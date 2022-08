MÄRKTE EUROPA/Gewinne verteidigt - Höhepunkt des Sommerlochs

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte präsentieren sich am Montagmittag kaum verändert. Der DAX legt geringfügig um fünf Punkte zu auf 13.801 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,1 Prozent auf 3.781 Punkte an. Die Indizes verteidigen damit die jüngsten Aufschläge. Nach den finalen Quartalszahlen steigen Hellofresh um 5,6 Prozent. Damit wahrt die Aktie die Chance auf den Klassenerhalt zum Auf- und Abstieg im DAX im September. Am Gesamtmarkt sind die Umsätze noch einmal zurückgegangen. Mit Mariä Himmelfahrt und Ferragosto könnte das "Sommerloch" an den Börsen an diesem Montag seinen Höhepunkt erreichen.

Mit Blick auf das Niedrigwasser im Rhein wird auf Regen in den kommenden Tagen gehofft, so dass die Binnenschiffe ihr geladenes Benzin und Diesel weiter nach Süddeutschland bringen können. Eine erfreuliche "Wasserstandsmeldung" gab es von der Bundesnetzagentur hinsichtlich der Füllstände der Gasspeicher: Die Marke von 75 Prozent wurde demnach gut zwei Wochen früher erreicht als vorgeschrieben. Insbesondere die Zielvorgabe von 95 Prozent per 1. November bleibt nach Einschätzung der LBBW aber ambitioniert. Immerhin: Von Januar bis Juli lag der deutsche Gasverbrauch knapp 14 Prozent niedriger als im Vorjahr. Trotzdem steigt der Gaspreis gemessen am TTF-Future um weitere 3 Prozent. Die Ölpreise sind dagegen mit schwachen Daten aus China unter Druck geraten.

In China schwächelt besonders der Immobilienmarkt, der für einen großen Teil der Wirtschaft steht. Die chinesische Zentralbank hat nun wichtige Leitzinsen gesenkt, um so die Wirtschaft zu stützen.

Öl - und Rohstoff-Aktien schwach - defensive Aktien besser - AstraZenca stark

Der Stoxx-Sub-Index der Öl- und Gasaktien fällt um 1,2 Prozent, der Index der ebenfalls von China abhängigen rohstoffnahen Basic Resources um 1,4 Prozent. Dagegen legen die defensiven Sub-Indizes der Versorger, der Pharmakonzerne sowie der Nahrungsmittel- und Getränkehersteller zwischen einem halben und einem Prozent zu.

Die Aktien von AstraZeneca gewinnen 2,7 Prozent, nachdem der Pharmakonzern weitere Erfolge bei der Erprobung seines Krebsmedikaments Enhertu gemeldet hat. AstraZeneca sagte, dass Enhertu das Fortschreiten des metastasierenden Brustkrebses in einer Phase-3-Studie signifikant verzögert und damit die Ergebnisse einer früheren Studie bekräftigt. Enhertu wird gemeinsam von Astrazeneca und Daiichi Sankyo entwickelt und vermarktet.

Henkel legt überzeugende Zahlen vor

Im DAX werden die Halbjahreszahlen von Henkel in einer ersten Einschätzung aus dem Handel als überzeugend eingestuft. Die EBIT-Marge liege mit 10,7 Prozent über der Erwartung seines Analysten, vor allem das organische Wachstum überzeuge, so ein Händler. In der Folge rechnet der Konsumgüterhersteller nun im Gesamtjahr mit einem organischen Umsatzplus zwischen 4,5 und 6,5 Prozent anstatt 3,5 bis 5,5 Prozent. "Viele Marktteilnehmer dürften zu pessimistisch in die Zahlen gegangen sein", ergänzt ein Händler. Der Kurs gewinnt 1,2 Prozent.

Die jüngste Aufwärtsbewegung in der Hellofresh-Aktie setzt sich weiter fort. Mit Blick auf die endgültigen Zahlen zeigt sich, dass das bereinigte EBITDA mit 145,9 Millionen Euro knapp über dem Midpoint der zuvor genannten Spanne von 140 bis 150 Millionen Euro ausgefallen ist. Im Vorjahr lag der Wert bei 157,8 Millionen Euro. Die Aktie notierte vor einem Jahr noch über 80 Euro.

