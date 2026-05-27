Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|
27.05.2026 18:19:39
MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - AkzoNobel haussieren mit Übernahmeangebot
DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch kaum verändert geschlossen. Tendenziell stützend waren weiter fallende Ölpreise, zugleich tendierten die Anleger zu Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Kursrally. Der Brent-Ölpreis fiel bis Börsenschluss um fast 4 Prozent auf 95,81 Dollar zurück, was Inflationsängste abmilderte und die Anleiherenditen weiter leicht drückte. Dazu gab es gute Nachrichten aus China. Dort haben die Industriegewinne im April einen rund dreijährigen Abwärtstrend beendet. Höhere Gewinne der chinesischen Unternehmen könnten deren Investitionstätigkeit steigern und damit global für Nachfrage sorgen. Dass der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Aussichten seine Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland gesenkt hat, belastete nicht, zumal sie wegen des Krieges in Nahost erwartbar war.
Der DAX beendete den Handel bei 25.178 PUnkten nach einem Vortagesschluss von 25.185 Punkten. Im Tageshoch stand der Index bei 25.395 und damit in Reichweite des Allzeithochs bei 25.508 Punkten. Mit dem Einsetzen von Gewinnmitnahmen kam der DAX aber wieder zurück. Der Euro-Stoxx-50 schlug sich etwas besser mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 6.071 Punkte, gestützt durch Luxusgüteraktien. Die betreffenden Unternehmen gelten als stark anhängig von der Nachfrage chinesischer Käufer. LVMH kletterten um 3,1 Prozent, Kering um 4,4 Prozent oder Richemont um 5,1 Prozent. Auch Aktien von Lifestyle-Ausstattern waren gesucht. Für Adidas ging 5,4 Prozent nach oben, für Puma um 6,2 Prozent.
Für Öl- und Gaswerte ging es gleich um 3,1 Prozent abwärts. Auch Aktien aus dem Erneuerbare Energien-Universum zeigten sich von dem fallenden Ölpreis belastet. Die Schließung der Straße von Hormus und die daraus resultierende Unterversorgung mit Öl und Gas hatten die Notwendigkeit einer verstärkten Diversifizierung von Energiequellen deutlich gemacht. Die aktuelle Ölpreiskorrektur in Erwartung eines baldigen Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran setzte dem Sektor nun zu. Für Vestas ging es um 7,4 Prozent nach unten, Nordex verloren 3,0 Prozent.
Verbio gaben um 1,8 Prozent nach, und das trotz einer erneuten Anhebung der Ziele für das laufende Geschäftsjahr. Das Unternehmen stellt nun für 2025/26 eine EBITDA von 160 bis 180 Millionen Euro in Aussicht nach bislang 100 bis 140 Millionen. Die Anhebung der EBITDA-Prognose resultiere aus der positiven Geschäftsentwicklung, maßgeblich unterstützt durch ein attraktives Ethanol-Marktumfeld mit starken Margen. Das Verbio-Papier lag vor der Nachricht allerdings deutlich niedriger. Es litt wie andere Aktien aus dem Erneuerbare Energien-Universum unter einem weiter fallenden Ölpreis.
Mit einem Kurssprung von 19,5 Prozent auf 62,78 Euro zeigten sich AkzoNobel. Wie das Chemieunternehmen mitteilte, hat es ein Übernahmeangebot von Nippon Paint und einem Finanzinvestor abgelehnt. Dieses habe indikativ bei 73 Euro je Aktie gelegen. "Die Übernahmefantasie - egal durch wen - dürfte jetzt eine ganze Weile den Aktienkurs hoch halten", sagte ein Händler.
Autowerte stiegen nach gut ausgefallenen Absatzzahlen für Europa. BMW konnte die Zulassungen um 2,4 Prozent, VW um 3,5 Prozent und Mercedes-Benz um 7 Prozent steigern. Mercedes-Benz verteuerten sich um 3,1 Prozent, VW um 2,5 und BMW um 2,3 Prozent. Continental gewannen 4 Prozent. Nach dem Kurseinbruch vom Vortag konnten sich Ferrari (-0,1%) nicht erholen. Die Vorstellung des ersten vollelektrischen Boliden Luce kam bei den Anlegern nicht an. Sie befürchten eine Schädigung der Marke.
