MÄRKTE EUROPA/Freundlich dank Berichtssaison - Adyen-Aktie haussiert

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkte geht es am Donnerstag nach oben. Der DAX steigt um 0,4 Prozent auf 26.439 Punkte, der Euro-Stoxx-50 erhöht sich um 0,5 Prozent auf 6.564 Punkte. Bankenaktien liegen mit einem Plus von 0,9 Prozent an der Spitze, Minenwerte finden sich auf der Verliererseite, nachdem Antofagasta die Produktionsprognose gesenkt hat. Der Kurs fällt um 4,7 Prozent.

Die bislang überwiegend stark verlaufende Berichtssaison mit robustem Gewinnwachstum der Unternehmen stütze die Aktienmärkte weiter, heißt es im Handel. Der DAX liegt knapp 200 Punkte unter seinem Rekordhoch. Dazu fallen die Ölpreise um rund 2 Prozent, was Inflationssorgen dämpft, obwohl die Lage in der Straße von Hormus unverändert angespannt ist. Brent- Öl kostet gut 87 Dollar je Barrel. Am Anleihemarkt geht es ruhig zu, die Renditen sinken leicht.

Impulse könnten am Nachmittag weitere US-Inflationsdaten bringen, nach den Verbraucherpreisen am Mittwoch werden die Erzeugerpreise für Juli erwartet. Die Verbraucherpreise hatten für etwas Entspannung gesorgt, nachdem sie die Erwartungen an eine baldige Zinserhöhung der US-Notenbank gedämpft hatten.

Ausreißer des Tages ist Adyen. Die Aktie schnellt in Amsterdam um 17 Prozent nach oben. Der Zahlungsdienstleister hat einen Gewinnanstieg gemeldet und die Umsatzprognose leicht erhöht. Adyen sei gut positioniert, die Jahresprognose zu erreichen, so ING-Analyst Thymen Rundberg.

Kräftig nach oben schießen auch Moeller-Maersk und zwar um knapp 7 Prozent, nachdem die dänische Reederei zum zweiten Mal in weniger als drei Monaten die Jahresprognose erhöhte. Gründe sind höhere Frachtraten und eine starke Nachfrage aus Asien. Der Wettbewerber Hapag-Lloyd meldete eine Ergebniserholung. Hapag-Lloyd gewinnen 1,6 Prozent, Kühne + Nagel 2,7 Prozent.

In Deutschland klettern RWE um 0,5 Prozent. Die finalen Geschäftszahlen hatten zwar wenig Neues geliefert, jedoch erneut die Ertragskraft des Versorgers betont, wie es heißt. Nach der Zahlenvorlage am Vortag geht es für TKMS um weitere 10 Prozent nach oben, aktuell sind positive Analystenkommentare die Treiber. Bernstein erwartet bei TKMS signifikante Anhebungen der Gewinnprognosen, wenn der Konsens die jüngste Auftragswelle einpreist, sowie eine Erhöhung der mittelfristigen Ziele im nächsten Quartal.

Thyssenkrupp (+4%) habe im dritten Quartal die Umsatzerwartungen des Marktes geschlagen, aber mit Ergebnis und Cashflow verfehlt - die Prognose sei leicht präzisiert worden, fasst die DZ Bank den Geschäftsausweis zusammen.

Hellofresh klettern nach Geschäftszahlen um 0,2 Prozent. Der Gewinnausblick für das laufende Jahr sei zwar bestätigt worden, der Ausblick sei aber weniger verheißungsvoll. Zudem habe der Lieferdienst den bereits erwarteten Umsatzrückgang für das Gesamtjahr noch weiter nach unten präzisiert, heißt es. Laut Metzler liegen die Zweitquartalszahlen aber weitgehend im Rahmen der Erwartungen.

Die Aktien von Ottobock steigen um 1,2 Prozent. Der Prothesenhersteller konnte von Umsatz bis Gewinn und Marge alles steigern. Die ehemalige Jenoptik-Tochter Vincorion (+7%) profitiert, wie schon die Jenoptik-Zahlen gezeigt haben, vom Rüstungsboom.

Nach einem guten Auftaktquartal habe sich die solide operative Entwicklung bei Sixt (+5%) in der zweiten Berichtsperiode fortgesetzt, kommentiert Metzler. Der Umsatz habe 2 Prozent über ihrer Schätzung gelegen, die sich wiederum in der Nähe des Konsens' bewegt habe, so die Analysten. Vor allem das Geschäft in Europa, und hier besonders Italien und Spanien, habe das Wachstum angetrieben.

Energiekontor (-7%) hat im ersten Halbjahr den Umsatz deutlich gesteigert, aber klar rückläufige operative Gewinne verzeichnet. Vor und nach Steuern rutschte der Bremer Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks in die roten Zahlen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.564,44 +0,5 30,45 6.533,99 13,3

Stoxx-50 5.535,10 +0,2 8,08 5.527,02 12,5

DAX 26.439,16 +0,4 108,09 26.331,07 8,0

MDAX 32.334,02 0,0 -1,15 27.039,42 5,6

TecDAX 4.078,66 +0,3 11,04 3.091,28 12,6

SDAX 18.647,63 +0,8 144,99 13.062,07 8,6

FTSE 10.807,22 -0,2 -25,93 10.833,15 8,8

CAC 8.687,41 +0,1 12,47 8.674,94 6,6

SMI 14.492,41 +0,3 42,94 14.449,47 9,2

ATX 6.728,12 +0,3 17,93 6.710,19 26,3

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1536 +0,1 0,0012 1,1524 1,1541

EUR/JPY 183,79 +0,0 0,0600 183,73 183,7500

EUR/CHF 0,9368 -0,1 -0,0006 0,9374 0,9364

EUR/GBP 0,8549 +0,1 0,0010 0,8539 0,8542

USD/JPY 159,31 -0,1 -0,1000 159,41 159,2000

GBP/USD 1,3491 -0,0 -0,0001 1,3492 1,3507

USD/CNY 6,7428 -0,0 -0,0005 6,7433 6,7420

USD/CNH 6,7447 -0,0 -0,0014 6,7461 6,7446

AUS/USD 0,7053 -0,1 -0,0007 0,706 0,7074

Bitcoin/USD 63.565,39 +0,0 27,43 63.537,96 63.448,69

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 81,45 -2,2 -1,82 83,27

Brent/ICE 87,17 -2,0 -1,81 88,98

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.393,17 -0,3 -13,89 4.407,06

Silber 64,95 -0,5 -0,35 65,30

Platin 1.730,04 -1,5 -26,71 1.756,75

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2026 07:58 ET (11:58 GMT)