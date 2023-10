MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Besserer Ifo-Index setzt keine Akzente

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Mittwoch mit kleinen Gewinnen geschlossen. Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 14.892, der Euro-Stoxx-50 legte 0,2 Prozent auf 4.073 zu. Händler sehen Ansätze für eine Bodenbildung. Die Stabilisierung an den Anleihemärkten sorgt dafür, dass der Abgabedruck bei risikoreichen Vermögenswerten wie Aktien weicht. Die vielbeachtete Rendite der 10-jährigen Treasurys lag zum Börsenschluss mit 4,91 Prozent wieder deutlich unter der Marke von 5 Prozent. Die weiter ausgebliebene Eskalation im Nahostkrieg sorgte für etwas Beruhigung, weder gab es bislang den befürchteten Flächenbrand noch die israelische Bodenoffensive im Gazastreifen.

Wenig beeindruckt zeigte sich der Kapitalmarkt von der unerwartet deutlichen Erholung des Ifo-Geschätsklima-Index. Dieser lag mit 86,9 auf dem höchsten Niveau seit Juli. Die Commerzbank sieht darin aber lediglich eine Stabilisierung der Stimmung und keine Trendwende nach oben. Das niedrige Niveau des Ifo-Geschäftsklimas lege weiter ein Schrumpfen der deutschen Wirtschaft im zweiten Halbjahr nahe. Für ausbleibendes Kaufinteresse sorgte auch die Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag, auch wenn man sich am Markt ziemlich sicher ist, dass die EZB die Leitzinsen erstmals seit Juni 2022 unangetastet lassen wird.

Berichtssaison im Fokus

Im Handel stand zudem die laufende Berichtssaison im Fokus. Positiv überraschte die Deutsche Bank, für die Aktie ging es gleich um 8,2 Prozent nach oben. Der bereinigte Vorsteuergewinn der Bank für das dritte Quartal 2023 lag laut der Citigroup dank geringerer Wertminderungen 9 Prozent über der Konsenserwartung. Die bereinigten Erträge und Kosten deckten sich jeweils mit den Erwartungen. Den Wermutstropfen liefert die Tochter DWS, deren Aktie um 4 Prozent nachgab. Der Vorsteuergewinn lag zwar über den Erwartungen. Dagegen seien die Nettoneuzuflüsse hinter den Erwartungen zurückgeblieben, so Jefferies.

Als "unspektakulär solide" stufte ein Marktteilnehmer die Geschäftszahlen der Porsche AG (-0,4%) ein. Die gute Nachricht bei Traton war, dass das Unternehmen nach dem guten dritten Quartal etwas optimistischer beim Margenausblick wird. Mit Blick auf die dritte Periode wurde allerdings von einem Marktteilnehmer moniert, dass der Ordereingang eher schwach aussehe. Für Traton ging es 0,6 Prozent nach unten.

Positiv wurde das organische Wachstum bei Symrise (+4%) gewertet. Nach einer Gewinnwarnung kurz vor Handelsschluss brachen Süss Microtec um 11,2 Prozent ein.

Deutsche Telekom reagierten positiv auf die Quartalszahlen der Tochter T-Mobile US und rückten 1,3 Prozent vor. Nach mehr oder weniger soliden Geschäftszahlen gewann die Aktie von Beiersdorf 1,8 Prozent.

Kering nächste Enttäuschung unter Luxusgüterherstellern

Kering (-3,5%) hat im dritten Quartal weniger umgesetzt, was an der Böse bereits erwartet wurde. Der französische Luxusgüterkonzern leidet wie die Wettbewerber unter der konjunkturellen Abkühlung der Luxusgüterbranche, da der Postpandemie-Boom nachlässt. Die Analysten der Citi wiesen auf die Margenentwicklung bei Gucci hin, die um rund 200 Basispunkte sinke und damit unterhalb der Erwartung liege.

Die größte negative Überraschung des Tages lieferte wohl Worldline (-59%) mit der Senkung des Ausblicks, auch die Aktien der Wettbewerber wie Nexi (-13%) wie auch Adyen (-6%) kamen unter Druck. Hier wurden viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Von Stifel hieß es, das dritte Quartal bei Worldline sei deutlich schwächer als befürchtet ausgefallen. Die Warnung gehörte in die Kategorie nicht eingehaltener Wachstumshoffnungen, was aktuell an der Börse massiv abgestraft wird.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.073,35 +7,98 +0,2% +7,4%

Stoxx-50 3.862,23 +18,58 +0,5% +5,8%

Stoxx-600 435,27 +0,18 +0,0% +2,4%

XETRA-DAX 14.892,18 +12,24 +0,1% +7,0%

FTSE-100 London 7.416,96 +27,26 +0,4% -0,8%

CAC-40 Paris 6.915,07 +21,42 +0,3% +6,8%

AEX Amsterdam 722,24 +0,51 +0,1% +4,8%

ATHEX-20 Athen 2.926,95 -28,29 -1,0% +30,0%

BEL-20 Bruessel 3.314,34 -26,13 -0,8% -10,5%

BUX Budapest 56.909,30 +886,68 +1,6% +30,0%

OMXH-25 Helsinki 4.027,03 -6,60 -0,2% -17,5%

ISE NAT. 30 Istanbul 7.743,28 -571,34 -6,9% +30,3%

OMXC-20 Kopenhagen 2.139,75 +4,62 +0,2% +16,6%

PSI 20 Lissabon 6.055,55 -5,43 -0,1% +5,7%

IBEX-35 Madrid 8.984,80 +9,00 +0,1% +9,2%

FTSE-MIB Mailand 27.428,60 -144,14 -0,5% +16,2%

OBX Oslo 1.166,59 -0,83 -0,1% +7,0%

PX Prag 1.345,67 +4,41 +0,3% +12,0%

OMXS-30 Stockholm 2.073,84 -0,35 -0,0% +1,5%

WIG-20 Warschau 2.096,22 +36,69 +1,8% +17,0%

ATX Wien 3.024,52 -6,62 -0,2% -2,6%

SMI Zuerich 10.400,93 +24,12 +0,2% -3,1%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:30 Uhr Di, 17:16 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0582 -0,1% 1,0603 1,0593 -1,1%

EUR/JPY 158,67 -0,0% 158,88 158,81 +13,1%

EUR/CHF 0,9473 +0,1% 0,9462 0,9473 -4,3%

EUR/GBP 0,8718 +0,1% 0,8713 0,8706 -1,5%

USD/JPY 149,95 +0,1% 149,84 149,91 +14,4%

GBP/USD 1,2138 -0,2% 1,2168 1,2168 +0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,3255 +0,2% 7,3144 7,3173 +5,7%

Bitcoin

BTC/USD 34.912,01 +2,1% 34.174,53 34.221,46 +110,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,11 83,74 +0,4% +0,37 +8,8%

Brent/ICE 88,56 88,07 +0,6% +0,49 +8,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 0,00 43,32 -100,0% -43,32 -51,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.980,94 1.970,90 +0,5% +10,04 +8,6%

Silber (Spot) 22,84 22,98 -0,6% -0,13 -4,7%

Platin (Spot) 909,70 889,00 +2,3% +20,70 -14,8%

Kupfer-Future 3,61 3,62 -0,5% -0,02 -5,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

