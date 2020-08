MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Dt. Auftragseingang und Siemens erfreuen

FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich sind Europas Börsen am Donnerstag in den Handel gestartet. Bessere Auftragseingänge in Deutschland und überwiegend überzeugende Quartalszahlen sorgen für gute Laune. Die politische Nachrichtenlage belastet weiter, steht nun aber im Hintergrund: Denn der Berichtstag ist international einer der stärksten Tage überhaupt in der Berichtssaison. Allein in den USA werden fast 600 Unternehmensberichte vorgelegt, im DAX sind es Siemens, Adidas, Henkel, Merck KGaA, Munich Re und Beiersdorf. Die Investoren sind daher voll mit den Quartalsberichten beschäftigt.

Der DAX legt um 0,9 Prozent auf 12.776 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 klettert um 0,4 Prozent auf 3.282 Punkte.

Bessere Aufträge in Deutschland - USA blickt auf Arbeitslose

Stützend wirken weit besser als erwartet ausgefallene deutsche Auftragseingänge. Diese sind im Juni saisonbereinigt um 27,9 Prozent gestiegen. Erwartet wurde nur eine leichte Erholung von 11 Prozent.

In den USA wird hingegen auf die weiter fehlende Einigung der US-Politik auf eine Fortsetzung der US-Arbeitslosenhilfe gewartet. Die Augen sind daher auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gerichtet. Dort wird im Konsens mit einem Anstieg um 1,4 Millionen gerechnet. Der ADP-Bericht am Vortag fiel sehr schwach aus und drückte bereits auf das Sentiment an den Börsen.

Siemens überrascht positiv

Positiv überrascht unter den DAX-Schwergewichten hat Siemens: Die Zahlen sind überall deutlich über den Schätzungen ausgefallen und treiben die Aktien um 3,8 Prozent nach oben. Beim Ausblick hält sich Siemens dennoch weiter bedeckt und will keine Ergebnisprognose abgeben. Der Umsatz soll um bis zu 5 Prozent schwächer ausfallen als im Vorjahr.

Adidas ziehen um 3,1 Prozent an. Im Handel wird auf den Ausblick für das dritte Quartal verwiesen. Dieser impliziere eine Verbesserung des Betriebsergebnisses um rund 1 Milliarde Euro. Positiv wird auch die Entwicklung in China gewertet. Dort haben sich die Umsätze stabilisiert.

Mit Henkel und Beiersdorf haben hingegen gleich zwei defensive Werte enttäuscht und fallen um 1,8 bzw, 3,0 Prozent. Auch bei Merck KGaA geht es 1,1 Prozent abwärts. Hier lag der Nettogewinn unter Erwartung. Munich Re reagieren auf die Quartalszahlen mit Abgaben von 1,4 Prozent. Grund ist eine laut Angaben aus dem Handel etwas schwächere Solvency-Quote als erwartet. Die Zahlen per se seien indes in Ordnung.

Lufthansa setzen ihre Kursrally fort und steigen um 3,2 Prozent. Die Zweitquartalszahlen sind nicht so schlimm wie erwartet ausgefallen. Allerdings soll auch im zweiten Halbjahr das bereinigte EBIT klar negativ ausfallen.

Credit Agricole und ING überzeugen

In Europa haben Großbanken wie Credit Agricole (plus 1,9 Prozent) und ING Zahlen (plus 1,9 Prozent) Zahlen vorgelegt, die überwiegend gut ankommen. Bei Continental-Konkurrent Pirelli sind die Zahlen unter den Erwartungen ausgefallen. Während sich die Umsätze im Rahmen der Erwartungen bewegten, lagen auch hier die Gewinne darunter. Daneben hat der Reifenhersteller den Ausblick für 2020 gesenkt, wenngleich nur leicht. Die Aktie verliert 4,4 Prozent.

Besser ist es bei Zeitarbeitsfirma Adecco verlaufen. So stark wie befürchtet lastete Corona doch nicht auf den Zahlen. Morgan Stanley äusserte sich bereits positiv dazu. Die Aktien steigen um 1,2 Prozent.

Shop Apotheke macht Hoffnung auf mehr

In der zweiten Reihe haben Shop Apotheke im zweiten Quartal eine bessere Marge erzielt, als in der bereits erhöhten Jahresprognose avisiert wurde. Entsprechend macht sich der Handel Hoffnung auf eine demnächst erhöhte Gewinnprognose und lässt die Aktien um 5,3 Prozent anspringen.

Bei Jenoptik geht es um 5,1 Prozent höher; die Zahlen sind auf der Ergebnisseite besser ausgefallen. Auch hat das Unternehmen den Ausblick für 2020 leicht nach oben genommen.

Symrise zeigt sich ebenfalls zuversichtlich beim Blick in die Zukunft und will weiter stärker als der Markt wachsen. Die Aktien steigen um 2,4 Prozent.

