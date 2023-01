MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Brenntag gesucht nach Aus für Univar-Deal

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind entgegen der vorbörslichen Erwartung mit Aufschlägen in den Handel am Dienstag gestartet. Erst mit der Eröffnung eines liquiden US-Handels am Nachmittag gehe es im neuen Börsenjahr 2023 richtig los, heißt es im Handel. Allerdings werden mit den neuen Inflationsdaten aus Deutschland schon ab dem Vormittag Zahlen mit Überraschungspotenzial vorgelegt. Denn große Abweichungen von den rechnerischen Konsenserwartungen könnten auch die Erwartungen des Marktes an die kommenden EZB-Entscheidungen ändern. Der DAX gewinnt 0,7 Prozent auf 14.173 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,8 Prozent auf 3.888 nach oben.

Deutsche Verbraucherpreise im Blick

Schon ab dem Vormittag werden die Verbraucherpreise (CPI) der deutschen Bundesländer vorgelegt. Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg gelten dabei als gute Schätzgrößen für die gesamtdeutschen Zahlen am Nachmittag. Erwartet wird ein Nachlassen des rechnerischen Preisanstieges nach 10,0 auf 8,8 Prozent zum Vorjahr. Bereits veröffentlicht wurden aber die Preisdaten aus NRW: Die Preise gaben im Dezember um 1 Prozent gegenüber dem Vormonat nach. Dämpfend wirkte aber vor allem die Einmalzahlung für private Haushalte. Die Anleihe reagieren auf die NRW-Daten mit leichten Abschlägen.

Die Einheitswährung fällt dagegen deutlicher unter die Marke von 1,06 Dollar. "Das dürften vor allem von den Handelssystemen aus England kommen, die die Inflationsdaten falsch verstanden haben", sagt ein Händler. Denn die Computersysteme seien auf reine Abweichungen von den Konsensdaten programmiert und würden nicht die Art der Datenberechnung hinterfragen. Die Einmalzahlung der Bundesregierung als Energiehilfe habe die Daten jedoch dieses Mal künstlich gedrückt. Der vermeldete Rückgang auf 8,7 nach 10,4 Prozent Inflationsplus gegenüber Vorjahr in NRW werde daher fehlinterpretiert als "starker Inflationsrückgang".

Daneben machen Analysten die Kurse. Fresenius gewinnen 1 Prozent, nachdem Jefferies die Aktie auf Buy von Hold angehoben hat. FMC geben dagegen um 3,5 Prozent nach - hier haben die Analysten ihr Votum für die Aktie auf Underperform gesenkt. Für Morphosys geht es mit Abschlägen von 4,3 Prozent ebenfalls kräftig nach unten. Hier soll JP Morgan die Einstufung für das Papier auf Underweight von zuvor Neutral gesenkt haben.

Brenntag-Kursgewinne wohl nicht von Dauer

Für Brenntag geht es kräftig um 5 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte am Vorabend mitgeteilt, die Übernahmegespräche mit Univar Solutions Inc nicht fortzuführen. Ein Erklärung über die Gründe wurde nicht abgegeben. Die Übernahmepläne waren vom Markt als teuer, jedoch durchaus sinnvoll bewertet worden. "Die schmallippige Erklärung deutet an, dass es Ärger hinter den Kulissen über die Unternehmensstrategie gibt", kommentierte ein Händler. Nach einer ersten Kurserholung der Aktie könnte dies thematisiert und eher zum Belastungsfaktor werden.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.888,24 +0,8% 32,15 +2,5%

Stoxx-50 3.731,79 +1,3% 46,13 +2,2%

DAX 14.172,92 +0,7% 103,66 +1,8%

MDAX 25.789,06 +1,2% 313,53 +2,7%

TecDAX 2.937,36 +1,1% 30,78 +0,6%

SDAX 12.176,32 +0,8% 91,76 +2,1%

FTSE 7.593,77 +1,9% 142,03 0%

CAC 6.639,51 +0,7% 44,94 +2,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,45 0 -0,12

US-Zehnjahresrendite 3,80 -0,08 -0,08

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:29 % YTD

EUR/USD 1,0565 -1,0% 1,0667 1,0655 -1,3%

EUR/JPY 138,15 -0,9% 139,46 139,33 -1,6%

EUR/CHF 1,0702 +0,0% 1,0806 1,0804 -0,2%

EUR/GBP 0,8848 -0,0% 0,8852 0,8845 -0,0%

USD/JPY 130,72 -0,0% 130,74 130,79 -0,3%

GBP/USD 1,1940 -0,9% 1,2049 1,2047 -1,3%

USD/CNH 6,9104 -0,2% 6,9265 6,9285 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 16.707,23 +0,1% 16.691,61 16.725,52 +0,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,79 80,26 +0,7% +0,53 +0,7%

Brent/ICE 86,22 85,91 +0,4% +0,31 +0,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 75,50 77,02 -2,0% -1,52 +11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.836,51 1.823,70 +0,7% +12,81 +0,7%

Silber (Spot) 24,30 23,98 +1,3% +0,32 +1,4%

Platin (Spot) 1.082,98 1.073,95 +0,8% +9,03 +1,4%

Kupfer-Future 3,82 3,81 +0,3% +0,01 +0,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

