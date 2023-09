MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Aurubis nach Prognosesenkung unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Freitag mit kleinen Kursaufschlägen in den September gestartet. Positiv für das Sentiment wird gewertet, dass China weitere Konjunkturmaßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft und zur Wiederbelebung des angeschlagenen Immobiliensektors angekündigt hat. Begleitet werden die Maßnahmen durch die chinesische Zentralbank, die die Höhe der Deviseneinlagen, die Banken halten müssen, senken will, um den Yuan zu stützen.

Zudem hat sich die Industrie der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im August wieder etwas belebt. Der von Caixin und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,0 (Juli: 49,2) Punkte.

Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 15.969 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,3 Prozent zu auf 4.311 Punkte. Nach dem Kursrutsch vom Vortag im Zuge fallender Renditen erholt sich der Euro auf 1,0860 Dollar. Der Bund-Future gibt nach den Aufschlägen vom Donnerstag nach.

US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag im Fokus

Der wichtigste Termin des Tages steht um 14.30 Uhr MESZ mit den US-Arbeitsmarktdaten für August an. Zuletzt kündigte sich schon an, dass der US-Jobmotor etwas an Kraft verliert. Nachdem der private ADP-Bericht bereits den niedrigsten Stellenzuwachs seit Januar verzeichnete, dürften die Payrolls die Abkühlung am US-Arbeitsmarkt bestätigen.

Eine allmähliche Lockerung der angespannten Arbeitsmarktlage wäre für Stephen Innes, Partner bei Spi-Assetmanagement ein gutes Zeichen für die Inflationsbekämpfung der US-Notenbank und damit auch für die Hoffnung der Anleger auf eine sanfte Landung.

Aurubis knicken nach Prognosesenkung ein

Aurubis brechen nach einer Prognosesenkung um 14,1 Prozent ein. Als "erschreckend" stuft ein Marktteilnehmer das Geschehen bei dem Unternehmen ein, neben dem materiellen Schaden gehe es um einen massiven Vertrauensverlust. Das Management scheine die Tragweite der Entwicklung erst langsam zu realisieren. Während das Unternehmen Mitte Juni bereits mitgeteilt habe, bestohlen zu werden, konnte es zu diesem Zeitpunkt nichts über die Höhe des Schadens sagen. Mit der Vorlage der Quartalszahlen sei dann vor einem Monat der Ausblick bestätigt worden - der nun kassiert wurde.

Auch die Aktien von Großaktionär Salzgitter (-5,3%) zeigen sich belastet. Vor dem Hintergrund der Gewinnwarnung von Aurubis wurde die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 ausgesetzt. Salzgitter ist mit knapp 30 Prozent an Aurubis beteiligt.

Fielmann (+3,9%) hat den jüngsten Erwerb des US-Augenoptik-Unternehmens SVS Vision abgeschlossen und hebt entsprechend die Prognose für das Gesamtjahr an - wie am 24. August mit den Halbjahreszahlen bereits in Aussicht gestellt. Im Gesamtjahr soll der operative Gewinn EBITDA nun um 18 Prozent auf rund 400 Millionen Euro steigen, also am oberen Ende der zuvor angepeilten Spanne zwischen 370 und 410 Millionen Euro (plus 9 bis 21 Prozent).

VW belastet von UBS-Abstufung und Problemen in Portugal

Für die VW-Aktie geht es um 3,3 Prozent nach unten. Die UBS hat die Aktie auf "Sell" heruntergestuft. Als zusätzlich belastend stuft ein Marktteilnehmer die Entwicklung in einem Werk in Portugal ein. Nachdem jüngst von einem mehrwöchigen Produkionsstopp auf Grund von Teilemangel berichtet wurde, scheine es sich nun um zwei Monate zu handeln, und damit wesentlich länger als erwartet. Neu hinzu komme, dass es nun auch in Emden wohl zu einem zeitweisen Produktionsstopp komme, so der Marktteilnehmer.

Der Wettbewerb bei den Battery Electric Vehicle werde zudem härter. So hat Tesla hat die Preise für seine Modelle Model S und Model X in China erneut gesenkt. Der Automobilsektor in Europa stellt mit einem Abschlag von 1,3 Prozent den größten Verlierer unter den Sub-Indizes.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.311,05 +0,3% 13,94 +13,6%

Stoxx-50 3.979,21 +0,4% 15,82 +9,0%

DAX 15.969,35 +0,1% 22,27 +14,7%

MDAX 27.801,44 -0,1% -17,54 +10,7%

TecDAX 3.168,59 -0,3% -8,47 +8,5%

SDAX 13.340,18 -0,4% -58,62 +11,9%

FTSE 7.473,35 +0,5% 34,22 -0,2%

CAC 7.332,98 +0,2% 16,28 +13,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,49 +0,03 -0,08

US-Zehnjahresrendite 4,11 +0,00 +0,23

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:39 Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0857 +0,1% 1,0836 1,0847 +1,4%

EUR/JPY 157,92 +0,1% 157,74 157,98 +12,5%

EUR/CHF 0,9573 -0,0% 0,9572 0,9592 -3,3%

EUR/GBP 0,8558 +0,0% 0,8568 0,8560 -3,3%

USD/JPY 145,48 -0,0% 145,57 145,65 +10,9%

GBP/USD 1,2685 +0,1% 1,2648 1,2670 +4,9%

USD/CNH (Offshore) 7,2648 -0,1% 7,2677 7,2805 +4,9%

Bitcoin

BTC/USD 25.988,04 -0,0% 25.978,75 27.148,55 +56,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,90 83,63 +0,3% +0,27 +7,1%

Brent/ICE 87,18 86,83 +0,4% +0,35 +6,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,10 35,03 +3,1% +1,07 -56,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.943,26 1.940,21 +0,2% +3,05 +6,6%

Silber (Spot) 24,56 24,43 +0,6% +0,14 +2,5%

Platin (Spot) 979,20 972,38 +0,7% +6,83 -8,3%

Kupfer-Future 3,85 3,79 +1,5% +0,06 +0,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

