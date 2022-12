MÄRKTE EUROPA/Kaum Bewegung - Vodafone unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben sich am Donnerstag kaum von der Stelle bewegt. "Die Konsolidierung im DAX geht in Minischritten weiter", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Er sprach von einem Seitwärtsmarkt mit leicht negativer Tendenz. Wegen des nahenden Jahresendes hätten nun viele Marktteilnehmer bereits die Bücher geschlossen. Daneben führten auch die Zinssitzungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche zu einer abwartenden Haltung.

Zugleich untermauern aber etwas bessere Preisdaten die Hoffnung, dass der Höhepunkt des Inflationsanstiegs hinter den Börsen liegt. Am Vortag sorgten die US-Lohnstückkosten für eine freudige Überraschung. Sie waren im dritten Quartal nur um 2,4 Prozent gestiegen und nicht um 3,5 Prozent wie zunächst berichtet. Das hatte eine kräftige Entspannungsrally am US-Anleihemarkt zur Folge. Der DAX stieg 3 Punkte auf 14.265, der Euro-Stoxx-50 schloss nahezu unverändert bei 3.921.

Sollten die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise am Freitag und der US-Verbraucherpreise kommende Woche die Lage weiter entspannen, könnte sich der Markt sogar an einer Jahresendrally versuchen, hieß es im Handel.

Stahlwerte gesucht

Stahlwerte waren am Donnerstag kräftig gesucht. Unter anderem trieb die Hoffnung auf das Hochfahren der Produktion in China vor dem Hintergrund einer dort anziehenden Nachfrage nach Stahl und anderen Rohstoffen nach den zunehmenden Lockerungen der Corona-Restriktionen. Thyssenkrupp stiegen um 7,2 und Arcelormittal um 2,2 Prozent. Bei Salzgitter (+7,2%) trieb zudem der Verkauf des Bauelementegeschäfts.

Vodafone fielen um 2 Prozent. Ein Händler machte die Unsicherheit durch den Rückzug von CEO Nick Read und regulatorische Probleme beim geplanten Zusammenschluss mit Three UK in Großbritannien als Grund aus. Zudem habe Emirates Telecommunications unterstrichen, dass man trotz erhöhter Anteile keine Übernahme von Vodafone plane.

Nach dem Zwischenbericht ging es für British American Tobacco (BAT) kräftig um 3,1 Prozent nach unten. Die Citigroup sprach von einem herausfordernden zweiten Halbjahr auf dem US-Markt. Außerdem müsse sich das Unternehmen auf höhere Finanzierungskosten einstellen. Belastend wirkte auch, dass sich BAT nicht zu Aktienrückkaufplänen für 2023 geäußert hat.

Positive Nachrichten für Roche aus den USA

In Zürich konnten sich Roche mit einem Plus von 1,4 Prozent sehr gut behaupten. In den USA hat die Zulassungsbehörde FDA ein Alzheimer-Diagnoseprodukt zugelassen. In anderen Ländern wie Europa ist es bereits in Gebrauch.

JP Morgan hat die Kursziele für die Rückversicherer erhöht, für Munich Re auf 350 von 330 und für Hannover Rück auf 210 von 190 Euro. Beide Titel werden weiterhin mit "Übergewichten" eingestuft. Beide Aktien gehören auch bereits zu den wenigen Gewinnern des bisherigen Börsenjahres. Hannover Rück gewannen 0,5 Prozent, Munich Re 0,6 Prozent.

Für BMW ging es im DAX um 1,9 Prozent nach unten. Analysten der Bank of America haben laut Händlern die Aktien auf "Untergewichten" von "Neutral" abgestuft.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 3.921,27 +0,37 +0,0% -8,8%

Stoxx-50 3.756,97 +0,22 +0,0% -1,6%

Stoxx-600 435,47 -0,73 -0,2% -10,7%

XETRA-DAX 14.264,56 +3,37 +0,0% -10,2%

FTSE-100 London 7.479,93 -9,26 -0,1% +1,4%

CAC-40 Paris 6.647,31 -13,28 -0,2% -7,1%

AEX Amsterdam 719,83 +1,49 +0,2% -9,8%

ATHEX-20 Athen 2.218,59 +12,73 +0,6% +3,6%

BEL-20 Bruessel 3.692,60 -14,02 -0,4% -14,3%

BUX Budapest 43.842,37 -772,51 -1,7% -13,6%

OMXH-25 Helsinki 4.913,34 -12,96 -0,3% -11,6%

ISE NAT. 30 Istanbul 5.200,78 +20,30 +0,4% +156,8%

OMXC-20 Kopenhagen 1.800,43 +3,80 +0,2% -3,4%

PSI 20 Lissabon 5.799,67 -54,10 -0,9% +3,2%

IBEX-35 Madrid 8.225,20 -65,30 -0,8% -5,6%

FTSE-MIB Mailand 24.207,42 -33,93 -0,1% -11,4%

RTS Moskau 1.096,63 -2,30 -0,2% -31,3%

OBX Oslo 1.095,31 +6,18 +0,6% +2,5%

PX Prag 1.170,60 -7,04 -0,6% -17,9%

OMXS-30 Stockholm 2.091,88 +3,45 +0,2% -13,6%

WIG-20 Warschau 1.725,66 -10,00 -0,6% -23,9%

ATX Wien 3.160,38 -1,04 -0,0% -18,3%

SMI Zuerich 11.004,53 -5,42 -0,0% -14,5%

* zu Vortagsschluss

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:15 Mi, 17:21 % YTD

EUR/USD 1,0551 +0,4% 1,0525 1,0494 -7,2%

EUR/JPY 143,98 +0,3% 143,96 143,40 +10,0%

EUR/CHF 0,9875 -0,1% 0,9891 1,0642 -4,8%

EUR/GBP 0,8624 +0,2% 0,8623 0,8614 +2,6%

USD/JPY 136,45 -0,0% 136,79 136,65 +18,5%

GBP/USD 1,2235 +0,2% 1,2206 1,2180 -9,6%

USD/CNH (Offshore) 6,9625 -0,1% 6,9720 6,9788 +9,6%

Bitcoin

BTC/USD 16.948,70 +0,6% 16.821,09 16.810,03 -63,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,73 72,01 +1,0% +0,72 +5,0%

Brent/ICE 77,45 77,17 +0,4% +0,28 +6,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 136,98 149,25 -8,2% -12,27 +129,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.790,14 1.786,20 +0,2% +3,94 -2,2%

Silber (Spot) 23,11 22,73 +1,7% +0,38 -0,9%

Platin (Spot) 1.010,45 1.007,00 +0,3% +3,45 +4,1%

Kupfer-Future 3,87 3,86 +0,4% +0,02 -12,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

