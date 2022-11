MÄRKTE EUROPA/Freundlich - DAX baut Rally-Gewinne etwas aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Rally des Vortages ist es an den europäischen Aktienmärkten am Freitag noch etwas nach oben gegangen. Der DAX legte um 0,6 Prozent auf 14.225 Punkte zu. Damit notierte er auf dem höchsten Stand seit Juni. Zugleich hat er seit dem Jahrestief bei 11.867 Punkten nun zeitweise über 20 Prozent gewonnen und ist damit nun per Definition wieder in einer Hausse. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,6 Prozent auf 3.868,5 Punkte. Besonders gefragt waren Technologie-, Rohstoff-, Einzelhandels- und Autotitel, deren Stoxx-Branchenindizes bis zu 2,7 Prozent gewannen.

"Die Risikobereitschaft nimmt deutlich zu", so ein Händler. Das lag nach wie vor an den unerwartet niedrigen US-Inflationsdaten vom Donnerstag, die auf globaler Ebene ein Kursfeuerwerk ausgelöst hatten. Am Freitag untermauerte die überraschend schwache US-Verbraucherstimmung Erwartungen, dass künftige Zinserhöhungen der US-Notenbank in kleineren Schritten erfolgen würden als zuletzt.

Nun wurden Spreads gedreht, mit denen Marktteilnehmer auf eine Outperformance von Low Beta gegen High Beta gesetzt hatten, also von tendenziell eher stabilen, aber auch wenig dynamischen Titeln gegenüber hoch bewerteten und von hohen Kursausschlägen geprägten Titeln. Die Stoxx-Indizes der Pharmatitel, der Nahrungsmittel- und Getränkeaktien sowie der Telekom-Aktien standen so am Freitag mit Abschlägen zwischen 0,7 und 2,4 Prozent auch auf der Verliererseite.

Etwas positiver bewertet wurde auch die Entwicklung in China, dort werden die restriktiven Corona-Maßnahmen etwas gelockert. Zwar sei dies noch nicht der große Wurf und keine Abkehr von der Null-Covid-Politik, aber ein Schritt in die richtige Richtung, hieß es im Handel.

In den USA wird die Leitzinsobergrenze nun bereits bei 5,0 statt 5,25 Prozent gesehen. Nach der Hausse am Vortag tendierten die Anleihen in Europa allerdings schon wieder etwas leichter, in den USA ruhte der Anleihehandel wegen des Feiertags Veterans Day. Der Euro konnte dagegen seine Stärke weiter ausbauen und notierte bei etwa 1,0330 Dollar.

Berichtsperiode läuft langsam aus

Im DAX stiegen Zalando um weitere 12,4 Prozent, Puma um 8,4 Prozent und Covestro um 5 Prozent. Alle diese Titel notieren besonders weit unter ihren Höchstständen. Auf der anderen Seite gaben Deutsche Telekom 2,8 Prozent ab, Siemens Healthineers 1,6 Prozent und RWE 2 Prozent. Im MDAX erholten sich Delivery Hero um weitere 8,8 Prozent, in Frankreich zogen die Aktien des Handelsunternehmens Casino Guichard um 14,3 Prozent an.

Die Aktien von Daimler Truck gaben um 0,6 Prozent nach. Der Nutzfahrzeughersteller hatte endgültige Geschäftszahlen zum dritten Quartal vorgelegt, die zwar überzeugten, aber weitgehend bekannt waren. Das schwächere Wirtschaftsumfeld zeigte sich am Auftragseingang: Dieser sank um 18 Prozent.

Mit bislang nicht bekannten Geschäftszahlen zum dritten Quartal wartete Jungheinrich (+6,8%) auf. Diese wurden im Handel als "solide" eingestuft. Ordereingang sowie Umsatz überzeugten, die Marge präsentierte sich leicht höher als erwartet.

Für die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport ging es um 3,4 Prozent nach oben. Das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen ist im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich gestiegen. Insgesamt nutzten 4,9 Millionen Fluggäste den Flughafen, ein Plus von 45,3 Prozent. Aufgrund der Herbstferien waren besonders Flüge in Urlaubsregionen sehr gefragt. Das Frachtaufkommen war dagegen weiter rückläufig, es lag um 11,7 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Die Aktie von United Internet stieg um 2,9 Prozent. Der Börsengang der Sparte Ionos hatte wegen des Börsenumfeldes zuletzt auf Eis gelegen, nun soll er wieder angeschoben werden. Im Handel wird auf eine Kreisemeldung verwiesen, wonach eine Reihe von Banken als globale IPO-Koordinatoren ausgewählt worden sind. "Der Plan ist nicht neu und der Börsengang für kommendes Jahr länger avisiert", so ein Aktienhändler.

