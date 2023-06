MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Börsen begrüßen US-Schuldeneinigung

FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich sind Europas Aktienmärkte am Freitag in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Die Börsen honorieren damit, dass in den USA nun auch der Senat der Aussetzung der Schuldenbremse bis Anfang 2025 zugestimmt hat. Damit wurde an der Börse zwar mehrheitlich gerechnet, doch ist damit das Risiko eines Zahlungsausfalls vermieden worden. Der DAX steigt um 0,6 Prozent auf 15.954 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,5 Prozent auf 4.279 Zähler zu.

Der Markt wartet nun auf den letzten Höhepunkt der Woche, den US-Arbeitsmarktbericht um 14.30 Uhr. Der ADP-Bericht am Vortag und vor allem der Jolts-Bericht über die hohe Zahl offener Stellen in den USA hatten bereits angedeutet, dass die Konsenserwartungen an den heutigen Monatsbericht zu gering sein dürften. Aktuell geht der Konsens noch von 190.000 neugeschaffenen Stellen aus.

Hoffnung auf Zinspause bei US-Notenbank könnte enttäuscht werden

Dennoch ist die Erwartung einer Zinspause durch die US-Notenbank bei der Juni-Sitzung in anderthalb Wochen weiter hoch. Aktuell setzen rund 73 Prozent der Marktteilnehmer auf unveränderte Zinsen. Dieser Meinungsumschwung hatte zu Wochenbeginn eingesetzt, da einige globale Wachstumstdaten sowohl aus China als auch den USA schwach ausgefallen waren. Einige Strategen halten diese entspannten Zinserwartungen aber für leichtfertig, da die darauf folgenden Daten wieder deutlich stärker ausfielen.

Die Entspannung bei den Zinserwartungen hatte an der Wall Street den Aktien aus dem Technologiebereich Rückenwind verliehen, diese Entwicklung dürfte auch in Europa anhalten. Anleihen und Euro starten wenig verändert den Tag, so dass von dieser Seite bisher keine Impulse kommen.

Ceconomy will wachsen

Bei Ceconomy freut sich der Markt mit 5,8 Prozent Plus über die neuen Planzahlen. Die Media-Markt -Mutter erwartet einen Anstieg der Bruttomargen auf rund 20 Prozent. Zudem soll ein Umsatzwachstum leicht oberhalb des Marktes erreicht werden.

Die Aktien von Adidas und Puma legen je bis zu 3,9 Prozent zu. Positiv wird der Jahresauftakt sowie der Ausblick des kanadischen Einzelhändlers für Sportbekleidung, Lululemon Athletica, gewertet. Lululemon hob nach einem starken ersten Quartal den Ausblick an, die Aktie haussierte daraufhin nachbörslich um 13 Prozent.

Umgekehrt wird der gesenkte Ausblick bei Dr. Hönle als "Kitchen Sinking" durch den neuen Vorstandsvorsitzenden bezeichnet. Er stellt eine Produktlinie ein, die von der Corona-Pandemie profitiert hatte. Zudem wurde der Ausblick gesenkt, vor allem auf der Ertragsseite. Dem Markt ist das zuviel an negativen Nachrichten, die Aktien brechen um 9,9 Prozent ein.

Die Aktien von Fresenius steigen 0,8 Prozent dank eines bullishen Kommentars von Jefferies.

Bei der schweizerischen Richemont geht es nach finalen Jahreszahlen um 1,9 Prozent höher. Die Aktien hatten am Vortag noch deutlich verloren, da die Uhrenexporte der Schweiz im April deutlich weniger stark gestiegen waren als in den Vormonaten.

Bei Dechra Pharmaceuticals geht es in London um 8 Prozent höher. Das Unternehmen hat einem neuen und reduzierten Gebot über 4,46 Milliarden Pfund durch EQT zugestimmt.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.287,23 +0,7% 29,62 +13,0%

Stoxx-50 3.961,98 +0,3% 11,25 +8,5%

DAX 15.966,44 +0,7% 112,78 +14,7%

MDAX 27.072,93 +1,2% 326,21 +7,8%

TecDAX 3.258,04 +0,5% 15,71 +11,5%

SDAX 13.330,35 +1,1% 142,02 +11,8%

FTSE 7.527,58 +0,5% 37,31 +0,5%

CAC 7.193,26 +0,8% 55,83 +11,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,27 +0,02 -0,30

US-Zehnjahresrendite 3,61 +0,02 -0,27

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:58 Uhr Do, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0764 +0,0% 1,0771 1,0737 +0,6%

EUR/JPY 149,61 +0,2% 149,61 149,10 +6,6%

EUR/CHF 0,9734 -0,1% 0,9742 0,9757 -1,7%

EUR/GBP 0,8594 +0,0% 0,8591 0,8574 -2,9%

USD/JPY 138,99 +0,1% 138,90 138,82 +6,0%

GBP/USD 1,2526 +0,0% 1,2536 1,2522 +3,6%

USD/CNH (Offshore) 7,0916 -0,2% 7,0860 7,1088 +2,4%

Bitcoin

BTC/USD 27.099,72 +0,8% 27.154,43 26.902,10 +63,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,93 70,10 +1,2% +0,83 -11,2%

Brent/ICE 75,20 74,28 +1,2% +0,92 -10,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 23,81 23,10 +3,0% +0,70 -71,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.976,40 1.978,15 -0,1% -1,75 +8,4%

Silber (Spot) 23,87 23,93 -0,2% -0,06 -0,4%

Platin (Spot) 1.015,75 1.009,83 +0,6% +5,93 -4,9%

Kupfer-Future 3,74 3,71 +0,8% +0,03 -2,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

