MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Novo Nordisk mit Wegovy-Pillenverkaufsbeginn sehr fest

DOW JONES--Nach der Rally zu Wochenbeginn ist es am Dienstag ruhiger am europäischen Aktienmarkt zugegangen. Die Spekulationen über eine mögliche Übernahme Grönlands durch die USA nach der Militärintervention in Venezuela schien die Anleger nicht wirklich zu beunruhigen. Offenbar glauben die Marktakteure nicht an Annektion der semi-autonomen dänischen Insel, was vermutlich das Ende der Nato bedeuten würde. Günstige Preisdaten aus Frankreich und Deutschland lösten vielmehr neue Zinssenkungsfantasien aus. Unterstützt wurde dies noch durch tendenziell schwächere Einkaufsmanager-Indizes. Der Gesamt-PMI für Europa wurde für Dezember auf 51,3 abgesenkt nach der ersten Lesung bei 51,5 Punkten.

Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 24.892 Punkte, bei 24.969 Punkten wurde ein neues Rekordhoch markiert. Der Euro-Stoxx-50 schaffte ein Plus von 0,1 Prozent auf 5.932 Punkte. Am Devisenmarkt gab der Euro leicht nach auf 1,1691 Dollar, an den Anleihemärkten fielen die Renditen.

Gefragt waren Chipwerte. Einem Bericht der Business Times (Singapur) zufolge dürfte Samsung Electronics im vierten Quartal 2025 einen Anstieg des operativen Gewinns um sagenhafte 160 Prozent verzeichnen, der durch einen akuten Chipmangel ausgelöst worden sei. Die Halbleiterpreise sind in den vergangenen Monaten rasant gestiegen, da die Verlagerung der Branche hin zu KI-bezogenen Chips die Produktion von traditionellen Speichern eingeschränkt habe. Zuvor hatte bereits Nvidia auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas ihre neue KI-Chipgeneration mit dem Namen "Vera Rubin" vorgestellt. Die Chips sollen in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen. Infineon gewannen 4,8 Prozent, STMicroelectronics 5,3 Prozent und die Aktie des Anlagenbauers Aixtron 4,8 Prozent.

Novo Nordisk stiegen an der Börse Kopenhagen um 5 Prozent. Der dänische Pharmakonzern hat am Montag mit dem Verkauf von Wegovy in Kapselform in den USA begonnen. Bislang wird das Abnehmmittel als subkutane Injektion verabreicht. Die Pille wird in Apotheken sowie Online verkauft. Ein Starter-Paket ist ab 149 Dollar monatlich erhältlich. Die Abnehmmittel des Konkurrenten Eli Lilly, Orforglipron, ist bislang von der FDA in Kapselformat noch nicht zugelassen worden. Eine Zulassung wird noch im laufenden Jahr erwartet.

Inpost erhält Übernahmeangebot

Inpost haussierten an der Amsterdamer Börse mit Aufschlägen von 28,5 Prozent. Der polnische Paketdienstleister hat mitgeteilt, ein Übernahmegebot eines nicht namentlich genannten Bieters erhalten zu haben. Dieser soll ein Gebot für alle ausstehenden Aktien unterbreitet haben. Inpost ist nach Einschätzung von AJ Bell angesichts ihrer zunehmend starken Position auf dem britischen Markt und der jüngst schwachen Aktienkursentwicklung ein attraktives Übernahmeziel. Der Konzern habe sich auf dem britischen Zustellmarkt breit gemacht und sei für viele Einzelhändler und Nutzer von Wiederverkaufsplattformen wie Vinted zum bevorzugten Kurierdienst geworden, hieß es. Deutsche Post DHL zogen um 2,1 Prozent an.

Anhaltend positiv für Nutzfahrzeughersteller wie Daimler Truck (+5,7%) und Traton (+3,1%) waren Händler nach den starken US-Auftragszahlen vom Vortag gestimmt. Dort wurde nach den sehr schwachen Vormonaten für Dezember 2025 ein kräftiges Plus vermeldet, vor allem bei den schweren Class-8-Lastern. Rund 42.000 Aufträge wurden erteilt. Für Europa werden die Analysten der Citi optimistischer und erhöhten ihre Absatzerwartung auf plus 1 Prozent nach zuvor minus 4 Prozent für 2026.

