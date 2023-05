MÄRKTE EUROPA/Freundlicher Schluss vor US-Zinserhöhung

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit freundlicher Tendenz sind Europas Börsen am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Der Markt blickte damit eher optimistisch auf die am Abend erwartete Zinserhöhung der US-Notenbank und ihre Aussagen zur Inflation. Der Markt setzte auf eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf dann 5,00 bis 5,25 Prozent. Der DAX schloss 0,6 Prozent höher bei 15.815 Punkten, der Euro-Stoxx-50 legte um 0,4 Prozent auf 4.310 Zähler zu.

Zinserhöhung der US-Notenbank im Fokus

Etwas Hoffnung für ein entspannteres Vorgehen der US-Notenbank lieferten Daten zum US-Arbeitsmarkt : Denn der ADP-Bericht zeigte zwar einen doppelt so starken Stellenaufbau wie erwartet, allerdings hatte sich der Lohndruck abgeschwächt. Ein ähnliches Bild zeichnete auch der ISM-Service-Index und am Vortag die Jolts-Umfrage des US-Arbeitsministeriums. Nachlassender Lohndruck könnte damit ein Grund für die US-Notenbank sein, die scharfen Zinserhöhungen zu beenden.

Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset-Management ergänzte, dass die US-Notenbank auch die Krise der US-Regionalbanken im Blick habe. Marktteilnehmer hofften daher, dass der Zinsgipfel im aktuellen Zyklus erreicht sei.

Quartalszahlen geben den Ton an

Bei den Einzelwerten machten meist Quartalszahlen die Kurse: Besser als erwartet fielen die Geschäftszahlen der Deutschen Post aus, die Aktien stiegen um 1,1 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis lag laut Citigroup über der Konsenserwartung.

Porsche AG legten nach Geschäftsausweis um 0,2 Prozent zu. Der Umsatz sei höher als erwartet ausgefallen, die Marge habe die Erwartungen aber nicht ganz erreicht, hieß es im Handel. In Mailand fielen die Titel der Fiat-Mutter Stellantis nach durchwachsenen Geschäftszahlen um 1,9 Prozent. Zwar sei das Geschäft in den USA gut gelaufen, in Europa habe es jedoch enttäuscht, hieß es. Die Wettbewerberpapiere von VW im DAX legten dennoch um 0,8 Prozent zu.

Gesucht waren im DAX auch pharma-nahe Aktien nach dem Erfolg des US-Pharmakonzerns Eli Lilly mit einer Alzheimer-Studie. Dies gebe dem Sektor nach Corona wieder Fantasie, hieß es. Merck KGaA kletterten um 3,1 Prozent und Sartorius um 5,2 Prozent. Beide glichen damit aber nur Verluste der Vorwoche aus.

Lufthansa verloren 1,3 Prozent nach schwächeren Geschäftszahlen. Der Umsatz lag im ersten Quartal unter Erwartung und drückte das operative Ergebnis. "Angesichts angeblich steigender Ticketpreise ist das enttäuschend", so ein Börsianer.

Teamviewer enttäuscht

Teamviewer brachen sogar um 10,2 Prozent ein: Bei den Quartalszahlen hatten vor allem die Billings enttäuscht. Sie werden als wichtigste Kennziffer des IT-Dienstleisters gewertet. Die Analysten der DZ Bank zogen darauf ihre Kaufempfehlung zurück.

Deutsche Bank und Commerzbank schlossen mit leichten Verlusten. Starke Geschäftszahlen und ein erhöhter Ausblick des italienischen Konkurrenten Unicredit (+3,8%) konnten vor dem US-Zinsentscheid nicht in steigende Kurse umgemünzt werden. Die italienische Bank erwartet nun einen Nettogewinn von mehr als 6,5 Milliarden Euro, während der Markt nur mit rund 5,4 Milliarden Euro gerechnet hatte.

In Mailand machte der Börsengang von Lottomatica Erstzeichner nicht glücklich: Die Aktien gingen bei 8,20 Euro aus dem Handel, nachdem die IPO-Spanne bei 9 bis 11 Euro je Aktie und der IPO-Preis bei 9 Euro gelegen hatte. Lottomatica ist eigenen Angaben zufolge der erste italienische Anbieter auf dem legalen Glücksspielmarkt.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.310,18 +15,33 +0,4% +13,6%

Stoxx-50 4.016,07 +15,42 +0,4% +10,0%

Stoxx-600 462,51 +1,43 +0,3% +8,9%

XETRA-DAX 15.815,06 +88,12 +0,6% +13,6%

FTSE-100 London 7.788,37 +15,34 +0,2% +4,3%

CAC-40 Paris 7.403,83 +20,63 +0,3% +14,4%

AEX Amsterdam 744,24 -0,07 -0,0% +8,0%

ATHEX-20 Athen 2.656,07 +27,25 +1,0% +18,0%

BEL-20 Brüssel 3.770,88 +10,47 +0,3% +1,9%

BUX Budapest 46.518,24 +1028,23 +2,3% +6,2%

OMXH-25 Helsinki 4.734,59 +29,07 +0,6% -2,5%

ISE NAT. 30 Istanbul 4.977,25 +10,02 +0,2% -16,3%

OMXC-20 Kopenhagen 2.059,25 -7,14 -0,3% +12,2%

PSI 20 Lissabon 6.124,70 -56,49 -0,9% +6,0%

IBEX-35 Madrid 9.076,70 -5,30 -0,1% +10,3%

FTSE-MIB Mailand 26.835,31 +205,22 +0,8% +12,3%

OBX Oslo 1.088,02 -5,06 -0,5% -0,2%

PX Prag 1.382,86 +2,93 +0,2% +15,1%

OMXS-30 Stockholm 2.238,76 +3,74 +0,2% +9,6%

WIG-20 Warschau 0,00 0,00 0,0% +7,1%

ATX Wien 3.180,68 -5,09 -0,2% +2,9%

SMI Zürich 11.506,19 +82,86 +0,7% +7,2%

* zu Vortagsschluss

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,25 -0,01 -0,32

US-Zehnjahresrendite 3,38 -0,05 -0,50

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:32 Di, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1050 +0,4% 1,1023 1,0983 +3,2%

EUR/JPY 149,49 -0,5% 149,95 149,92 +6,5%

EUR/CHF 0,9801 -0,2% 0,9820 0,9816 -1,0%

EUR/GBP 0,8804 -0,2% 0,8826 0,8818 -0,5%

USD/JPY 135,26 -0,9% 136,03 136,52 +3,2%

GBP/USD 1,2551 +0,6% 1,2490 1,2455 +3,8%

USD/CNH (Offshore) 6,9152 -0,3% 6,9332 6,9392 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 28.322,45 -1,2% 28.583,13 28.521,00 +70,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,68 71,66 -4,2% -2,98 -14,4%

Brent/ICE 72,39 75,32 -3,9% -2,93 -14,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,00 37,53 -1,4% -0,53 -51,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.025,21 2.016,67 +0,4% +8,54 +11,0%

Silber (Spot) 25,40 25,43 -0,1% -0,03 +6,0%

Platin (Spot) 1.053,55 1.070,00 -1,5% -16,45 -1,4%

Kupfer-Future 3,84 3,86 -0,6% -0,02 +0,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2023 12:16 ET (16:16 GMT)