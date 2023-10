MÄRKTE EUROPA/Geopolitische Risiken drücken auf Stimmung

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Mittwoch kräftig nachgegeben. Der DAX verlor 1 Prozent auf 15.095 Punkte und schloss damit unweit der wichtigen Marke von 15.000. Der Euro-Stoxx-50 gab 1,1 Prozent nach auf 4.106 Punkte. Die Krise im Nahen Osten und die zuletzt wieder gestiegenen Renditen belasteten die Stimmung. Ein Marktteilnehmer verwies auf den neuerlichen Ölpreisanstieg und die Nachfrage nach dem sicheren Hafen Gold . "Vor allem langfristig orientierte Anleger blicken zwar in großer Sorge auf die Ereignisse im Nahen Osten, wollen sich aber noch nicht endgültig von ihren Aktien trennen", so CMC. Vergleichsweise gute chinesische Konjunkturdaten konnten die Börse nicht stützen.

Adidas wird optimistischer für das Jahr

Adidas (+3,2%) legte vorzeitige Ergebnisse vor, die überzeugten. Einfach waren die Zahlen aber nicht zu interpretieren, da die Umsätze und Erträge aus dem Yeezy-Verkauf kaum zu schätzen sind. Die Analysten von Jefferies attestierten Adidas ein starkes drittes Quartal, wobei der Umsatz leicht oberhalb ihrer Schätzung ausgefallen sei, das EBIT dagegen deutlich darüber liege. Dies habe die Grundlage geliefert für die Anhebung des Ausblicks, wobei das Unternehmen zudem von einem guten Start in das laufende Quartal berichtete. Im Fahrwasser legte die Aktie von Puma um 1,5 Prozent zu.

Als uneinheitlich wurden die Zahlen von ABB (-6,5%) eingestuft, die Schweizer haben bei Umsatz und EBITDA die Markterwartung knapp verfehlt, dagegen beim Free-Cashflow (FCF) überzeugt. Der Ausblick für das vierte Quartal wurde aber als vorsichtig eingestuft, was der Hauptbelastungsfaktor für die Aktie war. Siemens gaben 2,7 Prozent ein.

Von guten Zahlen sprach ein Marktteilnehmer mit Blick auf ASML. Die Bruttomarge von 51,9 Prozent sei noch stärker als erwartet, hieß es. Enttäuschend war allerdings der Ausblick auf das kommende Jahr: Hier rechnet ASML mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau nach einem Plus von bis zu 30 Prozent in diesem Jahr. ASML gaben in Amsterdam 3,4 Prozent nach, im Gefolge verloren Aixtron 2,8 Prozent.

Flatexdegiro (+13%) konnte nach Berechnung der Deutschen Bank bei den vorläufigen Drittquartalszahlen die Einnahmenprognose um 6 Prozent übertreffen, lag aber zugleich beim bereinigten EBITDA um 4 Prozent darunter. Die Wachstumsdynamik bei den Einnahmen habe sich dank eines Anstiegs der Monetarisierungsrate und höherer Zinserträge dank des höheren EZB-Einlagensatzes und einer stabilen Entwicklung der Kundeneinlagen beschleunigt.

SAF-Holland mit besseren Zahlen

Für SAF-Holland ging es nach vorläufigen Zahlen und einem angehobenen Ausblick um 5,9 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat Umsätze im dritten Quartal von 553 Millionen Euro sowie ein bereinigtes EBIT von 59 Millionen Euro erzielt. Dem standen Marktschätzungen von 538 Millionen Euro bzw 52 Euro gegenüber. Die bereinigte EBIT-Marge blieb mit 10,6 Prozent ebenfalls klar über der Prognose von 9,6 Prozent.

Leichter tendierten die Aktien der Fluggesellschaften. Lufthansa gaben um 3,5 Prozent nach, Air France-KLM um 3,6 Prozent. Hier belastete neben der geopolitischen Lage unter anderem der hohe Kerosin-Preis. Zudem hatte in den USA der Wettbewerber United Airlines vor einem Gewinnrückgang im vierten Quartal gewarnt, ausgelöst durch den Krieg zwischen Israel und der Hamas.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.105,86 -46,46 -1,1% +8,2%

Stoxx-50 3.917,68 -37,41 -0,9% +7,3%

Stoxx-600 445,02 -4,74 -1,1% +4,7%

XETRA-DAX 15.094,91 -156,78 -1,0% +8,4%

FTSE-100 London 7.588,00 -87,21 -1,1% +3,0%

CAC-40 Paris 6.965,99 -63,71 -0,9% +7,6%

AEX Amsterdam 729,57 -7,20 -1,0% +5,9%

ATHEX-20 Athen 2.883,83 +25,57 +0,9% +28,1%

BEL-20 Bruessel 3.462,93 -55,02 -1,6% -6,4%

BUX Budapest 57.075,30 +26,07 +0,0% +30,3%

OMXH-25 Helsinki 4.147,15 -61,73 -1,5% -12,8%

ISE NAT. 30 Istanbul 8.202,40 -303,05 -3,6% +38,0%

OMXC-20 Kopenhagen 2.209,48 -18,66 -0,8% +20,4%

PSI 20 Lissabon 6.144,03 +3,00 +0,0% +7,4%

IBEX-35 Madrid 9.212,70 -85,80 -0,9% +12,0%

FTSE-MIB Mailand 28.135,79 -231,57 -0,8% +19,7%

OBX Oslo 1.209,29 +0,71 +0,1% +10,9%

PX Prag 1.351,84 -3,44 -0,3% +12,5%

OMXS-30 Stockholm 2.144,44 -27,81 -1,3% +4,9%

WIG-20 Warschau 2.094,62 -23,75 -1,1% +16,9%

ATX Wien 3.105,76 -41,57 -1,3% +1,1%

SMI Zuerich 10.675,44 -138,58 -1,3% -0,5%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,92 +0,05 +0,35

US-Zehnjahresrendite 4,92 +0,09 +1,04

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:14 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0531 -0,4% 1,0593 1,0589 -1,6%

EUR/JPY 157,85 -0,4% 158,50 158,50 +12,5%

EUR/CHF 0,9465 -0,7% 0,9509 0,9520 -4,4%

EUR/GBP 0,8671 -0,1% 0,8677 0,8679 -2,0%

USD/JPY 149,87 +0,1% 149,64 149,69 +14,3%

GBP/USD 1,2148 -0,3% 1,2208 1,2200 +0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,3289 +0,0% 7,3136 7,3206 +5,8%

Bitcoin

BTC/USD 28.264,63 -0,8% 28.723,76 28.551,66 +70,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,74 86,66 +1,2% +1,08 +12,8%

Brent/ICE 91,07 89,90 +1,3% +1,17 +11,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.944,77 1.923,70 +1,1% +21,07 +6,6%

Silber (Spot) 22,79 22,85 -0,3% -0,06 -4,9%

Platin (Spot) 884,50 902,00 -1,9% -17,50 -17,2%

Kupfer-Future 3,58 3,58 +0,0% +0,00 -6,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2023 11:57 ET (15:57 GMT)