bei 52,52 Euro. "Die Übernahmefantasie -egal durch wen - dürfte jetzt eine ganze Weile den Aktienkurs hochhalten", sagt ein Händler.

Siltronic profitieren ebenfalls von der Tech-Rally. Denn eine Aktienplatzierung zu 89,35 Euro durch Hauptaktionär Wacker Chemie hatte zunächst einen Abschlag von knapp 8 Prozent ergeben. Händler sprechen aber angesichts der KI- und Speicherchip-Rally von einem idealen Zeitpunkt, um Tech-Aktien zu platzieren. Entsprechend holen Siltronic bereits den halben Abschlag wieder auf und notieren bei 93,10 Euro nur noch 4 Prozent im Minus.

Autowerte steigen dank guter Acea-Absatzzahlen für Europa. BMW konnte die Zulassungen um 2,4 Prozent, VW um 3,5 Prozent und Mercedes um 7 Prozent steigern. Entsprechend geht es für die Aktien von Mercedes um 2,5 Prozent höher, bei VW um 2,1 Prozent und bei BMW um 1,7 Prozent. Renault und Stellantis steigen sogar um bis zu 4 Prozent.

Händler merken aber an, dass im Erfolg der Chinesen "echter Sprengstoff" liege. Unter anderem steigerte BYD ihre Zulassungen um 114 Prozent. Auch die Strategen der Unternehmensberatung EY unterstreichen, dass mittlerweile jeder zwölfte Neuwagen von einem chinesischen Hersteller stammt. Diese konnten ihren Marktanteil von 5,8 auf 8,5 Prozent steigern, weil Europas Hersteller das Niedrigpreis-Segment vernachlässigt hatten.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.098,96 +0,6 34,81 6.064,15 5,3

Stoxx-50 5.222,85 +0,1 6,01 5.216,84 6,2

DAX 25.337,79 +0,6 152,90 25.184,89 3,5

MDAX 32.918,43 +0,7 219,78 27.039,42 7,5

TecDAX 4.091,74 +0,7 27,47 3.091,28 13,0

SDAX 18.914,93 +0,4 70,36 13.062,07 10,1

FTSE 10.474,56 -0,2 -16,83 10.491,39 5,5

CAC 8.216,55 +0,5 43,44 8.173,11 0,8

SMI 13.600,77 +0,6 75,09 13.525,68 2,5

ATX 6.128,42 +0,5 28,49 6.099,93 15,1

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:01

EUR/USD 1,1643 +0,1 0,0015 1,1628 1,1623

EUR/JPY 185,55 +0,2 0,2700 185,28 185,2100

EUR/CHF 0,9144 +0,1 0,0009 0,9135 0,9129

EUR/GBP 0,8661 +0,2 0,0013 0,8648 0,8641

USD/JPY 159,34 +0,0 0,0500 159,29 159,3300

GBP/USD 1,3441 -0,0 -0,0004 1,3445 1,3450

USD/CNY 6,7835 -0,0 -0,0025 6,7860 6,7852

USD/CNH 6,7826 -0,0 -0,0019 6,7845 6,7850

AUS/USD 0,7139 -0,4 -0,0028 0,7167 0,7166

Bitcoin/USD 75.812,44 -0,3 -206,37 76.018,81 76.901,40

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,39 -2,7 -2,50 93,89

Brent/ICE 97,33 -2,3 -2,25 99,58

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.479,13 -0,6 -26,88 4.506,01

Silber 74,70 -2,9 -2,24 76,95

Platin 1.920,51 -1,9 -38,08 1.958,59

(Angaben ohne Gewähr)

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May 27, 2026 03:53 ET (07:53 GMT)