MÄRKTE EUROPA/Gewinnmitnahmen nach Rally - Hoffen auf Diplomatie

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Tausend-Punkte-Rally vom Vortag im DAX sind Europas Börsen mit Abgaben in den Handel am Donnerstag gestartet. Der DAX verliert 1,0 Prozent auf 13.713 Punkte. Der Euro-Stoxx gibt 0,9 Prozent auf 3.731 Punkte ab. Wie es an den Märkten weitergeht, dürfte vor allem vom Verlauf des Treffens zwischen den Außenministern Russlands und der Ukraine, Sergej Lawrow und Dmytro Kuleba, abhängen. Diplomatische Entspannungssignale waren am Mittwoch Auslöser der Eindeckungsrally an den Börsen. Russland strebt nach Angaben des Außenministeriums nicht (mehr) den Sturz der ukrainischen Regierung an, zugleich hat sich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Kompromissen bereit erklärt.

Neben dem Krieg in der Ukraine richten sich die Blicke auf die geldpolitische Entscheidung der EZB. Sie steht vor einem Dilemma angesichts einer massiven Inflation einerseits und den vom Ukrainekonflikt ausgehenden Risiken für die Wirtschaft andererseits. Analysten sind sich uneins: Ihre Prognosen reichen von einer rascheren Beendigung der Nettoanleihekäufe und zwei Zinsanhebungen in diesem Jahr bis zu erhöhten Anleihekäufen und einer Zinsanhebung nicht vor Mitte 2023. Volkswirte glauben aber nicht, dass die EZB die geldpolitische Normalisierung komplett abblasen wird.

K+S leicht im Plus

K+S hält trotz des Ukrainekriegs an der Prognose für das laufende Jahr fest und rechnet mit einem starken Anstieg der Durchschnittspreise bei leicht steigender Absatzmenge. Insgesamt wird das Branchenumfeld für den Düngemittelhersteller im Handel als positiv eingeschätzt. Die Aktie gewinnt 0,3 Prozent. Für eine gewisse Unsicherheit sorgt die Frage, inwieweit K+S vom Krieg in der Ukraine und indirekt von Sanktionen betroffen sein könnte.

Mit Enttäuschung reagiert der Markt auf den Dividendenvorschlag von Hugo Boss für 2021. Das Modeunternehmen will 0,70 Euro/Aktie ausschütten, was deutlich unter der Konsensschätzung von 0,79 Euro liegt. Der Ausblick des Unternehmens bewegt sich im Rahmen der Erwartungen. Hugo Boss fallen um 3,8 Prozent.

Im Rahmen der Erwartungen sind auch die Geschäftszahlen von LEG Immobilien ausgefallen. Auch der Ausblick für das laufende Jahr wurde bestätigt: Der Immobilienkonzern rechnet weiter mit einem FFO I zwischen 475 und 490 Millionen Euro. Größere Akzente dürften die Zahlen in der Aktie nicht setzen, die wenig verändert tendiert.

Die Hapag-Lloyd-Akti gewinnt 1,8 Prozent. Die Citigroup spricht von einem gelungenen Jahresauftakt. Der Ausblick lege ein starkes erstes Halbjahr und ein normalisiertes zweites Halbjahr nahe.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.730,55 -0,9% -35,47 -13,2%

Stoxx-50 3.516,79 -0,7% -25,48 -7,9%

DAX 13.712,73 -1,0% -135,20 -13,7%

MDAX 29.823,83 -0,7% -220,14 -15,1%

TecDAX 3.085,98 -0,6% -20,13 -21,3%

SDAX 13.767,12 -0,4% -53,94 -16,1%

FTSE 7.159,19 -0,4% -31,53 -2,6%

CAC 6.332,62 -0,9% -55,21 -11,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,18 -0,03 +0,36

US-Zehnjahresrendite 1,93 -0,02 +0,42

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:26 Uhr Mi, 17:38 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1048 -0,2% 1,1061 1,1089 -2,8%

EUR/JPY 128,07 -0,2% 128,30 128,36 -2,2%

EUR/CHF 1,0242 -0,1% 1,0255 1,0262 -1,3%

EUR/GBP 0,8385 -0,1% 0,8389 0,8414 -0,2%

USD/JPY 115,92 +0,0% 115,99 115,78 +0,7%

GBP/USD 1,3176 -0,1% 1,3184 1,3177 -2,6%

USD/CNH (Offshore) 6,3276 +0,1% 6,3262 6,3234 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 39.188,87 -6,5% 39.279,17 42.397,09 -15,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 111,54 108,70 +2,6% 2,84 +49,8%

Brent/ICE 114,80 111,14 +3,3% 3,66 +48,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.983,13 1.991,92 -0,4% -8,80 +8,4%

Silber (Spot) 25,60 25,83 -0,9% -0,22 +9,8%

Platin (Spot) 1.076,80 1.085,10 -0,8% -8,30 +11,0%

Kupfer-Future 4,61 4,56 +0,9% +0,04 +3,2%

===

