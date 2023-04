MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Zurückhaltung vor Ostern

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einer gut behaupteten Eröffnung präsentieren sich die europäischen Aktienmärkte am Gründonnerstag. Der DAX erholt sich um 0,2 Prozent auf 15.545 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,1 Prozent auf 4.303 Punkte an. Auch nach dem Rücksetzer der vergangenen Tage bleiben die Anleger erst einmal vorsichtig. Das liegt auch daran, dass am Karfreitag der wichtige US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird. Die europäischen Anleger können auf ihn aber erst am Dienstag reagieren. Das bremst die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer.

Etwas gestützt wird die Stimmung von den fallenden Renditen am Anleihenmarkt. Am US-Anleihenmarkt sind die 10-jährigen Renditen auf den niedrigsten Stand seit September gefallen. "Der Rentenmarkt feiert bereits eine vorzeitige Party zum Ende der Zinserhöhungen", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Er verweist aber auch darauf, dass die US-Konjunkturdaten zuletzt auf breiter Front enttäuscht haben. Die Frage sei, ob ein Ende der Zinserhöhungen bereits reiche, um eine Rezession zu verhindern.

Die Börsen in Dänemark und Norwegen bleiben bereits am Berichtstag geschlossen.

In Europa zieht der Stoxx-Index der Reise- und Freizeit-Aktien um 1,0 Prozent an. Der Index der rohstoffnahen Basic Resources erholt sich um 1,1 Prozent, der Index der Öl - und Gas-Aktien um 0,9 Prozent. Auf der anderen Seite gibt der Index der Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs ein halbes Prozent ab.

T-Aktie schlägt Dividende ab

Der Stoxx-Index der Telekom-Aktien verliert 0,4 Prozent. Im Unterschied zum DAX werden die Stoxx-Indizes von Dividendenabschlägen gedrückt, und die Deutsche Telekom hat ihre Dividende nun abgeschlagen. Der Kurs fällt um 70 Cent oder 3,0 Prozent, damit entspricht das Minus exakt der Ausschüttung.

Größter DAX-Gewinner sind Symrise, die um 2,1 Prozent steigen. JP Morgan hat die Aktie auf "Overweight" von "Neutral" angehoben. Vonovia erholen sich um 1,6 Prozent, und Commerzbank ziehen um weitere 0,4 Prozent an. Auf der anderen Seite geben Siemens 1,5 Prozent ab.

Gerresheimer liefert erwartet starke Quartalszahlen

Die Erwartungen an das erste Quartal bei Gerresheimer waren hoch und das Unternehmen hat geliefert. Nach einem Umsatzanstieg um 21 Prozent und einem EBITDA-Anstieg um knapp ein Viertel sieht der bestätigte Ausblick auf das laufenden Jahr mit einem organischen Umsatzwachstum von mindestens 10 Prozent und einem bereinigten EBITDA-Anstieg um mindestens 10 Prozent auf den ersten Blick recht konservativ aus. Der Kurs steigt um 1,3 Prozent.

Die Zeal-Tochter Lotto24 AG darf künftig virtuelle Automatenspiele im Internet veranstalten. Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) hat eine entsprechende Erlaubnis erteilt. Der Impuls auf die Aktie dürfte sich im Rahmen halten, da der Online-Lotterieanbieter die erwarteten Umsatz- und EBITDA-Beiträge bereits in die Prognose für das laufende Jahr eingearbeitet hatte. Der Kurs steigt um 3,4 Prozent. Grenke erholen sich nach den Zahlen vom Mittwoch um weitere 5,9 Prozent, nachdem die Deutsche Bank die Aktie zum Kauf empfohlen hat.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.302,66 +0,1% 4,30 +13,4%

Stoxx-50 3.979,48 +0,3% 12,18 +9,0%

DAX 15.545,06 +0,2% 24,89 +11,7%

MDAX 27.167,39 +0,7% 196,57 +8,2%

TecDAX 3.320,61 +0,7% 22,00 +13,7%

SDAX 12.970,59 +0,4% 50,56 +8,8%

FTSE 7.703,13 +0,5% 40,19 +2,8%

CAC 7.329,28 +0,2% 12,98 +13,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,16 -0,02 -0,41

US-Zehnjahresrendite 3,28 -0,03 -0,60

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:11 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0908 +0,0% 1,0892 1,0920 +1,9%

EUR/JPY 143,15 -0,0% 143,10 143,00 +2,0%

EUR/CHF 0,9866 -0,2% 0,9881 0,9879 -0,3%

EUR/GBP 0,8743 -0,1% 0,8753 0,8757 -1,2%

USD/JPY 131,28 -0,0% 131,32 130,95 +0,1%

GBP/USD 1,2476 +0,1% 1,2452 1,2471 +3,2%

USD/CNH (Offshore) 6,8790 -0,1% 6,8829 6,8806 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 28.000,86 -0,7% 28.024,82 28.008,18 +68,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,24 80,61 -0,5% -0,37 -0,3%

Brent/ICE 84,64 84,99 -0,4% -0,35 -0,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 44,21 44,58 -0,8% -0,37 -41,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.017,17 2.020,84 -0,2% -3,67 +10,6%

Silber (Spot) 24,94 25,03 -0,3% -0,09 +4,1%

Platin (Spot) 1.010,73 1.002,00 +0,9% +8,73 -5,4%

Kupfer-Future 4,02 3,99 +0,8% +0,03 +5,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

