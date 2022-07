MÄRKTE EUROPA/Freundlicher Start bei ruhigem Geschäft

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas freundlicher sind die europäischen Aktienmärkten in die neue Woche gestartet. Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 12.877 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,4 Prozent auf 3.463 Punkte. Damit notieren DAX und Euro-Stoxx-50 allerdings unter den Ständen, die sie am Freitag im Späthandel angesteuert hatten. "Die US-Index-Futures fallen, die asiatischen Börsen fallen unter die Tageshochs zurück oder sind sogar ins Minus gerutscht, und die Rohstoffpreise geben ebenfalls weiter nach", so ein Händler. "Alle Erholungsansätze bleiben fragil, solange sich die Rezessionsszenarien nicht auflösen", sagt er.

Trotzdem gelten Erholungsansätze auch weiterhin als möglich, gerade auch nach der jüngsten Beruhigung der Renditen am Anleihenmarkt. Aus fundamentaler Sicht würden Aktien allmählich wieder attraktiv, sagt Helaba-Analyst Ralf Umlauf. "Es bleibt aber offen, wann sich dieser Umstand in Kaufinteresse niederschlägt", sagt er. Die Umsätze dürften am Montag dünn bleiben, vor allem auch wegen des Nationalfeiertags in den USA. Damit biete sich für Europa zunächst einmal die Gelegenheit zum Durchatmen, so der Analyst.

"Gerade an solchen Tagen reichen schon wenige Käufer oder Verkäufer, um den Markt deutlich in die eine oder andere Richtung zu bewegen", so Thomas Altmann von QC Partners. Ein Dämpfer kam von der deutschen Handelsbilanz im Mai. Erstmals seit Beginn der Datenreihe 2008 ist sie in ein Defizit gerutscht. Im Verlauf stehen nun noch der Sentix-Konjunkturindex sowie Daten zur Entwicklung der Erzeugerpreise in der Eurozone im Blick.

Aus charttechnischer Sicht gilt der Bereich um 12.920 Punkte aus technischer Sicht als erster Widerstand. Auf der Unterseite gilt der DAX um 12.620 Punkte als stärker unterstützt.

Basic Resources weiter negativ - Verwunderung über Soft Commodities

Weiterhin negativ beurteilt ein Marktteilnehmer die Perspektiven für die rohstoffnahen Basic Resources. Die Preise für Eisenerz, Nickel und Kupfer stehen am Morgen wieder unter Druck. "Die Rezessionsszenarien machen die Rohstoffe und die Aktien der Branche anfällig für weitere Gewinnmitnahmen", so der Marktteilnehmer. Allerdings liegt der europäische Branchenindex der Rohstoffe zunächst einmal mit dem Markt im Plus. Deutlicher aufwärts geht es mit den Öl - und Gaswerten, die den Markt mit plus 2,8 Prozent anführen. "Offensichtlich nutzen Marktteilnehmer den kräftigen Rückgang der vergangenen Wochen nun zum Einstieg", so ein Händler.

Dagegen sind auch die Preise für so genannte Soft Commodities zuletzt unter Druck geraten, trotz der kursierenden Szenarien von Angebotsknappheit und Hungersnöten. Damit sind die Aussichten für den Bereich Food and Beverages weiterhin gut. Aber auch ausgewählte Technologietitel könnten sich mit der jüngsten Beruhigung bei den Renditen erholen, heißt es am Markt.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.463,19 +0,4% 14,88 -19,4%

Stoxx-50 3.472,01 +0,9% 30,75 -9,1%

DAX 12.877,31 +0,5% 64,28 -18,9%

MDAX 25.937,64 +0,4% 100,39 -26,2%

TecDAX 2.910,03 +0,5% 15,51 -25,8%

SDAX 11.969,43 +0,3% 38,83 -27,1%

FTSE 7.241,45 +1,0% 72,80 -2,9%

CAC 5.973,35 +0,7% 42,29 -16,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,25 +0,02 +1,43

US-Zehnjahresrendite 2,89 0 +1,38

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:01 Uhr Fr, 18:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0431 +0,1% 1,0432 1,0407 -8,3%

EUR/JPY 141,16 +0,1% 141,16 140,79 +7,9%

EUR/CHF 0,9991 -0,2% 1,0005 1,0015 -3,7%

EUR/GBP 0,8608 -0,1% 0,8622 0,8628 +2,5%

USD/JPY 135,34 +0,1% 135,29 135,29 +17,6%

GBP/USD 1,2118 +0,1% 1,2103 1,2062 -10,5%

USD/CNH (Offshore) 6,6957 -0,1% 6,6930 6,7018 +5,4%

Bitcoin

BTC/USD 19.093,70 -1,0% 19.116,81 19.389,60 -58,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 108,55 108,43 +0,1% 0,12 +50,4%

Brent/ICE 111,95 111,63 +0,3% 0,32 +49,5%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 149,00 147,50 +0,8% 1,22 +50,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.811,82 1.811,10 +0,0% +0,72 -1,0%

Silber (Spot) 19,88 19,88 -0,0% -0,00 -14,7%

Platin (Spot) 889,00 888,00 +0,1% +1,00 -8,4%

Kupfer-Future 3,61 3,62 -0,3% -0,01 -18,8%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2022 03:20 ET (07:20 GMT)