Die Ankündigung in das Raumfahrtgeschäft einzusteigen, trieb die Schaeffler-Aktie an. Der Automobilzulieferer und Spire Global kooperieren beim Aufbau einer eigenständigen europäischen Raumfahrtinfrastruktur. Die Zusammenarbeit ziele darauf ab, einen neuen europäischen Standard für die Raumfahrtindustrie zu etablieren, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der Entwicklung von Subsystemen für Satelliten und Satellitenplattformen liege. Die Automobilindustrie ist gerade dabei, sich selbst neu zu erfinden. Das Schaeffler-Papier haussierte mit Aufschlägen von 10 Prozent.
Siltronic verloren 4 Prozent. Hintergrund war eine Aktienplatzierung durch den Hauptaktionär Wacker Chemie. Händler sprachen angesichts der Technologierally von einem idealen Zeitpunkt. Wacker Chemie gaben um 2,1 Prozent nach. Technologieaktien und Titel aus dem KI-Umfeld wurden am Berichtstag gemieden; Infineon verloren 1,1 Prozent oder Siemens Energy 3,8 Prozent.
===
Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)
Euro-Stoxx-50 6.071 +0,1 +4,7
Stoxx-50 5.218 +0,0 +6,1
Stoxx-600 628 +0,0 +6,1
DAX 25.178 -0,0 +2,8
FTSE-100 London 10.491 +0,1 +5,6
CAC-40 Paris 8.173 +0,4 +0,3
AEX Amsterdam 1.042 -0,2 +9,6
ATHEX-20 Athen 5.958 +1,0 +11,4
BEL-20 Brüssel 5.604 +0,2 +10,3
BUX Budapest 130.916 +0,7 +17,9
OMXH-25 Helsinki 6.557 +0,2 +15,0
OMXC-20 Kopenhagen 1.540 -0,3 -4,2
PSI 20 Lissabon 9.196 -0,7 +11,3
IBEX-35 Madrid 18.291 +0,5 +5,7
FTSE-MIB Mailand 49.899 -0,6 +11,0
OBX Oslo 1.990 -1,8 +24,5
PX Prag 2.584 -0,8 -3,8
OMXS-30 Stockholm 3.162 -0,2 +9,7
WIG-20 Warschau 136.056 -0,5 +16,6
ATX Wien 6.100 -0,1 +14,5
SMI Zürich 13.526 +0,8 +2,0
* gerundet
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:01
EUR/USD 1,1626 -0,0 -0,0002 1,1628 1,1623
EUR/JPY 185,46 +0,1 0,1800 185,28 185,2100
EUR/CHF 0,9152 +0,2 0,0017 0,9135 0,9129
EUR/GBP 0,866 +0,1 0,0012 0,8648 0,8641
USD/JPY 159,5 +0,1 0,2100 159,29 159,3300
GBP/USD 1,3422 -0,2 -0,0023 1,3445 1,3450
USD/CNY 6,7788 -0,1 -0,0072 6,7860 6,7852
USD/CNH 6,779 -0,1 -0,0055 6,7845 6,7850
AUS/USD 0,7133 -0,5 -0,0034 0,7167 0,7166
Bitcoin/USD 75.166,93 -1,1 -851,88 76.018,81 76.901,40
ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 90,28 -3,8 -3,61 93,89
Brent/ICE 95,81 -3,8 -3,77 99,58
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.435,47 -1,6 -70,54 4.506,01
Silber 74,48 -3,2 -2,47 76,95
Platin 1.914,59 -2,2 -44,00 1.958,59
(Angaben ohne Gewähr)
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
May 27, 2026 12:19 ET (16:19 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
12:27
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
27.05.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
27.05.26
|Pluszeichen in Europa: nachmittags Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
27.05.26
|Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
27.05.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
26.05.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
26.05.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|06:26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow wenig verändert erwartet -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.