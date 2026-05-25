MÄRKTE EUROPA/Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs treibt an

DOW JONES--Mit kräftigen Gewinnen haben die europäischen Aktienmärkte am Montag den Handel beendet. Hinweise auf ein baldiges Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran trieben die Börsen an. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass ein Rahmenentwurf zur Gestaltung künftiger Gespräche über ein Kriegsende mit dem Iran und der Wiedereröffnung der Straße von Hormus kurz vor der "Finalisierung" stehe. Trump sagte, die Bedingungen seien "weitgehend ausgehandelt" und würden in Kürze bekannt gegeben.

Der DAX gewann 2,0 Prozent auf 25.389 Punkte und schloss nur knapp unter seinem Tageshoch. Damit liegt der Rekordstand von 25.508 Punkten in greifbarer Nähe. Für den Euro-Stoxx-50 ging es sogar um 1,9 Prozent nach oben auf 6.137 Punkte. Der Ölpreis der Sorte Brent fiel um knapp 6 Prozent auf 97,49 Dollar das Fass. Der Euro wertete auf 1,1642 Dollar auf.

Die Fortschritte auf dem Weg zu einem Abkommen zur Beendigung des Krieges mit dem Iran hätten sich am Montag jedoch verlangsamt, da sich beide Seiten in Bezug auf das iranische Atomprogramm und die Lockerung der finanziellen Sanktionen für Teheran verhärtet hätten, so Vermittler. US-Beamte befürchten, dass der Iran die Nuklearfragen nach der Zusicherung einiger Erleichterungen verschleppen wird, hieß es weiter. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, sagte am Montag, dass in vielen Fragen der Gespräche Fortschritte erzielt worden seien, eine Einigung allerdings nicht unmittelbar bevorstehe.

Der Handel am Berichtstag verlief aufgrund des Pfingstfeiertags insgesamt sehr ruhig. Viele Marktteilnehmer werden erst am Dienstag wieder in das Geschehen eingreifen. In Dänemark, Großbritannien, Norwegen, der Schweiz und den USA blieben am Montag die Börsen geschlossen.

Aktien aus dem Luftfahrtsektor haussierten mit den Entwicklungen im Nahen Osten. Lufthansa gewannen 3,6 Prozent, Air France-KLM 6,2 Prozent und MTU Aero 6,1 Prozent. Ryanair verbesserten sich um 4,9 Prozent. Der Billigflieger hat zudem bekannt gegeben, dass das Unternehmen nach der Rückzahlung seiner letzten Anleihe in Höhe von 1,2 Milliarden Euro praktisch schuldenfrei ist. Auch Reiseaktien wie Tui (+4,9%) waren gesucht.

Die Chemiewerte verzeichneten dagegen leichte Abgaben. Der Sektor hatte von dem Konflikt aufgrund gestiegener Preise und einer erhöhten Nachfrage profitiert. BASF verloren 0,6 Prozent und Brenntag büßten 0,7 Prozent ein.

Das sich abzeichnende Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran nahmen die Aktionäre der Deutschen Börse im Verlauf zum Anlass für Gewinnmitnahmen. Der Börsenbetreiber ist einer der Hauptprofiteure der erhöhten Volatilität an den Finanzmärkten und sich ändernder Zinserwartungen infolge des Iran-Kriegs, was zu Absicherungsgeschäften führte. Gegen Handelsende holte die Aktie ihre Abgaben aber wieder auf und schloss 0,2 Prozent im Plus.

Die Spekulation auf ein höheres Übernahmeangebot trieb Delivery Hero an. Der Konzern hat bestätigt, dass Uber eine Übernahme in Erwägung zieht und 33 Euro pro Aktie bieten will. Zuvor hätten die anderen Großaktionäre eine Offerte über 38 Euro pro Aktie abgelehnt, womit der Lieferkonzern mit 11,5 Milliarden Euro bewertet worden wäre, wie die Financial Times berichtete. Verschiedene Großaktionäre sollen einen Preis von 40 Euro anstreben. Delivery Hero stiegen um 11,9 Prozent auf 37,60 Euro. Die Aktie des Großaktionärs Prosus legte um 2,8 Prozent zu.

Auch am Pfingstmontag beglückten einige Unternehmen ihre Aktionäre mit Auszahlungen. Zu den Titeln, die am Berichtstag ex Dividende gehandelt werden, zählen Fresenius, Dürr oder Hensoldt.

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Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 6.137 +1,9 +3,9

Stoxx-50 5.256 +1,1 +5,7

Stoxx-600 632 +1,0 +5,6

DAX 25.389 +2,0 +1,6

FTSE-100 London FEIERTAG

CAC-40 Paris 8.116 +1,8 -0,4

AEX Amsterdam 1.045 +0,8 +9,9

ATHEX-20 Athen 5.760 +2,1 +7,6

BEL-20 Br ssel 5.590 +1,1 +10,1

BUX Budapest 130.632 -0,7 +17,7

OMXH-25 Helsinki 6.491 +0,7 +13,8

OMXC-20 Kopenhagen FEIERTAG

PSI 20 Lissabon 9.167 +0,6 +10,9

IBEX-35 Madrid 17.985 +2,2 +3,9

FTSE-MIB Mailand 49.511 +1,4 +10,2

OBX Oslo FEIERTAG

PX Prag 2.561 +0,8 -4,7

OMXS-30 Stockholm 3.146 +1,5 +9,1

WIG-20 Warschau 137.858 +2,0 +15,3

ATX Wien 5.983 +2,5 +12,3

SMI Zürich FEIERTAG

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:20

EUR/USD 1,1642 +0,3 0,0040 1,1602 1,1606

EUR/JPY 185,02 +0,2 0,3200 184,7 184,7700

EUR/CHF 0,9115 +0,1 0,0009 0,9106 0,9106

EUR/GBP 0,8621 -0,1 -0,0012 0,8633 0,8634

USD/JPY 158,9 -0,2 -0,2900 159,19 159,1900

GBP/USD 1,3501 +0,6 0,0074 1,3427 1,3438

USD/CNY 6,7842 -0,2 -0,0103 6,7945 6,7945

USD/CNH 6,7824 -0,2 -0,0145 6,7969 6,7957

AUS/USD 0,7175 +0,7 0,0051 0,7124 0,7132

Bitcoin/USD 77.539,97 +1,2 943,26 76.596,71 76.844,62

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,92 -5,9 -5,68 96,6

Brent/ICE 97,49 -5,8 -6,05 103,54

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.569,73 +1,4 61,00 4.508,73

Silber 77,80 +3,1 2,31 75,49

Platin 1.966,25 +2,3 43,45 1.922,80

(Angaben ohne Gewähr)

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May 25, 2026 12:16 ET (16:16 GMT)