Uniper notieren 7,2 Prozent höher: Nach ersten inoffiziellen Berichten soll die Gasumlage 2,419 Cent pro Kilowattstunde betragen. Diese soll ab Oktober von Privathaushalten und Unternehmen gezahlt werden, die Gas verbrauchen. Damit sollen Unternehmen wie Uniper entlastet werden, die wegen der gedrosselten Lieferungen aus Russland anderswo zu hohen Preisen Gas einkaufen müssen, um ihre Verträge zu erfüllen. Ihre Mehrkosten dürfen sie aktuell nicht weiterreichen. Auf einen Familienhaushalt können zusätzlich zu den gestiegenen Gaspreisen Mehrkosten von mehreren hundert Euro zukommen.

Nordex notieren fast unverändert. Nachdem Wettbewerber wie Vestas vor allem mit dem Margenausblick an der Börse überzeugten, sollte nach Einschätzung der Jefferies-Analysten auch Nordex bei den Margen im abgelaufenen zweiten Quartal den Boden gesehen haben. Bei einem ebenfalls guten Auftragsbestand erwarten die Analysten allerdings, dass Nordex hinter dem Niveau der europäischen Wettbewerber zurückbleiben könnte. Ein Blick auf die Zahlen zum zweiten Quartal zeige, dass der Umsatz die Markterwartung leicht verfehlt habe, das EBITDA im Rahmen der Erwartung liege, der Nettoverlust allerdings mit 132,7 Millionen Euro noch unter dem erwarteten Minus 112,5 Millionen ausgefallen sei.

Encavis sehr fest - Vorzeitig am Ziel?

Mit Encavis geht es um 4,7 Prozent nach oben. Der Wind- und Solarparkbetreiber hat im ersten Halbjahr unter dem Strich etwa 16 Prozent mehr verdient als im gleichen Vorjahreszeitraum. Stifel meint nun, Encavis könnte die eigenen Ziele für 2025 nun sogar schon in diesem Jahr erreichen. Dagegen fallen Adesso nach ihren Halbjahreszahlen um 6,8 Prozent. Das Unternehmen hofft, dass es nach einer Delle im ersten Halbjahr nun wieder profitabler wird. Den Umsatzausblick hat Adesso sogar angehoben.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.781,42 +0,1% 4,61 -12,0%

Stoxx-50 3.670,88 +0,1% 4,41 -3,9%

DAX 13.801,33 +0,0% 5,48 -13,1%

MDAX 27.980,68 +0,3% 73,20 -20,3%

TecDAX 3.197,97 +0,2% 5,80 -18,4%

SDAX 13.248,67 +0,1% 19,30 -19,3%

FTSE 7.492,13 -0,1% -8,76 +1,6%

CAC 6.563,76 +0,2% 9,90 -8,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,95 -0,04 +1,13

US-Zehnjahresrendite 2,83 -0,00 +1,32

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,24 -1,2 3,25 251,0

5 Jahre 2,96 -0,5 2,96 169,5

7 Jahre 2,90 +0,1 2,90 146,3

10 Jahre 2,83 -0,4 2,83 131,9

30 Jahre 3,10 -0,8 3,11 120,4

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:10 Uhr Fr, 17:23 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0197 -0,6% 1,0244 1,0255 -10,3%

EUR/JPY 135,99 -0,7% 136,43 137,00 +3,9%

EUR/CHF 0,9648 -0,1% 0,9652 1,0604 -7,0%

EUR/GBP 0,8450 -0,1% 0,8458 0,8458 +0,6%

USD/JPY 133,37 -0,1% 133,24 133,61 +15,9%

GBP/USD 1,2068 -0,5% 1,2111 1,2127 -10,8%

USD/CNH (Offshore) 6,7811 +0,6% 6,7741 6,7404 +6,7%

Bitcoin

BTC/USD 24.213,90 -0,5% 24.840,93 23.960,97 -47,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,67 92,09 -4,8% -4,42 +22,5%

Brent/ICE 93,70 98,15 -4,5% -4,45 +25,8%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 212,96 205,29 +3,3% 6,85 +238,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.776,55 1.802,30 -1,4% -25,75 -2,9%

Silber (Spot) 20,30 20,83 -2,6% -0,53 -12,9%

Platin (Spot) 937,56 962,53 -2,6% -24,97 -3,4%

Kupfer-Future 3,56 3,67 -3,0% -0,11 -19,7%

YTD zu Vortagsschluss