Positiv wurde an der Börse die Margenentwicklung bei Zumtobel (+0,4%) gewertet. Die EBIT-Marge lag im ersten Halbjahr bei 8,1 Prozent nach 6,2 Prozent im Vorjahr. Das Unternehmen erwartet die EBIT-Marge für das Jahr nun in einer Spanne von 4 bis 6 statt 4 bis 5 Prozent, was als konservativ gewertet wird. Der österreichische Lichttechnikspezialist berichtet von einem höheren Verkaufsvolumen bei gleichzeitig steigenden Verkaufspreisen sowie einem positiven Wechselkurseffekt.

Über starke Gewinne freuen können sich die Aktionäre von Cantourage. Nach einem ersten Kurs von 6,50 Euro stand die Aktie zum Schluss bei 16,30 Euro. Im Verlauf war sie aber bis auf 20,50 Euro geklettert. Cantourage definiert sich selbst als Plattform für medizinisches Cannabis.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 3.868,50 +21,94 +0,6% -10,0%

Stoxx-50 3.659,65 -17,22 -0,5% -4,2%

Stoxx-600 432,26 +0,37 +0,1% -11,4%

XETRA-DAX 14.224,86 +78,77 +0,6% -10,5%

FTSE-100 London 7.318,04 -57,30 -0,8% -0,1%

CAC-40 Paris 6.594,62 +37,79 +0,6% -7,8%

AEX Amsterdam 702,91 +2,26 +0,3% -11,9%

ATHEX-20 Athen 2.184,86 -8,94 -0,4% +2,0%

BEL-20 Bruessel 3.662,94 -8,86 -0,2% -15,0%

BUX Budapest 43.698,34 +534,00 +1,2% -13,9%

OMXH-25 Helsinki 4.888,31 +11,97 +0,2% -13,6%

ISE NAT. 30 Istanbul 4.836,10 -47,89 -1,0% +138,8%

OMXC-20 Kopenhagen 1.709,16 -42,87 -2,4% -8,3%

PSI 20 Lissabon 5.836,29 -96,95 -1,7% +3,1%

IBEX-35 Madrid 8.098,10 -35,10 -0,4% -7,1%

FTSE-MIB Mailand 24.455,57 +61,29 +0,3% -10,8%

RTS Moskau 1.158,24 +7,88 +0,7% -27,4%

OBX Oslo 1.100,06 +4,43 +0,4% +2,9%

PX Prag 1.258,99 +13,58 +1,1% -11,7%

OMXS-30 Stockholm 2.108,67 +2,56 +0,1% -12,9%

WIG-20 Warschau Feiertag -25,4%

ATX Wien 3.203,75 +25,63 +0,8% -17,6%

SMI Zuerich 11.127,15 +6,66 +0,1% -13,6%

* zu Vortagsschluss

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,15 +0,14 +2,33

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:32 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0333 +1,3% 1,0237 1,0153 -9,1%

EUR/JPY 143,63 -0,6% 144,54 144,02 +9,7%

EUR/CHF 0,9765 -0,7% 0,9850 1,0327 -5,9%

EUR/GBP 0,8761 +0,4% 0,8725 0,8710 +4,3%

USD/JPY 139,01 -1,9% 141,20 141,93 +20,8%

GBP/USD 1,1796 +0,9% 1,1732 1,1655 -12,8%

USD/CNH (Offshore) 7,0872 -1,0% 7,0883 7,1819 +11,5%

Bitcoin

BTC/USD 16.817,79 -5,4% 17.369,45 17.633,47 -63,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,47 86,47 +2,3% +2,00 +26,7%

Brent/ICE 95,61 93,67 +2,1% +1,94 +30,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 98,21 113,45 -13,4% -15,25 +66,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.764,03 1.754,95 +0,5% +9,08 -3,6%

Silber (Spot) 21,49 21,78 -1,3% -0,28 -7,8%

Platin (Spot) 1.027,70 1.040,30 -1,2% -12,60 +5,9%

Kupfer-Future 3,88 3,76 +3,3% +0,12 -12,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2022 12:05 ET (17:05 GMT)