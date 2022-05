MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Entspannung im Umfeld stützt

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten herrscht am Freitag zur Eröffnung eine freundliche Stimmung. Der DAX steigt um 0,5 Prozent auf 13.809 Punkte. Im Euro-Stoxx-50 geht es um 0,5 Prozent nach oben auf 3.633 Punkte. "Der DAX kann heute seine Verlustserie aus zuletzt fünf negativen Wochen beenden", sagt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Er verweist dazu auf positive Vorlagen: In Asien geht es an den Börsen deutlich nach oben, nachdem die US-Börsen zwischenzeitliche Verluste im Späthandel am Donnerstag nahezu aufgeholt hatten.

Vor dem Wochenende könnten nun größere terminmarktorientierte Käufe einsetzen, weil Marktteilnehmer ihre Positionen auf weiter fallende Kurse schließen dürften. Allein am Donnerstag wurden an der Terminbörse Eurex auf den DAX 5 mal so viele Positionen auf fallende Kurse eröffnet wie auf steigende.

"Die Stimmung ist extrem negativ und von Angst geprägt", sagt auch ein anderer Marktteilnehmer. Weil die Positionen auf fallende Kurse bei einem steigenden DAX unter Wasser geraten, dürften sie vor dem Wochenende nun teilweise geschlossen werden, meint auch er.

Gestützt werden die zuversichtlichen Einschätzungen auch vom Umfeld: Auf der Seite der Kryptowährungen scheint der Crash zunächst beendet: Bitcoin ist zurück über der Marke von 30.000 Dollar.

Entspannung kommt von der Zinsseite. Die Staatsanleihen können die starken Kursaufschläge der vergangenen Tage halbwegs verteidigen. Dazu könnte auch beitragen, dass US-Notenbankpräsident Jerome Powell warnte, die Notenbank habe es nicht völlig in der eigenen Hand, ob ihre straffere Geldpolitik die Wirtschaft in eine Rezession führen werde oder nicht. Der Frage nach der Möglichkeit einer noch größeren Zinserhöhung - ein Schritt von 75 Basispunkten, der bisher nur einmal vorgenommen wurde - wich Powell aus und sagte: "Ich habe gesagt, dass wir das nicht aktiv in Betracht ziehen".

Der Euro stabilisiert sich knapp oberhalb der am Donnerstag erreichten neuen Mehrjahrestiefs.

Der Index der Ölaktien in der europäischen Stoxx-Index-Welt gewinnt 1,4 Prozent. Ähnlich stark nach oben geht es mit den Indizes der Banken und der Technologietitel. Im DAX wird die Gewinnerliste von Daimler Truck und Hellofresh angeführt. Ihre Kurse ziehen deutlich um jeweils knapp 4 Prozent an.

Deutsche Telekom sorgt für starken Ausklang der Berichtssaison

Die Berichtssaison im DAX zum ersten Quartal neigt sich dem Ende zu, und am Freitag sorgt die Deutsche Telekom für einen positiven Ausklang. Das operative Gewinn auf Basis des bereinigten operativen Ergebnisses nach Leasing kletterte um 6,8 Prozent auf 9,873 Milliarden, verglichen mit einer Konsensprognose von 9,548 Milliarden. Der Kurs liegt 0,4 Prozent höher.

Mit einem Aufschlag von 2 Prozent waren Deutsche Telekom bereits am Donnerstag im Vorfeld der Zahlen einer der großen Gewinner im DAX: "Wir haben gestern bereits gute Käufe in den europäischen Telekoms gesehen, das wird heute durch die Zahlen der Telekom bestätigt", so ein Händler.

Freenet gewinnen 4,5 Prozent. Die Analysten von Jefferies stellen auch hier die Entwicklung des operativen Ergebnisses heraus. Es übertraf trotz rückläufiger Umsätze im ersten Quartal die Gewinnerwartung um 5 Prozent. Dies sei auf die Kosteneffizienz wie auch geringere Forderungsausfälle zurückzuführen. Sowohl der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr als auch das mittelfristige operative Gewinnziel, das deutlich über den Konsenswerten liege, seien bekräftigt worden.

Carl Zeiss Meditec werden nach Vorlage der Quartalszahlen 1,7 Prozent höher gehandelt. Während der Umsatz wie erwartet stark gestiegen sei, überrasche die Ertragsseite positiv, so erste Einschätzungen. Aumann machen nach der Zahlenvorlage einen Satz um 7,8 Prozent nach oben. Vitesco legen nach Aussagen zum Ausblick um 1,6 Prozent zu.

Viele Dividendenabschläge

Nicht irritieren lassen sollten sich Marktteilnehmer von einigen deutlichen Minuszeichen bei den Kursen, denn sie sind auf die Dividendenabschläge zurückzuführen: Am Freitag schütten allein im DAX Adidas, Eon, Fresenius Medical Care, Heidelbergcement und VW ihre Gewinnbeteiligungen an die Aktionäre aus, dazu im TecDAX Nemetschek.

Um über 12 Prozent nach unten geht es für die Aktie des belgischen Biotechnikunternehmens UCB. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat das Präparat Bimekizumab gegen Schuppenflechte zunächst abgelehnt.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.633,15 +0,5% 19,72 -15,5%

Stoxx-50 3.547,91 +0,5% 17,32 -7,1%

DAX 13.808,67 +0,5% 69,03 -13,1%

MDAX 28.515,40 +1,2% 335,10 -18,8%

TecDAX 3.006,50 +1,1% 32,14 -23,3%

SDAX 12.885,15 +1,2% 151,06 -21,5%

FTSE 7.285,74 +0,7% 52,40 -2,0%

CAC 6.241,97 +0,6% 35,71 -12,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,89 +0,05 +1,07

US-Zehnjahresrendite 2,88 +0,03 +1,37

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:50 Do, 17:32 % YTD

EUR/USD 1,0395 +0,1% 1,0404 1,0409 -8,6%

EUR/JPY 133,58 +0,2% 133,86 133,39 +2,1%

EUR/CHF 1,0416 +0,0% 1,0424 1,0392 +0,4%

EUR/GBP 0,8514 +0,0% 0,8513 0,8511 +1,3%

USD/JPY 128,50 +0,0% 128,64 128,15 +11,6%

GBP/USD 1,2211 +0,1% 1,2223 1,2231 -9,8%

USD/CNH (Offshore) 6,8234 -0,0% 6,8245 6,8123 +7,4%

Bitcoin

BTC/USD 30.164,99 +6,4% 30.284,44 29.096,86 -34,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 106,76 106,13 +0,6% 0,63 +45,5%

Brent/ICE 108,58 107,45 +1,1% 1,13 +42,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.823,03 1.822,00 +0,1% +1,03 -0,4%

Silber (Spot) 20,82 20,69 +0,6% +0,13 -10,7%

Platin (Spot) 956,05 948,21 +0,8% +7,84 -1,5%

Kupfer-Future 4,12 4,10 +0,5% +0,02 -7,4%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2022 03:42 ET (07:42 GMT)