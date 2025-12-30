MÄRKTE EUROPA/Kaum Bewegung kurz vor dem Jahreswechsel

DOW JONES--Die europäischen Börsen sind kaum bewegt am Dienstag in den letzten Handelstag des Jahres starten. Die Nachrichtenlage gibt wenig her, und die meisten Anleger sind so kurz vor dem Jahreswechsel nicht mehr aktiv. Nicht auszuschließen ist allerdings Window-Dressing bei Einzelaktien, also die gezielte Kurspflege in den Portfolios institutioneller Investoren. An einzelnen Börsenplätzen wird am Dienstag nur verkürzt gehandelt. So endet der DAX-Handel bereits um 14 Uhr.

Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 24.365 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent auf 5.763 Punkte nach oben. Am Devisenmarkt notiert der Euro wenig verändert bei 1,1767 Dollar, an den Anleihemärkten geht es mit den Renditen leicht nach oben. Nach dem Abverkauf vom Vortag erholen sich Edelmetalle. Der Preis für Gold legt um 0,8 Prozent auf 4.365 Dollar zu, Silber gewinnt 3,0 Prozent auf 74,31 Dollar.

Die geopolitische Lage bleibt angespannt. US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit einem Militärschlag gedroht, sollte das Land sein Atomprogramm wieder aufnehmen. Der Hamas wurde derweil mit ernsten Konsequenzen gedroht, sollte die Terrororganisation nicht die Waffen niederlegen. Und schließlich veranstaltet China vor der Küste Taiwans eines der größten Militärmanöver der vergangenen Jahre. Dies dürfte eine Reaktion auf die jüngste Ankündigung von US-Waffenlieferungen an den Inselstaat sein.

Der DAX kann auf ein insgesamt exzellentes Börsenjahr zurückblicken. "Bei genauerem Hinsehen zeigt sich allerdings, dass beim DAX eigentlich nur das erste Halbjahr exzellent war. Das zweite Halbjahr war eher ein Seitwärtslaufen", so QC Partners. Wegen der verkürzten Handelszeit dürfte das Handelsvolumen am Berichtstag extrem gering bleiben. Traditionell zählt der 30. Dezember zu den umsatzschwächsten Handelstagen des Börsenjahres.

Rüstungsaktien erholen sich am Dienstag nach dem Verkaufsdruck am Vortag. Ein Durchbruch bei den Verhandlungen um einen Frieden bzw Waffenstillstand in der Ukraine zeichnet sich nach wie vor nicht ab. Rheinmetall gewinnen 1,7 Prozent, Renk 1,2 Prozent und Hensoldt 0,9 Prozent.

Bankenaktien laufen derweil weiter. Der Sektor kann dank der gestiegenen Renditen an den Anleihemärkten auf ein gutes Jahr 2025 zurückblicken. Deutsche Bank gewinnen 0,5 Prozent und Commerzbank 1,1 Prozent.

Das Umsatzwachstum beim Chiphersteller Infineon (+1,3%) geht zurück, nur ein Geschäft wächst kräftig: Halbleiter für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. "Wir sehen eine stark steigende Nachfrage, und vieles deutet darauf hin, dass dies auch in den nächsten Jahren so bleiben wird", sagte Vorstandschef Jochen Hanebeck dem Handelsblatt. "Wir können momentan gar nicht so viel liefern, wie die Kunden bestellen."

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.762,88 +0,2% 11,17 +17,4%

Stoxx-50 4.898,82 +0,1% 5,50 +13,6%

DAX 24.364,63 +0,1% 13,51 +22,3%

MDAX 30.479,19 +0,1% 26,66 +18,4%

TecDAX 3.603,20 +0,1% 3,38 +5,0%

SDAX 17.026,18 +0,1% 9,63 +22,6%

CAC 8.113,78 +0,0% 1,76 +9,8%

SMI 13.226,64 -0,1% -13,95 +14,2%

ATX 5.282,37 +0,7% 34,41 +43,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:00 % YTD

EUR/USD 1,1767 -0,0% 1,1767 1,1756 +13,7%

EUR/JPY 183,58 -0,0% 183,67 183,59 +13,1%

EUR/CHF 0,9292 +0,0% 0,9291 0,9287 -1,0%

EUR/GBP 0,8711 -0,1% 0,8716 0,8712 +5,4%

USD/JPY 155,98 -0,0% 156,03 156,12 -0,5%

GBP/USD 1,3509 +0,1% 1,3502 1,3494 +7,9%

USD/CNY 7,0252 -0,1% 7,0312 7,0324 -2,3%

USD/CNH 6,9838 -0,2% 6,9987 7,0001 -4,5%

AUS/USD 0,6706 +0,2% 0,6693 0,6690 +8,4%

Bitcoin/USD 87.753,45 +0,6% 87.232,35 87.544,55 -7,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,21 58,08 +0,2% 0,13 -20,9%

Brent/ICE 62,10 61,94 +0,3% 0,16 -19,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.365,03 4.330,40 +0,8% 34,63 +72,8%

Silber 74,31 72,18 +3,0% 2,13 +173,6%

Platin 1.837,66 1.791,70 +2,6% 45,96 +137,7%

Kupfer 5,49 5,49 0% 0,00 +33,6%

