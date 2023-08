MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Ruhiges Geschäft vor Fed-Protokoll

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert tendieren Europas Börsen am Mittwochmittag in einem sehr ruhigen Geschäft. Angesichts des Höhepunkts der Urlaubssaison in vielen Ländern, dem Ende der Berichtssaison und auch fehlenden Nachrichten dümpeln die meisten Kurse nur vor sich hin. Von den 40 Aktien im DAX weisen 33 Titel Bewegungen nur im Nullkomma-Bereich auf. Der Index legt um 4 Punkte zu auf 15.771. Der Euro-Stoxx fällt um 0,1 Prozent auf 4.285 Punkte.

Auch die Umsätze sind sehr gering und liegen nach Händlerangaben bei weniger als der Hälfte von normalen Handelstagen. Eine Belebung könnte am Donnerstag eintreten, falls sich im mit Spannung erwarteten Fed-Protokoll am Abend besonders drastische Kommentare von Notenbankern zur Inflation finden lassen.

In Europa blicken die Teilnehmer unterdessen vor allem auf die Verbraucherpreise in Großbritannien: Hier sorgt für etwas Erleichterung, dass sie mit plus 6,8 Prozent zum Vorjahr einen Tick unter der Erwartung von 6,9 Prozent blieben. Die Kernrate liegt allerdings etwas darüber. Am Vortag hatte ein rekordhoher Lohnanstieg die Sorgen geweckt, dass die Bank of England weiter bei den Zinsen zulegen muss. Überraschend stark fiel die Industrieproduktion in der Eurozone aus, sie hat sich gegen den Vormonat um 0,5 Prozent erhöht statt des erwarteten Minus von 0,6 Prozent.

Bayer mit Abstufung leichter

Am deutschen Aktienmarkt stehen Bayer mit einem Minus von 2 Prozent unter Druck, nachdem Berenberg die Aktie auf "Buy" von "Hold" abgestuft hat. Die Analysten begründen die Senkung damit, dass die Aktie nicht günstig für ein Unternehmen sei, das in den nächsten zwei Jahren Schwierigkeiten haben dürfte, die Gewinne zu steigern. Auch auf die PCB-Rechtsverfahren verweisen die Analysten.

Kräftig nach oben um 8,7 Prozent geht es mit Dermapharm. Die Aktien des Arzneimittelherstellers erholen sich damit weiter, nachdem das Ende der Corona-Fantasie den Aktienkurs in 2022 mehr als halbiert hatte. Dermapharm konnte im ersten Halbjahr den Umsatz um 24 Prozent und das EBITDA um 13 Prozent steigern. Entsprechend sieht man sich zum Jahresende am oberen Rand der bisherigen Prognosespannen.

Die Alcon-Aktie setzt ihre jüngste Schwächephase fort und tendiert 1,6 Prozent leichter - und dies, obwohl der Schweizer Hersteller von Augenheilmitteln nicht nur ein starkes Zweitquartal vermelden konnte, sondern zudem die Jahresprognose für Umsatz und Gewinn erhöht hat. Die Analysten der Citi loben die Zahlen und bestätigen ihre Kaufempfehlung.

Als "ordentlich" werden auch die Zahlen von Grand City Properties im Handel bezeichnet. Operativ laufe alles rund, die Netto-Mieteinnahmen im ersten Halbjahr stiegen um 5 Prozent zum Vorjahr, der FFO-Wert lag nur leicht unter Vorjahr. Für Minuszeichen sorgten nur die negativen Bewertungseffekte, die aber branchenüblich seien. Die Aktie legt um 1,1 Prozent zu.

Gut kommen die Ergebnisse vom britischen Versicherer und Vermögensverwalter Aviva (+2,5%) an. Die Zahlen zum ersten Halbjahr konnten die Erwartungen übertreffen. Wachstum habe es in allen Geschäftsbereichen gegeben, vor allem das Prämienwachstum wird gelobt. Im Ausblick betonte Aviva, man plane, die Mittelfristziele zu übertreffen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.285,38 -0,1% -3,19 +13,0%

Stoxx-50 3.934,90 -0,1% -3,17 +7,8%

DAX 15.771,28 +0,0% 4,00 +13,3%

MDAX 27.788,10 +0,0% 1,81 +10,6%

TecDAX 3.119,71 -0,2% -5,37 +6,8%

SDAX 13.140,02 +0,1% 15,21 +10,2%

FTSE 7.364,59 -0,3% -25,05 -0,8%

CAC 7.267,69 -0,0% -0,01 +12,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,64 -0,03 +0,07

US-Zehnjahresrendite 4,18 -0,04 +0,30

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:19 Uhr Di, 17:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0921 +0,1% 1,0918 1,0940 +2,0%

EUR/JPY 159,03 +0,2% 158,77 158,84 +13,3%

EUR/CHF 0,9595 +0,2% 0,9590 0,9583 -3,1%

EUR/GBP 0,8568 -0,2% 0,8591 0,8584 -3,2%

USD/JPY 145,61 +0,0% 145,47 145,22 +11,1%

GBP/USD 1,2745 +0,3% 1,2719 1,2745 +5,4%

USD/CNH (Offshore) 7,3182 -0,0% 7,3192 7,3129 +5,6%

Bitcoin

BTC/USD 29.160,99 -0,1% 29.150,23 29.425,25 +75,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,89 80,99 -0,1% -0,10 +2,6%

Brent/ICE 84,77 84,89 -0,1% -0,12 +2,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 38,84 38,81 +0,1% +0,03 -50,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.905,93 1.901,85 +0,2% +4,08 +4,5%

Silber (Spot) 22,72 22,53 +0,9% +0,20 -5,2%

Platin (Spot) 891,90 892,05 -0,0% -0,15 -16,5%

Kupfer-Future 3,67 3,67 +0,1% +0,00 -3,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

