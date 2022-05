MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - US-Notenbank stützt

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte gehen gut behauptet in den Donnerstag. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,4 Prozent an auf 3.691 Punkte. Im DAX geht es zum Feiertagshandel ebenfalls um 0,4 Prozent nach oben auf 14.070 Punkte. "Die 14.000er Marke bleibt die Marke der Stunde", sagt Thomas Altmann von QC Partners. In der Schweiz und den meisten skandinavischen Ländern bleiben die Börsen geschlossen.

Gestützt wird die Stimmung vom Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das am Vorabend veröffentlicht worden ist. Demnach ist der Druck zu Zinserhöhungen möglicherweise nicht so groß wie befürchtet: "Positiv für die Börsen ist sicherlich, dass das Fed-Protokoll einen noch größeren Zinsschritt um 75 Basispunkte noch einmal unwahrscheinlicher werden lässt", sagt Vermögensverwalter Altmann. Und auch ein weiterer Marktteilnehmer kann dem Protokoll Positives abgewinnen: "Es gibt erste Anzeichen, dass der Inflationshöhepunkt überschritten ist", so ein Händler am Morgen. Und ein Analyst verweist darauf, dass die Notenbanker die US-Wirtschaft in einer starken Verfassung sehen, was die Börsen ebenfalls stützen sollte.

Auch das Umfeld zeigt sich relativ ruhig, weder am Rentenmarkt noch bei den Währungen zeichnen sich größere Bewegungen ab.

Aus technischer Sicht würde ein Anstieg über 14.230 Punkte die Lage im DAX weiter verbessern. Eine erste Unterstützung wird nach wie vor um 13.900 Punkte gesehen.

Größter Gewinner in Europa sind die Öl - und Gaswerte, deren Stoxx-Branchenindex um 0,7 Prozent steigt. Die anderen Sektoren-Indizes liegen eng an den Schlussständen vom Mittwoch.

Bayer mit erhöhtem Kursziel gefragt

Gewinner Nummer eins im DAX sind Bayer, die um 1,4 Prozent auf 64,69 Euro steigen. Die Analysten der Citigroup haben die Aktie mit einem Kursziel von 106 Euro zum Kauf empfohlen, sie sehen Potenzial für den Blutverdünner Asundexian.

Auch die Autotitel legen zu: BMW um 0,9 Prozent, Mercedes-Benz um 0,8 Prozent und VW um 0,3 Prozent. VW-Konzernchef Herbert Diess hat in Davos laut Händlern von einer Entspannung bei den Chip-Zulieferungen gesprochen. Auf der anderen Seite fallen Delivery Hero um 0,1 Prozent und Infineon um 0,8 Prozent.

Im MDAX steigen Freenet mit einer Kaufempfehlung durch Goldman Sachs um 3,9 Prozent, die Verluste bei Evonik und Lanxess liegen nur an den Dividendenabschlägen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.691,17 +0,4% 14,07 -14,1%

Stoxx-50 3.611,53 +0,4% 12,88 -5,4%

DAX 14.070,43 +0,4% 62,50 -11,4%

MDAX 29.172,47 +0,2% 64,03 -16,9%

TecDAX 3.058,53 +0,1% 2,37 -22,0%

SDAX 13.277,50 -0,0% -1,93 -19,1%

FTSE 7.525,68 +0,0% 2,93 +1,9%

CAC 6.323,25 +0,4% 24,61 -11,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,92 -0,03 +1,10

US-Zehnjahresrendite 2,73 -0,02 +1,22

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:40 Uhr Mi, 17:51 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0679 -0,0% 1,0665 1,0659 -6,1%

EUR/JPY 135,49 -0,3% 135,71 135,70 +3,5%

EUR/CHF 1,0261 -0,1% 1,0264 1,0267 -1,1%

EUR/GBP 0,8491 +0,0% 0,8496 0,8504 +1,1%

USD/JPY 126,89 -0,3% 127,25 127,30 +10,2%

GBP/USD 1,2578 -0,0% 1,2553 1,2534 -7,1%

USD/CNH (Offshore) 6,7584 +0,7% 6,7613 6,7130 +6,4%

Bitcoin

BTC/USD 29.569,95 -0,7% 29.627,63 29.608,67 -36,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 110,83 110,33 +0,5% 0,50 +52,3%

Brent/ICE 114,55 114,03 +0,5% 0,52 +50,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.847,27 1.853,47 -0,3% -6,20 +1,0%

Silber (Spot) 21,80 21,99 -0,8% -0,19 -6,5%

Platin (Spot) 946,43 947,80 -0,1% -1,38 -2,5%

Kupfer-Future 4,23 4,26 -0,7% -0,03 -5,0%

