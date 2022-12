MÄRKTE EUROPA/Hoffnung auf Inflationshoch treibt Börsen

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas fester haben sich die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag aus dem Handel verabschiedet. Die bullisch aufgenommenen Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell wurden durch dazu passende US-Daten untermauert. Insgesamt zeigten sie das erhoffte Bild, dass der Höhepunkt des Inflationsanstiegs hinter dem Markt liegt. Dies trieb alle Risikomärkte, in den USA sanken die Renditen der 10-jährigen Bonds unter die wichtige Marke von 3,60 Prozent.

Hauptgewinner bei Aktien waren die zinsempfindlichen Technologiewerte, Chipwerte wie Infineon sprangen um 2,6 Prozent, ASML sogar um 3,8 Prozent. Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 14.490 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,5 Prozent auf 3.985 Zähler nach oben.

Powell und US-Daten wecken Hoffnung auf kleinere Zinsschritte

Laut Powell könnte die US-Notenbank bereits auf der Sitzung im Dezember das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen. Eine Flut von US-Konjunkturdaten untermauerte diese Hoffnung: Nach dem schwächeren ADP-Bericht zeigte der Challenger-Report einen Anstieg bei US-Entlassungen. Die von der Fed genau beobachtete PCE-Kernrate legte nur um 5,0 Prozent zum Vorjahr zu, nachdem es zuletzt 5,2 Prozent waren.

Und der wichtige ISM-Index der US-Industrie zeigte fallende Neuaufträge und sinkende Preise. Die These vom fallenden Preisdruck und damit geringeren Zinserhöhungen dürfte die Aktienmärkte daher weiter stützen. Der Markt wartet nun mit Spannung auf die monatlichen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag.

Rally bei Online-Apotheken

In Rally-Laune zeigten sich die Aktien der Online-Apotheken: Shop Apotheke sprangen um über 13 Prozent mit der Aussicht auf eine Einführung des E-Rezepts Mitte 2023. Für die Doc-Morris-Mutter Zur Rose ging es sogar fast 15 Prozent nach oben.

Adidas stiegen um 2,2 Prozent und Puma 3,1 Prozent. Vor allem die Hoffnung auf Chinas Abkehr von der rigiden Zero-Covid-Politik trieb hier.

Als Belastung zeigten sich die deutschen Autowerte: Mercedes und VW gaben je 0,4 Prozent nach, BMW sogar 1,4 Prozent. Hier bremste eine Studie des Center Automotive Research (CAR), die den Elektroauto -Boom in Deutschland schon wieder vor dem Ende sieht. Unter anderem wegen des Strompreisanstiegs wird mit einem schrumpfenden Absatz bis hin zur Halbierung gerechnet. Renault und Stellantis schlossen dagegen mit leichtem Plus.

Essenslieferanten gesucht

Die Aktien von Online-Essenslieferdiensten waren europaweit gesucht wegen der Konsolidierung im Sektor. So soll der türkische Lieferdienst Getir kurz vor der Übernahme der Berliner Gorillas stehen. Delivery Hero stiegen 3,9 Prozent und Hellofresh um 6 Prozent. In Amsterdam legten Just Eat Takeaway um 4,3 Prozent zu.

Deutsche Börse legten 1,4 Prozent zu und erreichten zwischenzeitlich ein Allzeithoch. Bet-at-Home stiegen um 1,9 Prozent dank einer höher als erwarteten Wettaktivität während der Fussball-WM .

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 3.984,50 +19,78 +0,5% -7,3%

Stoxx-50 3.817,12 +21,22 +0,6% -0,0%

Stoxx-600 443,96 +3,92 +0,9% -9,0%

XETRA-DAX 14.490,30 +93,26 +0,6% -8,8%

FTSE-100 London 7.558,49 -14,56 -0,2% +2,6%

CAC-40 Paris 6.753,97 +15,42 +0,2% -5,6%

AEX Amsterdam 731,74 +7,64 +1,1% -8,3%

ATHEX-20 Athen 2.250,37 +27,78 +1,2% +5,1%

BEL-20 Bruessel 3.697,81 +12,83 +0,3% -14,2%

BUX Budapest 46.368,37 +384,18 +0,8% -8,6%

OMXH-25 Helsinki 4.983,97 +58,35 +1,2% -11,6%

ISE NAT. 30 Istanbul 5.433,58 +69,19 +1,3% +168,3%

OMXC-20 Kopenhagen 1.809,17 +24,36 +1,4% -2,9%

PSI 20 Lissabon 5.862,69 +64,54 +1,1% +6,4%

IBEX-35 Madrid 8.407,90 +44,70 +0,5% -3,5%

FTSE-MIB Mailand 24.685,67 +75,38 +0,3% -10,0%

RTS Moskau 1.123,63 -1,51 -0,1% -29,6%

OBX Oslo 1.128,34 +0,71 +0,1% +5,6%

PX Prag 1.214,32 -0,98 -0,1% -14,9%

OMXS-30 Stockholm 2.125,09 +22,67 +1,1% -12,2%

WIG-20 Warschau 1.766,38 +30,12 +1,7% -22,1%

ATX Wien 3.212,68 -18,81 -0,6% -16,5%

SMI Zuerich 11.238,20 +110,43 +1,0% -12,7%

* zu Vortagsschluss

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:15 Mi, 17:21 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0502 +0,9% 1,0448 1,0315 -7,6%

EUR/JPY 142,36 -1,0% 142,18 143,74 +8,8%

EUR/CHF 0,9846 +0,0% 0,9845 1,0521 -5,1%

EUR/GBP 0,8573 -0,7% 0,8634 0,8648 +2,0%

USD/JPY 135,54 -1,8% 136,08 139,35 +17,7%

GBP/USD 1,2251 +1,6% 1,2100 1,1928 -9,5%

USD/CNH (Offshore) 7,0466 +0,1% 7,0555 7,0862 +10,9%

Bitcoin

BTC/USD 16.983,93 -1,2% 17.107,76 16.868,61 -63,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,69 80,55 +1,4% +1,14 +17,9%

Brent/ICE 88,07 86,97 +1,3% +1,10 +21,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 138,00 146,40 -5,7% -8,40 +124,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.802,51 1.768,03 +2,0% +34,49 -1,5%

Silber (Spot) 22,60 22,20 +1,8% +0,40 -3,1%

Platin (Spot) 1.042,95 1.037,50 +0,5% +5,45 +7,5%

Kupfer-Future 3,79 3,73 +1,6% +0,06 -14,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/raz

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2022 11:58 ET (16:58 GMT)