MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - ABN Amro am Kapitalmarkttag gesucht

DOW JONES--Bis Dienstagmittag sind die Notierungen an den europäischen Aktienmärkten bei einem sehr ruhigen Geschäft leicht ins Plus gedreht. Übergeordnet sorgt die Aussicht auf eine weitere US- Zinssenkung im Dezember für anhaltend gute Laune. Die Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, erklärte gegenüber dem WSJ, dass sie eine Zinssenkung im Dezember befürworte, nachdem sich bereits Fed-Gouverneur Christopher Waller ähnlich geäußert hatte. Am Freitag sagte der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, er sehe immer noch Spielraum dafür. In der Zwischenzeit wird eine Zinssenkung mit knapp 80 Prozent eingepreist.

Der DAX rückt um 0,1 Prozent auf 23.269 Punkte vor, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent auf 5.539 Punkte nach oben. Am Devisenmarkt kommt der Euro von den Vortageshochs leicht zurück und geht bei 1,1532 Dollar um. Am Anleihemarkt ziehen die Notierungen etwas an, die Zinsen fallen also.

Die Anleger bleiben jedoch vorsichtig. Einer der Gründe der Zurückhaltung ist der Widerstand der Europäer gegen den "Friedensplan" der USA für die Ukraine. Unter anderem will sich darin die US-Administration 50 Prozent der möglichen Gewinne aus den eingefrorenen russischen Assets zusprechen. Da aber der eigene Vorschlag aus Europa wiederum von Russland als "nicht konstruktiv" abgelehnt wurde, fehlt es derzeit an Perspektiven für eine Ukraine-Lösung.

Nach den Abgaben vom Vortag können sich Rüstungsaktien entsprechend erholen: Rheinmetall gewinnen 2,5 Prozent, Hensoldt kommen auf ein Plus von 0,4 Prozent. In Paris steigen Thales um 1,3 Prozent.

Trotz positiver Neuzulassungen in Europa geben Autoaktien im Schnitt um 0,3 Prozent nach. "Gut ist vor allem der anhaltend starke Trend zu E-Autos", kommentiert ein Händler. Mit einem Marktanteil von 16,4 Prozent würden sich diese kräftig nach oben arbeiten. Die Continental-Aktie kommt dank einer Kaufempfehlung durch Jefferies auf ein Plus von 2,4 Prozent.

Schwache Umsatzzahlen schicken Thyssenkrupp Nucera um 7,9 Prozent nach unten. "Angesichts der schwachen Konjunktur war... zu erwarten, dass die Umsatzziele zu optimistisch waren", kommentiert ein Händler die Zahlen vom Vorabend. Einen Verlust konnte Nucera aber vermeiden. Der Umsatz im Geschäftsjahr lag mit 845 Millionen Euro unter der erwarteten Spanne von 850 bis 920 Millionen Euro.

Gut kommen die neuen strategischen Pläne vom Kapitalmarkttag bei ABN Amro am. Die Aktien der niederländischen Bank steigen um 5,1 Prozent. Begrüsst werden stärkere Konstensenkungen und gleichzeitig höhere Aktienrückkäufe, heißt es von den Analysten bei JP Morgan. Die risikogewichteten Assets sollen nicht erhöht werden, gleichzeitig mehr Gewinne ausgeschüttet werden. Dies dürfte der Marktkonsens noch nicht richtig eingepreist haben.

Leicht positiv für Sanofi werten Händler die Meldung über die erfolgreichreiche Zulassung von Dupixent in der EU, dass zusammen mit Regeneron entwicklelt wurde. "Sanofi braucht dringend gute Nachrichten, vielleicht verbessert sich ja mit sowas wieder das Sentiment", sagt ein Händler. Denn die Aktie habe schon seit dem Frühjahr eine Talfahrt hinter sich und versuche sich nun an einer Bodenbildung. Das Papier liegt an der Pariser Börse 0,6 Prozent fester im Markt.

Nach finalen Zahlen gibt die Aktie der britischen Billigfluglinie Easyjet um 3,5 Prozent nach. Der Ausblick für das kommende Jahr scheint durchwachsen, meinen Ruairi Cullinane und Jakub Glinkowski von RBC Capital Markets. Das Unternehmen erwarte im Geschäftsjahr 2026 eine moderate Kosteninflation - gemessen an den Kosten der Fluggesellschaft pro verfügbarem Sitzkilometer - und einen ähnlichen Trend bei den Einnahmen, so die Analysten.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.538,85 +0,2% 10,18 +12,6%

Stoxx-50 4.718,87 +0,3% 16,03 +9,4%

DAX 23.268,76 +0,1% 29,58 +16,0%

MDAX 28.657,97 +0,1% 39,43 +10,5%

TecDAX 3.473,85 +0,4% 14,17 -0,2%

SDAX 16.046,44 -0,0% -7,52 +14,9%

CAC 7.972,36 +0,2% 12,69 +8,2%

SMI 12.683,33 +0,2% 29,21 +8,9%

ATX 4.882,72 -0,1% -4,46 +30,7%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:09 % YTD

EUR/USD 1,1532 +0,1% 1,1526 1,1515 +11,2%

EUR/JPY 180,41 -0,2% 180,79 180,71 +10,6%

EUR/CHF 0,9339 +0,2% 0,9319 0,9314 -0,8%

EUR/GBP 0,8793 +0,0% 0,8792 0,8797 +6,2%

USD/JPY 156,45 -0,3% 156,85 156,94 -0,5%

GBP/USD 1,3115 +0,0% 1,3111 1,3090 +4,7%

USD/CNY 7,0719 -0,1% 7,0818 7,0831 -1,8%

USD/CNH 7,0860 -0,3% 7,1068 7,1078 -3,1%

AUS/USD 0,6450 -0,2% 0,6466 0,6453 +4,4%

Bitcoin/USD 87.679,00 -1,1% 88.676,60 86.992,80 -7,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,33 58,59 -0,4% -0,26 -18,8%

Brent/ICE 63,13 63,37 -0,4% -0,24 -15,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.136,31 4.136,90 -0,0% -0,60 +54,9%

Silber 51,36 51,36 +0,0% 0,00 +73,2%

Platin 1.347,66 1.340,03 +0,6% 7,63 +51,1%

Kupfer 5,05 4,97 +1,6% 0,08 +22,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2025 07:31 ET (12:31 GMT)