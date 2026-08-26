MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Zyklische Aktien favorisiert

DOW JONES--Mit kleinen Gewinnen haben sich die europäischen Aktienmärkte aus dem Mittwochhandel verabschiedet. Zwischenzeitlich hatte es nach einem erfolgreicheren Tag ausgesehen, allerdings bröckelten am Nachmittag die Gewinne immer weiter ab. Der DAX ging mit einem Miniplus von 0,1 Prozent auf 26.286 Punkte aus dem Tag, der Euro-Stoxx-50 schloss 0,2 Prozent höher.

Für etwas Gegenwind sorgte im späten Handel der Ölpreis. Zunächst war der Brent-Ölpreis mit Berichten über eine temporäre Wiederöffnung der Straße von Hormus durch den Iran und Oman um rund 3 Prozent noch weiter abgerutscht. Am Nachmittag wurde der Rückgang dann aber fast komplett wieder aufgeholt.

Leichter Gegenwind kam auch vom Anleihemarkt. Nach dem Rückgang der Renditen an den Vortagen legten sie im Tagesverlauf kontinuierlich zu. Die deutsche Zehnjahresrendite stieg um 2 Basispunkte auf 3,24 Prozent.

Mit Spannung erwartete neue US-Inflationsdaten verpufften weitgehend, weil der Anstieg der Kernrate mit 3,3 Prozent im erwarteten Rahmen ausfiel. Sie liegt damit aber weiter klar über dem Inflationsziel der US-Notenbank von 2 Prozent, spricht also tendenziell für steigende Leitzinsen. Im Blick haben Börsianer nun den Freitag, wenn die Rede des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole auf dem Programm steht. Von ihr erhofft man sich neue Erkenntnisse zur Inflationsbekämpfung.

Für Zurückhaltung könnten die am späteren Abend anstehenden Geschäftszahlen der KI-Ikone Nvidia gesorgt haben. Die zentrale Frage ist die nach der Nachhaltigkeit der immensen KI-Investitionen weltweit und nach deren Rentabilität.

Unternehmensnachrichten waren weiter rar. SAP führten mit einem Minus von 2,9 Prozent die Verliererliste im DAX an. Die UBS hatte die Aktie auf "Neutral" nach "Kaufen" abgestuft, unter anderem mit dem Verweis auf fehlende kurzfristige KI-Kurstreiber. Im Sektor standen aber auch andere Werte unter Druck: Nemetschek fielen um 1,4 und Atoss Software um 1,6 Prozent. In London ging es für Sage um 3,8 Prozent nach unten, in Paris für Capgemini um 2,7 Prozent.

Aufwärts ging es mit den Kursen der Stahlaktien nach zuletzt wieder besseren Konjunkturdaten, wie dem deutschen Ifo-Index. Thyssenkrupp legten um 5,5 Prozent zu, Salzgitter sogar um 9,1 Prozent. Arcelormittal stiegen um 3,2 Prozent und in Wien Voestalpine um 4,1 Prozent, Ein Händler sprach von "Konjunkturoptimismus auf fast ganzer Breite". Auch Werte rund um Bau und Dienstleistungen zogen kräftig an. Heidelberg Materials stiegen um 5,2 Prozent oder Bilfinger um 4,2 Prozent. In Zürich legten Holcim um 3,7 Prozent zu, in Mailand Buzzi um 3,2 Prozent.

Siemens Energy schlossen 1,1 Prozent schwächer nach der Mitteilung, das industrienahe Geschäfte rund um Dampfturbinen und Kompressoren ausgliedern zu wollen. "Wenn wir unsere Struktur nicht verändern, begrenzen wir die Möglichkeiten von Transformation of Industry", sagte Konzernchef Christian Bruch. Für die Analysten von RBC kam dies nicht überraschend. "Wir gehen davon aus, dass eine Dekonsolidierung dazu beitragen würde, die Siemens-Energy-Story zu vereinfachen und den Fokus auf das Kerngeschäft mit Gas und Netzen zu richten", hieß es. Am Dienstag war die Aktie mit entsprechenden Pressemeldungen noch etwas deutlicher gestiegen.

Geschäftszahlen und bestätigter Ausblick von Aroundtown fielen laut JP Morgan weitgehend den Erwartungen entsprechend aus. Das Immobilienunternehmen fuhr im ersten Halbjahr gleichbleibende Mieteinnahmen und ein stabiles operatives Ergebnis ein und bestätigte den Ausblick. Die Aktie schloss knapp 1 Prozent fester.

Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.471 +0,2 +11,5

Stoxx-50 5.495 -0,0 +11,8

Stoxx-600 656 -0,0 +10,9

DAX 26.286 +0,1 +7,3

FTSE-100 London 10.886 -0,1 +9,6

CAC-40 Paris 8.439 +0,3 +3,6

AEX Amsterdam 1.108 -0,1 +16,5

ATHEX-20 Athen 6.788 +1,3 +26,9

BEL-20 Brüssel 5.835 +0,5 +14,9

BUX Budapest 151.539 -0,5 +36,5

OMXH-25 Helsinki 6.491 +0,0 +13,8

OMXC-20 Kopenhagen 1.662 -0,7 +3,4

PSI 20 Lissabon 9.445 +0,0 +14,3

IBEX-35 Madrid 20.057 +0,1 +15,9

FTSE-MIB Mailand 52.720 +0,3 +17,3

OBX Oslo 2.024 -0,1 +26,7

PX Prag 2.804 +0,3 +4,4

OMXS-30 Stockholm 3.318 +0,2 +15,1

WIG-20 Warschau 153.418 +0,7 +30,0

ATX Wien 6.672 +1,3 +25,3

SMI Zürich 14.525 +0,1 +9,5

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 19:00

EUR/USD 1,1652 -0,2 -0,0022 1,1674 1,1671

EUR/JPY 185,68 -0,1 -0,1500 185,83 185,9100

EUR/CHF 0,9386 +0,4 0,0033 0,9353 0,9365

EUR/GBP 0,8568 +0,2 0,0016 0,8552 0,8559

USD/JPY 159,34 +0,1 0,1800 159,16 159,2700

GBP/USD 1,3594 -0,4 -0,0055 1,3649 1,3631

USD/CNY 6,7225 +0,0 0,0022 6,7203 6,7203

USD/CNH 6,7234 +0,1 0,0067 6,7167 6,7179

AUS/USD 0,7169 +0,1 0,0009 0,716 0,7153

Bitcoin/USD 78.087,22 -0,2 -124,96 78.212,18 79.117,76

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,88 +0,6 0,52 82,36

Brent/ICE 89,01 +0,5 0,43 88,58

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.598,19 -1,3 -58,40 4.656,59

Silber 67,93 -1,0 -0,71 68,64

Platin 1.838,08 -1,1 -19,52 1.857,60

(Angaben ohne Gewähr)

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August 26, 2026 12:13 ET (16:13 GMT)