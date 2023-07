MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Halbleiteraktien sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Vor den mit einiger Spannung erwarteten US-Inflationszahlen am Nachmittag dominiert an den europäischen Aktienmärkten Zuversicht. Dazu sorgt die Wall Street mit am Vorabend auf breiter Front weiter steigenden Kursen für Rückenwind. Die Hoffnung ist, dass die US-Inflation im Juni weiter gesunken ist. Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 15.873 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,7 Prozent auf 4.316 zu. Der Euro zieht weiter an auf 1,1025 Dollar, wobei der Dollar auf breiter Front weiter zur Schwäche neigt

Der Markt erhofft sich von den Preisdaten Hinweise über die weitere Geldpolitik in den USA. Im Fokus steht dabei insbesondere die Kerninflation, die für die Erwägungen der US-Notenbank die maßgeblichere Größe ist. Der erwartete deutlichere Rückgang der Gesamtinflation auf nur noch 3,1 (Mai: 4,0) Prozent könnte Entspannung vortäuschen, die es so nicht gebe, warnen manche Akteure.

Die Kernrate wird zwar ebenfalls rückläufig erwartet, hier dürfte die Bewegung nach unten aber langsamer verlaufen mit einer erwarteten Preissteigerung zum Vorjahr um 5,0 nach 5,3 Prozent im Mai. Hintergrund ist, dass insbesondere die Energiepreise deutlich gesunken sind, die in der Kernberechnung nicht berücksichtigt sind.

Die Entscheidung der Notenbank in Neuseeland am Morgen, diesmal die Zinsen unverändert zu lassen, dürfte die Fantasie auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus ebenfalls stützen. Zur guten Stimmung trägt auch bei, dass sich das Kreditwachstum in China beschleunigt hat, was als Signal zunehmender Wirtschaftsaktivität gilt.

Halbleiteraktien nach Jefferies-Kommentar gesucht

Am Aktienmarkt gehören Technikaktien (+1,3%) zu den Favoriten, nachdem sich die Analysten von Jefferies positiv zu dem Sektor geäußert haben und unter anderem Infineon (+3,1%) und STMicro (+3,9%) auf "Hold" von "Underpeform" hochgestuft haben. In der Halbleiterbranche beginnt laut Jefferies der nächste Aufwärtstrend. ASML gewinnen 2,1 und Aixtron sogar über 4 Prozent.

Auf der anderen Seite liegt der Subindex der Reise- und Freizeitaktien am Ende mit einem Minus von 0,9 Prozent. Die Deutsche Bank ist pessimistischer, was die Flugperise im kommenden Jahr betrifft und hat Air France (-5,1%) und IAG (-3,3%) auf "Hold" gesenkt und dazu die Kursziele im Sektor nach unten genommen. Lufthansa büßen 2,1 und Easyjet 1,8 Prozent ein.

Positiv für Vonovia (+0,3%) wird der erfolgreiche Rückkauf einer ausstehenden Anleihe gewertet. Vonovia hat dabei nach eigenen Angaben einen Abschlag von 11 Prozent erzielt. Positiv seien neben dem dadurch gesunkenen Verschuldungsgrad die rund 14 Millionen Euro eingesparten Zinszahlungen, heißt es im Handel. Am Vortag waren Vonovia bereits um 3,8 Prozent gestiegen.

Hausse bei About You

In der dritten Reihe schießen About um 28 Prozent nach oben, nachdem der Online-Modehändler im zurückliegenden Quartal ergebniseitig positiv überrascht hat und früher als erwartet die Gewinnschwelle überschritten hat. Im Fahrwasser geht es im DAX für Zalando um 4,6 Prozent aufwärts.

Im SDAX liegen SFC Energy 1,1 Prozent fester. Der Experte für Brennstoffzellen hat einen Folgeauftrag über 2,5 Millionen Euro aus den Niederlanden erhalten.

Telekom Austria gewinnen 0,5 Prozent. Die Österreicher haben am Vorabend ihre Umsatzprognose auf plus 5 Prozent erhöht (bisher: +4%). Als Kritikpunkt wird der unveränderte freie Cashflow gesehen, der von höheren Investitionen gedrückt wird.

United Internet verteuern sich um 4,5 Prozent nach einer Kaufempfehlung durch Redburn Atlantic und FMC um 3,8 Prozent nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.316,11 +0,7% 29,55 +13,8%

Stoxx-50 3.900,62 +0,5% 18,47 +6,8%

DAX 15.873,07 +0,5% 82,73 +14,0%

MDAX 27.427,69 +0,4% 110,03 +9,2%

TecDAX 3.140,43 +0,5% 15,83 +7,5%

SDAX 13.311,34 +0,4% 54,77 +11,6%

FTSE 7.326,66 +0,6% 44,14 -2,3%

CAC 7.262,75 +0,6% 42,74 +12,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,62 -0,03 +0,05

US-Zehnjahresrendite 3,95 -0,03 +0,07

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Di, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1027 +0,2% 1,1032 1,0994 +3,0%

EUR/JPY 153,95 -0,4% 153,75 154,49 +9,7%

EUR/CHF 0,9683 +0,0% 0,9671 0,9689 -2,2%

EUR/GBP 0,8520 +0,1% 0,8511 0,8524 -3,7%

USD/JPY 139,59 -0,6% 139,36 140,53 +6,5%

GBP/USD 1,2942 +0,1% 1,2962 1,2897 +7,0%

USD/CNH (Offshore) 7,1942 -0,2% 7,1918 7,2207 +3,8%

Bitcoin

BTC/USD 30.754,45 +0,6% 30.689,84 30.709,20 +85,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,03 74,83 +0,3% +0,20 -5,5%

Brent/ICE 79,41 79,40 +0,0% +0,01 -4,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,01 29,06 -3,6% -1,06 -63,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.934,40 1.931,67 +0,1% +2,73 +6,1%

Silber (Spot) 23,15 23,15 -0,0% -0,00 -3,4%

Platin (Spot) 934,08 929,00 +0,5% +5,08 -12,5%

Kupfer-Future 3,77 3,76 +0,2% +0,01 -0,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

