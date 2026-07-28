MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Konzentration auf Berichtsssaison statt KI

DOW JONES--Mit einem ruhigen Start zeigen sich Europas Börsen am Dienstag. Der DAX klettert 0,5 Prozent auf 25.484 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 0,1 Prozent auf 6.291 Zähler. Der globale Kursabsturz der KI-Aktien mit einem Einbruch im Kospi-Index in Korea um 11 Prozent belastet nicht. In Europa wird das Thema zwar diskutiert, betrifft aber hierzulande nur wenige Spezialwerte.

Klar im Fokus steht die Fahrt aufnehmende Berichtssaison. Unter anderem müssen Zahlen von Schwergewichten aus allen Branchen verarbeitet werden wie Mercedes-Benz, Unilever, Kering, GSK, Barclays, Safran und viele andere. Dies sorgt wie erwartet für viele Alleingänge bei den Kursbewegungen in beide Richtungen.

Als gesamte Branche unter Druck stehen nur die KI-abhängigen Technologiewerte. Hier traf sich am Vortag die schon vorhandene Skepsis über Zirkelgeschäfte mit aktuellen Belastungsfaktoren. So die Meldung von Insiderverkäufen von Nvidia-Chef Huang über 1,8 Milliarden Dollar, der gigantische Börsengang von Chinas Chip-Hersteller CXMT und Berichte über Erfolge der chinesischen Konkurrenz bei der Chip-Lithographie. Sorgen über Chinas Erfolge kamen bereits in der Vorwoche auf, als ein KI-Agent von Open AI einen Cyber-Angriff ausübte, der nur durch ein chinesisches Modell gestoppt werden konnte.

"Per Saldo macht die China-Konkurrenz die Monetarisierungs-Fantasien der Anleger bei US-KI-Firmen zunichte", kommentierte ein Händler. US-Firmen würden ihr Alleinstellungsmerkmal rasant verlieren, der geplante Börsengang von Open AI könnte daher zu spät kommen, um Finanzinvestoren für ihre gigantischen Investitionen zu kompensieren.

Dazu kommen Sorgen über die Zinspolitik in den USA vor der anstehenden Fed-Entscheidung am Mittwoch. Eine Zinserhöhung wird zwar für Juli nicht erwartet, könnte aber durch falkenhafte Äußerungen schon angedeutet werden. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung ist laut CME von 16 Prozent vor einer Woche auf 38 Prozent gestiegen.

Bei Europas Technologiewerten geht die Talfahrt weiter: ASML und Infineon werden je rund 4 Prozent tiefer gehandelt. Auch deutsche Nebenwerte wie Suss Microtec fallen um 1,5 Prozent.

Kursgewinner in Europa sind mit 5,5 Prozent Plus Unilever. Der Hersteller von Lebensmitteln und Haushaltsgütern hat seine Jahresprognose für den Umsatz erhöht. Als "eigentliche Überraschung" wird im Handel bezeichnet, dass das Volumen-Wachstum gestiegen ist. Schließlich habe der Markt zuletzt kritisch auf die inflationierten oder rein von Preiserhöhungen getriebenen Umsatzsteigerungen reagiert.

Als gut für die Aktien von Safran und auch MTU im DAX werten Händler die Quartalszahlen der Franzosen. Safran hat die Jahresprognose erhöht, da auch das zivile Geschäft mit Triebwerken gut läuft. Bei Safran geht es 3 Prozent höher, bei MTU um 2,4 Prozent. Händler verweisen darauf, dass der Markt sich wieder auf das lange vernachlässigte Zivilgeschäft fokussiert, nachdem Rüstung etwas "out" ist.

Die Zahlen von Mercedes-Benz sind enttäuschend ausgefallen. In China brach der Absatz um 30 Prozent ein. Die Jahresprognose wurde gesenkt. Da dies jedoch alles erwartet worden war, legen die Aktien um 4,6 Prozent zu.

Bei Philips sind die Daten zwar besser, jedoch nur aufgrund von Einmaleffekten durch die Rückzahlung von US-Zöllen. Die Aktien brechen in Amsterdam um fast 9 Prozent ein.

Bei Teamviewer geht es 1,5 Prozent tiefer. Die Zahlen zum zweiten Quartal seien gemischt, heißt es im Handel. Im abgelaufenen Quartal gab es einen Margen- und Umsatzrückgang, jedoch sei der Ausblick auf das zweite Halbjahr optimistisch.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.290,57 +0,1 8,36 6.282,21 8,6

Stoxx-50 5.423,95 +0,1 3,11 5.420,84 10,3

DAX 25.483,79 +0,5 122,76 25.361,03 4,0

MDAX 32.318,83 +0,7 212,33 27.039,42 5,6

TecDAX 3.810,82 +0,1 2,06 3.091,28 5,2

SDAX 18.311,87 +0,2 35,49 13.062,07 6,6

FTSE 10.803,37 +0,2 21,62 10.781,75 8,8

CAC 8.412,47 +0,1 6,41 8.406,06 3,2

SMI 14.474,59 +0,4 52,62 14.421,97 9,1

ATX 6.333,21 -0,3 -21,08 6.354,29 18,9

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:42

EUR/USD 1,1363 -0,0 -0,0004 1,1367 1,1374

EUR/JPY 186,1 -0,0 -0,0300 186,13 186,1900

EUR/CHF 0,9315 +0,0 0,0004 0,9311 0,9311

EUR/GBP 0,8548 -0,1 -0,0006 0,8554 0,8548

USD/JPY 163,77 +0,0 0,0300 163,74 163,6700

GBP/USD 1,3291 +0,0 0,0004 1,3287 1,3301

USD/CNY 6,7682 +0,0 0,0025 6,7657 6,7657

USD/CNH 6,7681 +0,0 0,0029 6,7652 6,7648

AUS/USD 0,6966 -0,3 -0,0023 0,6989 0,6989

Bitcoin/USD 63.439,34 -2,3 -1.477,26 64.916,60 64.511,74

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 80,93 -2,0 -1,68 82,61

Brent/ICE 86,63 -2,0 -1,73 88,36

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.047,89 -0,7 -27,27 4.075,16

Silber 57,44 -1,6 -0,96 58,41

Platin 1.604,79 -1,0 -16,46 1.621,25

(Angaben ohne Gewähr)

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July 28, 2026 03:54 ET (07:54 GMT)