Nachdem bislang Versuche gescheitert sind, Ankeraktionär Sinochem aus Pirelli zu drängen, scheint die italienische Regierung nun schärfere Maßnahmen in Erwägung zu ziehen. Rom prüft laut der "FT" neue Optionen, bevor das Verbot der Trump-Regierung für den Einsatz chinesischer Software und Hardware in US-Autos im März in Kraft tritt. Als letztes Mittel könnte die Regierung den Chinesen die Stimmrechte entziehen. Sinochem ist mit 37 Prozent der derzeit größte Anteilseigner des italienischen Reifenherstellers. Pirelli gewannen 3,8 Prozent.

Analysten kommen verstärkt aus den Winterferien zurück und lieferten Impulse für Einzelwerte. Adidas fielen um 3,6 Prozent nach einer gleich doppelten Abstufung auf "Underperform" durch Bank of America. JD Sports (-4,4%) wurden von den Analysten auf "Neutral" gesenkt. Grund sei der ausbleibende Aufwärtszyklus im Sportartikelsektor, so die Analysten. Der Abwärtszyklus halte seit dem zweiten Quartal 2023 an. Es gebe neue Rahmenbedingungen in der Gesellschaft: Der rund 20-jährige Trend zur lässigen "Casual"-Mode scheine beendet, das Wachstum im Sektor dürfte sich halbieren auf mittlere einstellige Prozentwerte. Für die Puma-Aktie ging es 0,8 Prozent nach unten.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.931,79 +0,1% +2,3%

Stoxx-50 5.039,56 +0,7% +1,8%

Stoxx-600 605,28 +0,6% +1,6%

XETRA-DAX 24.892,20 +0,1% +1,5%

FTSE-100 London 10.004,57 k.A. +20,2%

CAC-40 Paris 8.237,43 +0,3% +0,8%

AEX Amsterdam 991,67 +0,7% +3,6%

ATHEX-20 Athen 5.441,75 0,0% +1,7%

BEL-20 Bruessel 5.182,87 +1,6% +0,4%

BUX Budapest 116.425,94 +2,9% 0,0%

OMXH-25 Helsinki 5.766,68 0,0% +0,6%

ISE NAT. 30 Istanbul 12.023,78 k.A. +3,9%

OMXC-20 Kopenhagen 1.711,39 +3,2% +3,1%

PSI 20 Lissabon 8.514,37 +0,5% +2,5%

IBEX-35 Madrid 17.647,10 +0,2% +1,1%

FTSE-MIB Mailand 45.753,43 -0,2% +2,0%

OBX Oslo 1.613,11 +0,7% +0,3%

PX Prag 2.743,35 +1,1% +1,1%

OMXS-30 Stockholm 2.901,78 0,0% +0,7%

WIG-20 Warschau 3.258,52 0,0% +2,3%

ATX Wien 5.415,39 +0,4% +1,3%

SMI Zuerich 13.322,15 +0,6% -0,2%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,1691 -0,2% 1,1719 1,1692 -0,2%

EUR/JPY 183,21 -0,1% 183,41 183,15 -0,4%

EUR/CHF 0,9300 +0,2% 0,9281 0,9297 -0,3%

EUR/GBP 0,8661 +0,1% 0,8654 0,8659 -0,8%

USD/JPY 156,72 +0,1% 156,52 156,66 -0,2%

GBP/USD 1,3498 -0,3% 1,3542 1,3503 +0,5%

USD/CNY 7,0265 -0,0% 7,0283 7,0278 +0,0%

USD/CNH 6,9816 -0,0% 6,9842 6,9815 +0,1%

AUS/USD 0,6732 +0,2% 0,6715 0,6727 +0,6%

Bitcoin/USD 92.614,15 -1,7% 94.174,55 93.691,30 +6,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,06 58,32 -0,4% -0,26 +1,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.489,60 4.445,75 +1,0% 43,85 +2,9%

Silber 80,68 76,48 +5,5% 4,21 +7,3%

Platin 2.078,89 1.942,34 +7,0% 136,55 +10,8%

Kupfer 6,00 5,92 +1,2% 0,07 +45,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

