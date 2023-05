MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Siemens und Airbus führen DAX an

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte halten am Mittwochnachmittag nach Handelsbeginn an der Wall Street die kleinen Gewinne vom Mittag. Der DAX legt um 0,3 Prozent auf 15.952 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 notiert 0,1 Prozent höher bei 4.321 Zählern. Der DAX profitiert von deutlicheren Kursgewinnen der Schwergewichte Siemens und Airbus. Die weniger schwer gewichtete Commerzbank-Aktie verliert dagegen nach Vorlage der Quartalszahlen knapp 5 Prozent.

Den DAX scheint momentan nichts aus der Fassung zu bringen, er handelt wie bereits in den vergangenen Wochen in einer recht engen Spanne zwischen 15.700 und 16.000 Punkten. Der weiter ungelöste Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA dämpft die Risikofreude. Immerhin kamen sich die streitenden Parteien bei weiteren Gesprächen am Vortag atmosphärisch näher und Republikanerführer McCarthy schloss nicht aus, dass zum Ende der Woche schon eine Einigung erzielt werden könnte. Laut einer Umfrage der Bank of America rechnen 71 Prozent der Fondsmanager mit einer rechtzeitigen Lösung, ehe den USA die Zahlungsunfähigkeit droht.

Am Anleihemarkt können sich die Kurse nach dem kräftigen Rücksetzer am Vortag etwas erholen, die Renditen sinken also wieder. Der Dollar zieht an, gestützt von zuletzt wieder etwas falkenhafter klingenden Aussagen aus Kreisen der US-Notenbank.

Siemens wird optimistischer - Commerzbank fährt Risikovorsorge drastisch runter

Siemens (+2,0%) hat mit den Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen. Berenberg bezeichnet sie sogar als herausragend. Positiv werten die Analysten die weiterhin hohen Auftragseingänge und guten Margen in den Geschäftssegmenten Smart Infrastructure und Digital Industries.

Auch die überarbeiteten Mittelfristziele von SAP werden gut aufgenommen, der Kurs steigt um 0,8 Prozent. Die Analysten der Citigroup sehen eine gute Balance zwischen einem sich beschleunigendem Cloud-Momentum und operativem Gewinnwachstum. Stützend wirkt dazu die SAP-Ankündigung, eigene Aktien im Wert von bis zu 5 Milliarden Euro zurückkaufen zu wollen.

Die Commerzbank hat mit ihren Quartalszahlen zwar die Erwartungen geschlagen, allerdings auch wegen einer unerwartet niedrigen Risikovorsorge, die bei den Banken als Steuerungsgröße für den Gewinn gilt. Für Enttäuschung sorgt daneben, dass die Commerzbank im Gesamtjahr nun Zinseinnahmen von 7 bis 7,3 Milliarden Euro erwartet, dem eine Marktprognose von 7,4 Milliarden Euro gegenübersteht.

Thyssenkrupp (+5,4%) liegen sehr fest im Markt. Im Handel wird auf einen Bericht von Bloomberg verwiesen, laut dem der geplante Börsengang der Wasserstoffsparte Nucera im Juni angegangen werden könnte. Angestrebt werde eine Bewertung für die Tochter von 4 Milliarden Euro.

Airbus ziehen nachrichtenlos um 2,5 Prozent an. Die Aktie der Deutschen Börse (-3,4& bzw -5,75 Euro) wird ex Dividende gehandelt, der Börsenbetreiber zahlt 3,60 Euro je Aktie an seine Anteilseigner.

Zurich Insurance nach Zahlen schwach - Aegon fest

Zurich Insurance fallen nach der Zahlenvorlage um 2,1 Prozent. Jefferies moniert ein schwaches Geschäft bei der Tochter Farmers. In Amsterdam ziehen Aegon nach guten Zahlen um 3,5 Prozent an. Der niederländische Versicherer hat im ersten Quartal seine operativen Kapitalerträge gesteigert und zeigt sich zuversichtlich, die Jahresprognose zu erfüllen.

In Paris gewinnen Vallourec nach dem Quartalsbericht 8,4 Prozent. Der Stahlkonzern hat die Nettoverschuldung um 130 Millionen Euro reduziert, sie liegt aber immer noch bei 1 Milliarde Euro.

Sage legen an der Londoner Börse um knapp 3 Prozent zu. Der operative Gewinn ist laut der Citigroup 5 Prozent über den Schätzungen ausgefallen. Die Softwaregruppe hat zudem den Ausblick angehoben.

Die Börse in Oslo ist am Mittwoch wegen eines Feiertags geschlossen, in Stockholm findet lediglich ein verkürzter Handel statt. Am Donnerstag, dem Feiertag Christi Himmelfahrt, pausiert der Aktienhandel in Dänemark, Finnland, Norwegen, Österreich, Schweden und der Schweiz.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.321,48 +0,1% 5,97 +13,9%

Stoxx-50 4.034,44 -0,0% -1,59 +10,5%

DAX 15.952,24 +0,3% 54,31 +14,6%

MDAX 27.360,03 +0,1% 40,33 +8,9%

TecDAX 3.208,95 -0,9% -29,36 +9,9%

SDAX 13.480,70 -0,2% -33,39 +13,0%

FTSE 7.728,66 -0,3% -22,42 +4,0%

CAC 7.407,64 +0,0% 1,63 +14,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,33 -0,02 -0,24

US-Zehnjahresrendite 3,55 +0,01 -0,33

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:16 Di, 17:16 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0816 -0,4% 1,0860 1,0858 +1,0%

EUR/JPY 148,62 +0,3% 148,50 148,28 +5,9%

EUR/CHF 0,9754 +0,2% 0,9736 0,9737 -1,5%

EUR/GBP 0,8682 -0,2% 0,8714 0,8697 -1,9%

USD/JPY 137,40 +0,7% 136,81 136,57 +4,8%

GBP/USD 1,2457 -0,2% 1,2456 1,2484 +3,0%

USD/CNH (Offshore) 7,0138 +0,2% 7,0110 6,9945 +1,2%

Bitcoin

BTC/USD 26.637,83 -1,4% 26.996,78 27.023,81 +60,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,60 70,86 +1,0% +0,74 -10,7%

Brent/ICE 75,50 74,91 +0,8% +0,59 -10,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 31,95 31,82 +0,4% +0,12 -59,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.979,74 1.989,15 -0,5% -9,41 +8,6%

Silber (Spot) 23,67 23,78 -0,5% -0,11 -1,3%

Platin (Spot) 1.069,35 1.062,00 +0,7% +7,35 +0,1%

Kupfer-Future 3,74 3,66 +2,2% +0,08 -2,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

