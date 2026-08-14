MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Softwareaktien sehr fest - Energiekontor stürzen ab

DOW JONES--Freundlich zeigen sich Europas Börsen am Freitagmittag. Rückenwind kommt aus den USA. Dort hatten die zuletzt moderat ausgefallenen US-Inflationsdaten den S&P-500 am Vortag auf ein neues Allzeithoch getrieben. Am Zinsterminmarkt sind die Erwartungen von US-Leitzinserhöhungen zuletzt deutlich gesunken, auch weil die Ölpreise trotz der weiter kaum passierbaren Straße von Hormus im Zaum bleiben.

"Sich verändernde Erwartungen an die Fed-Politik könnten phasenweise zu Volatilität an den Aktienmärkten beitragen, wir gehen jedoch davon aus, dass sich die globale Aktienrally fortsetzen wird", so UBS-Aktienexpertin Ulrike Hoffmann-Burchardi.

Der DAX legt um 0,8 Prozent zu auf 26.506 Punkte, wozu insbesondere das sehr feste Indexschwergewicht SAP beiträgt. Der Euro-Stoxx-50 steigt lediglich um 0,3 Prozent auf 6.565 Zähler. Brent- Öl kostet wenig verändert gut 87 Dollar.

SAP legen um 4,6 Prozent zu. Für Kauflaune sorgt hier ein Gebot für den US-Wettbewerber Workday, heißt es aus dem Handel. Der Finanzinvestor Silver Lake soll Gespräche über eine Übernahme des Anbieters von Software für den Personalbereich führen. Silver Lake übernahm mit der Software AG bereits den zweitgrößten Software-Anbieter nach SAP in Deutschland. Das Silver Lake-Interesse werde auch dahingehend interpretiert, dass die mit Blick auf die Bedrohung durch KI-Modelle abgestürzten Bewertungen von Softwareaktien ihren Boden gefunden haben könnten, heißt es.

Neben SAP sind entsprechend auch andere Softwareaktien gesucht. Scout24 verteuern sich um 3,7 Prozent, Nemetschek machen einen Satz um 8 Prozent, Temenos legen in Zürich um 4,5 Prozent zu, Sage in London um 4,3 oder Amadeus IT in Madrid um 3,3 Prozent.

Im MDAX geht es für Talanx um 5,3 Prozent aufwärts. Der Versicherungskonzern hat im ersten Halbjahr von einem höheren Kapitalanlageergebnis, einer geringeren Großschadensbelastung und Rekordergebnissen in allen Geschäftsbereichen profitiert und steigerte seinen Gewinn stärker als erwartet. Dazu hat Talanx den Ausblick erhöht. Im Sog steigen Allianz um 1,0, Munich Re um 1,7 und Hannover Rück um 2,3 Prozent.

Ein Kursdrama erlebt das Papier von Energiekontor. Dem Minus von knapp 7 Prozent am Vortag folgt nun ein Absturz um 16 Prozent ein. Der Wind- und Solarparkentwickler hatte zunächst am Donnerstagmorgen die 2026er-Gewinnziele im Rahmen der Zahlenvorklage noch bestätigt, am Abend desselben Tages dann aber reduziert, und zwar drastisch.

Das "Timing" der Gewinnwarnung nur wenige Stunden nach Vorlage des Halbjahresberichts sei "extrem unglücklich" und "schwer nachvollziehbar", kommentiert die DZ Bank. Die Gewinnwarnung zeige, wie schwierig planbar das Projektentwicklungsgeschäft im Bereich Onshore-Wind sei. Die Analysten rechnen mit deutlichen Auswirkungen auf die Gewinnschätzungen. Nehme man den Mittelwert der neuen Prognosespanne dürfte die Konsensschätzung kurzfristig um über 80 Prozent sinken. Ob die Schätzungen für 2027/2028 stiegen, weil sich der Verkauf der Projekte in das nächste Geschäftsjahr verschiebe, sei schwer abschätzbar.

Um knapp 9 Prozent nach oben geht es für Norma. Hier stützt ein Aktienrückkauf von bis zu 9,3 Millionen Aktien. Dieser zweite Aktienrückkauf schließt die geplante Kapitalrückführung ab. Vorstandschefin Birgit Seeger betonte, die Prämie von über 25 Prozent auf den Durschnitt der vergangenen drei Monaten sei angemessen.

Adesso gewinnen 5,3 Prozent, obwohl Analysten die Zahlen des IT-Unternehmens als eher "uneinheitlich" werten. Der Umsatz habe über, der Gewinn unter Erwartung gelegen. Die Kapazitätsauslastung habe sich aber ab Mitte des zweiten Quartals deutlich verbessert. Adesso dürften derweil auch von den breiten Kursgewinnen bei Softwareaktien mit nach oben gezogen werden.

Kaum Bewegung gibt es nach der Zahlenvorlage bei Nagarro, der Kurs steigt minimal auf 78,15 Euro. Das dürfte vor allem daran liegen, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat des IT-Dienstleisters ihren Aktionären die Annahme des Übernahmeangebotes der indischen Persistent Systems Limited empfohlen haben. Beide Gremien erachten den Angebotspreis von 81,00 Euro je Aktie als angemessen und fair.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.564,73 +0,3 19,26 6.545,47 13,4

Stoxx-50 5.527,17 0,0 -0,17 5.527,34 12,4

DAX 26.506,08 +0,8 206,34 26.299,74 8,2

MDAX 32.628,14 +1,1 363,28 27.039,42 6,6

TecDAX 4.138,05 +1,8 74,93 3.091,28 14,2

SDAX 18.683,86 +0,7 130,79 13.062,07 8,8

FTSE 10.775,22 +0,0 2,55 10.772,67 8,5

CAC 8.655,46 +0,1 4,90 8.650,56 6,2

SMI 14.422,30 -0,4 -52,83 14.475,13 8,7

ATX 6.726,54 -0,0 -1,64 6.728,18 26,3

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:22

EUR/USD 1,1563 +0,3 0,0036 1,1527 1,1525

EUR/JPY 184,01 +0,1 0,1400 183,87 183,7500

EUR/CHF 0,9392 +0,1 0,0009 0,9383 0,9377

EUR/GBP 0,8541 -0,1 -0,0006 0,8547 0,8546

USD/JPY 159,13 -0,2 -0,3500 159,48 159,4300

GBP/USD 1,3534 +0,4 0,0049 1,3485 1,3482

USD/CNY 6,7412 -0,0 -0,0016 6,7428 6,7428

USD/CNH 6,7426 -0,0 -0,0015 6,7441 6,7452

AUS/USD 0,708 +0,4 0,0026 0,7054 0,7052

Bitcoin/USD 62.838,37 -0,8 -529,69 63.368,06 63.484,05

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 81,63 +0,5 0,38 81,25

Brent/ICE 87,18 +0,1 0,11 87,07

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.358,00 +0,2 7,84 4.350,16

Silber 64,78 +0,5 0,33 64,46

Platin 1.728,85 +0,7 11,32 1.717,53

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August 14, 2026 08:00 ET (12:00 GMT)