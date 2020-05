MÄRKTE EUROPA/Geopolitsche Risiken steigen - Aktien schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind nach dem verlängerten Wochenende schwach in den Handel gestartet. Dafür sprechen gleich mehrere Gründe. Zum einen sind die geopolitischen Risiken über das Wochenende gestiegen. So sind die Spannungen zwischen den USA und China erneut entfacht, nachdem US-Präsident Donald Trump seine Rhetorik gegenüber China wegen seiner mangelnden Transparenz in Bezug auf den Covid-19-Ausbruch verschärfte. "Das Risiko steigt, dass eine neue Runde bilateraler Handelskonflikte ausbrechen könnte" heißt es dazu am Morgen aus dem Hause der Commerzbank.

Am Wochenende sagte zudem US-Außenminister Mike Pompeo, es gebe "enorme Beweise" dafür, dass das Coronavirus in einem Labor in Wuhan begonnen habe. "Damit kursiert die Sorge, eine weitere Runde im Handelsstreit könnte die weltweite Rezession verstärken und verlängern", sagt ein Marktteilnehmer. Tendenziell positive Daten zu einer Abnahme der Neuerkrankungen und der akut Infizierten würden deshalb in den Hintergrund gedrängt. Zudem berichteten einige große US-Techunternehmen von einem schwachen Start in das Jahr, was die Stimmung an den Börsen in den USA am 1. Mai belastete. Bei Telsa ist es der Chef Elon Musk persönlich, der den Aktienkurs schwach redet. In diesem Umfeld verliert der DAX am Morgen 3,2 Prozent auf 10.504 Punkte, auch der Euro-Stoxx-50 handelt 3,6 Prozent tiefer bei 2.820.

Lufthansa-AR vor schwieriger Entscheidung

Der Aufsichtsrat der Lufthansa berät zum Start in die Woche über die durch die Corona-Pandemie verursachte Krise des Unternehmens. Dabei soll es um Staatshilfen und andere Zukunftsoptionen für Deutschlands größte Fluggesellschaft gehen. Die Lufthansa verhandelt derzeit mit der Bundesregierung über Staatshilfen. In einem am Sonntag bekannt gewordenen Brief des Vorstands an die Lufthansa-Mitarbeiter hieß es, die Gespräche mit der Bundesregierung könnten voraussichtlich bald abgeschlossen werden. Nach Informationen des "Spiegel" plant die Bundesregierung einen Direkteinstieg bei der angeschlagenen Fluggesellschaft. Für die Aktie geht es um 1 Prozent nach unten.

Unter deutlichem Abgabedruck stehen einmal mehr die Branchen, die vom freien Welthandel profitieren. Mit der Sorge vor einem möglichen weiteren Handelskonflikt der USA mit China handelt der Sektor der Automobilwerte 5 Prozent tiefer, die Technologietitel geben europaweit im Schnitt um 3,6 Prozent nach. Die defensiven Sektoren der Versorger und Immobilienwerte stehen dagegen nicht so stark unter Druck.

Rückschlagspotenzial sehen Marktteilnehmer bei den Aktien von Thyssenkrupp, die Aktie verliert 12 Prozent. "Mittelfristig werden die Corona-bedingten Liquiditätsabflüsse aller Voraussicht nach dazu führen, dass der finanzielle Spielraum aus dem Verkauf des Aufzuggeschäfts weitaus geringer als ursprünglich angenommen sein wird", zitiert das Handelsblatt aus einem Brief des Vorstands an die Mitarbeiter.

Mit dem Blick auf die Aussetzung der Dividende verliert die Aktie von Freenet 10 Prozent. "Nachdem das Unternehmen vor anderthalb Monaten noch zur Dividende gestanden hat, ist dies eine Enttäuschung", so ein Marktteilnehmer am Morgen. Als Grund nannte das Unternehmen die nicht absehbaren Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf den Finanzsektor, die Refinanzierung von zwei Schuldscheinen in Höhe von 700 Millionen Euro möglicherweise herausfordernd machten. Die Zahlen zum 1. Quartal stufen die Analysten von Jefferies als "rundum solide" ein.

FDA-Zulassung für Roche-Antikörpertest auf Covid-19

Die Aktie von Roche notiert kaum verändert. Positiv wird hier gesehen, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA dem Covid-19-Antikörpertest von Roche in einem Notfallverfahren die Zulassung erteilt. Der Test habe eine Exaktheitsquote von 99,8 Prozent und eine Empfindlichkeit von 100 Prozent. Roche will den weiteren Angaben nach schon im Mai eine hohe zweistellige Millionen-Zahl an Tests in Ländern, "die die CE-Kennzeichnung anerkennen" (europäischer Wirtschaftsraum), und in den USA anbieten. Zudem sei ein Ausbau der Kapazitäten geplant.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 2.822,58 -3,60 -105,35 -24,63

Stoxx-50 2.772,38 -2,08 -58,77 -18,53

DAX 10.517,12 -3,17 -344,52 -20,62

MDAX 22.285,38 -3,29 -758,32 -21,29

TecDAX 2.768,36 -3,02 -86,29 -8,18

SDAX 10.025,29 -3,16 -327,65 -19,87

FTSE 5.740,74 -0,39 -22,32 -23,59

CAC 4.404,51 -3,67 -167,67 -26,32

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,56 0,03 -0,80

US-Zehnjahresrendite 0,61 0,00 -2,07

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:11 Fr, 21:00 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0938 -0,31% 1,0937 1,0977 -2,5%

EUR/JPY 116,78 -0,38% 116,83 117,30 -4,2%

EUR/CHF 1,0535 -0,24% 1,0540 1,0555 -3,0%

EUR/GBP 0,8792 +0,03% 0,8780 0,8789 +3,9%

USD/JPY 106,78 -0,05% 106,80 106,85 -1,8%

GBP/USD 1,2442 -0,33% 1,2457 1,2491 -6,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1393 +0,05% 7,1374 7,1387 +2,5%

Bitcoin

BTC/USD 8.648,76 -2,35% 8.592,26 8.715,01 +20,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 18,48 19,78 -6,6% -1,30 -68,9%

Brent/ICE 26,02 26,44 -1,6% -0,42 -59,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.705,25 1.700,22 +0,3% +5,04 +12,4%

Silber (Spot) 15,00 15,01 -0,1% -0,01 -16,0%

Platin (Spot) 768,95 765,60 +0,4% +3,35 -20,3%

Kupfer-Future 2,29 2,32 -1,3% -0,03 -18,5%

