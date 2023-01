MÄRKTE EUROPA/Freundlicher Jahresauftakt an den Börsen dauert an

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Jahresauftakt 2023 am europäischen Aktienmarkt hat es in sich. Nach dem Plus der vergangenen beiden Tage legen DAX und Euro-Stoxx-50 auch am Mittwoch weiter zu. So gewinnt der DAX am Morgen 1,2 Prozent auf 14.353 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 1,3 auf 3.932 zu. Ein Blick auf die Sektoren zeigt, dass der Sektor der Lebensmittelhersteller gesucht ist, schwach tendieren dagegen die Öl - und Gaswerte, die mit den fallenden Notierungen am Terminmarkt europaweit im Mittel um 2,1 Prozent nachgeben.

Weiter stützend wirken die am Vortag veröffentlichten Inflationsdaten aus Deutschland, die weniger stark als erwartet gestiegen waren. Zuvor hatten bereits die spanischen Verbraucherpreise positiv überrascht. Zudem hat auch der Inflationsdruck in Frankreich im Dezember unerwartet abgenommen. Nun wird auf Freitag gewartet, wenn Eurostat die Verbraucherpreisdaten für den Euroraum veröffentlicht. Volkswirte erwarten bisher einen Rückgang der Inflationsrate auf 9,7 (10,1) Prozent. Insgesamt ergibt sich ein Bild, das für eine zukünftig weniger aggressive Geldpolitik der EZB spricht, wodurch auch die Rezessionsgefahren an Schärfe verlieren würden.

Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank dann das Protokoll ihrer Dezember-Sitzung. Anleger erhoffen sich hier weitere Hinweise über den wahrscheinlichen Zinspfad der US-Währungshüter. Nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag notiert der Euro mit 1,0620 Dollar höher. Die Anleihen können derweil noch einen Tick zulegen. Insgesamt hält sich das Nachrichtenaufkommen von Seiten der Unternehmen in Grenzen. Viele Anleger werden erst in der kommenden Woche ins Neue Jahr starten. Das spricht für zunächst weiter dünne Umsätze. Dennoch dürften erste frische Gelder seit Jahresbeginn einer der Treiber für die jüngste Kursstärke gewesen sein.

Grenke setzt Wachstumskurs fort

Die Grenke AG hat bei ihrem Neugeschäft 2022 von einem starken Wachstum in Nord- und Osteuropa profitiert. Alleine im vierten Quartal lag das Leasingneugeschäft im Konzern mit 647 Millionen Euro rund 24 Prozent über Vorjahr. Im Gesamtjahr 2022 erzielte Grenke ein Plus von 38,7 Prozent beim Neugeschäftsvolumen auf 2,3 Milliarden Euro und erreichte damit das obere Ende der Prognose, die zuletzt im Oktober auf 2,1 bis 2,3 (zuvor: 2,0 bis 2,2) Milliarden Euro erhöht wurde. "Die Vorwürfe des Shortsellers gehören der Vergangenheit an, das Geschäft hat sich jüngst gut entwickelt, damit dürfte die Aktie wieder stärker in den Fokus einiger Investoren rücken", so ein Aktienhändler. Für die Aktie geht es um 5 Prozent nach oben. Nach den Abgaben am Vortag dauert der Druck auf die Aktie auf RWE an, sie verliert gegen den Trend 1 Prozent. Den Gewinner im DAX stellt dagegen Merck mit einem Plus von gut 4 Prozent.

Der Immobilienkonzern DIC Asset hat seine Transaktionsziele für das Geschäftsjahr 2022 umgesetzt. Mit dem Verkauf des Objekts "Kaufhof Chemnitz" Ende Dezember sei die geplante Jahresrange von 400 bis 500 Millionen Euro für beurkundete Verkäufe aus dem Eigenbestand erreicht worden.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.931,54 +1,3% 49,25 +3,6%

Stoxx-50 3.763,21 +0,9% 32,26 +3,1%

DAX 14.352,92 +1,2% 171,25 +3,1%

MDAX 26.189,56 +1,0% 271,99 +4,3%

TecDAX 2.974,93 +1,1% 32,33 +1,8%

SDAX 12.320,50 +0,8% 101,67 +3,3%

FTSE 7.567,35 +0,2% 13,26 +1,4%

CAC 6.709,82 +1,3% 85,93 +3,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,28 -0,11 -0,29

US-Zehnjahresrendite 3,68 -0,07 -0,20

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0625 +0,7% 1,0549 1,0549 -0,7%

EUR/JPY 138,12 -0,1% 138,19 137,99 -1,6%

EUR/CHF 1,0804 -0,4% 1,0683 1,0667 -0,6%

EUR/GBP 0,8795 -0,2% 0,8813 0,8805 -0,6%

USD/JPY 129,96 -0,8% 131,00 130,84 -0,9%

GBP/USD 1,2080 +0,9% 1,1968 1,1981 -0,1%

USD/CNH 6,8833 -0,6% 6,9223 6,9229 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 16.834,55 +1,0% 16.667,36 16.624,60 +1,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,52 76,93 -1,8% -1,41 -5,9%

Brent/ICE 80,55 82,1 -1,9% -1,55 -6,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 69,50 72,31 -3,9% -2,81 -2,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.864,75 1.840,55 +1,3% +24,20 +2,2%

Silber (Spot) 24,36 24,08 +1,2% +0,29 +1,7%

Platin (Spot) 1.094,95 1.085,50 +0,9% +9,45 +2,5%

Kupfer-Future 3,80 3,77 +1,0% +0,04 -0,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

