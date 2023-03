MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Vitesco brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte scheinen die schwache Vorgabe der Wall Street vom Mittwoch in Reaktion auf die Zinserhöhung der US-Notenbank und die begleitenden Aussagen gut wegzustecken. Kurz nach Handelsbeginn zeigen sich die Indizes wenig verändert. Rückenwind kommt von den Futures auf die US-Indizes, die freundlich tendieren. Der DAX sinkt um 0,1 Prozent auf 15.200 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,1 Prozent auf 4.200 Punkte.

Die Wall Street hatte verschnupft darauf reagiert, dass die US-Notenbank schon 2023 sinkenden Zinsen eine Absage erteilte und damit erst im kommenden Jahr rechnet. Am Zinsterminmarkt waren dagegen zuletzt bereits für das laufende Jahr schon wieder sinkende Zinsen gespielt worden. Stärker als noch am Vorabend in den USA scheinen die Märkte mittlerweile aber zu gewichten, dass die US-Notenbank jetzt nur noch eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr sieht, womit auch eine Pause im Zinserhöhungszyklus möglich scheint. "Das Ende ist nah", kommentiert Commerzbank-Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann zum Zinserhöhungszyklus der Fed.

Dass die Fed die Leitzinsen um 25 Basispunkte auf nun 4,75 bis 5,00 Prozent angehoben hat, war derweil erwartet worden und bewegt für sich genommen nicht mehr.

Mit der Aussicht auf das Ende der Zinserhöhungen in den USA waren die Renditen der US-Anleihen deutlich abgerutscht und zogen die Marktzinsen in Europa mit nach unten. "Die deutlich fallenden Renditen dürften am Donnerstag die Wachstumswerte in Europa stützen", erwartet ein Marktteilnehmer. Zugleich verlor der Dollar deutlich an Wert. Er gibt am Morgen im europäischen Handel weiter nach, der Euro steigt auf gut 1,09 Dollar, das ist der höchste Stand seit Anfang Februar.

Ein Profiteur der jüngsten Entwicklung ist das Gold . Die sinkenden Renditen und die zurückgehende Zinserhöhungserwartung machen das keine Zinsen abwerfende Edelmetall als Anlage attraktiver. Mit rund 1.980 Dollar nähert sich die Feinunze wieder dem jüngsten Hoch bei 2.010 Dollar.

Nach der Zinsentscheidung in den USA nehmen Marktteilnehmer nun die Sitzungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und der Bank of England (BoE) ins Visier. Die SNB dürfte den Leitzins voraussichtlich trotz der jüngsten Turbulenzen um die Credit Suisse auf 1,5 von 1,0 Prozent erhöhen, von der BoE wird eine Zinserhöhung auf 4,25 von 4,0 Prozent erwartet.

Enttäuschender Ausblick schickt Vitesco auf Talfahrt

Am Aktienmarkt laufen Banken mit durchschnittlichen Verlusten von 0,7 Prozent etwas schlechter als der breite Markt. Schwächer tendieren nur die Sektoren Bau (-0,8%) und Medien (-1,2%). In den USA waren die Bankenwerte unter Druck geraten, nachdem Finanzministerin Yellen einer Ausweitung der Einlagensicherung über die Grenze von 250.000 Dollar eine Absage erteilt hatte. Das könnte die Sorgen um Kreise ziehende Probleme bei regionalen US-Banken wieder aufleben lassen.

Unter den Einzelwerten stürzen Vitesco um bis zu 10 Prozent ab; aktuell liegt der Kurs 5,4 Prozent im Minus. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr keinen Bilanzgewinn erzielt und zahlt deshalb keine Dividende. Für das laufende Jahr rechnet der Autozulieferer mit einer weiteren Verbesserung sowohl des Umsatzes als auch der Marge. Speziell bei der Marge war am Markt aber mit mehr gerechnet worden. Ein Marktteilnehmer verweist daneben auf die schwachen Auftragseingänge in der Automobilindustrie. Das spreche gegen die Vitesco-Aktie.

Porsche AG sinken um 0,2 Prozent. "Die hohe Prämie ist ein Zeichen der Stärke", meint ein Marktteilnehmer zu Plänen des Unternehmens, seinen Mitarbeitern bis zu 9.050 Euro Prämie zu zahlen. "Die Börse bewertet Porsche nicht als Autohersteller, sondern als Unternehmen aus dem Luxusgütersegment", betont er.

Unter weiteren Einzelwerten bringen Ausblicke von Unternehmen und Dividendenankündigungen im Rahmen der Vorlage detaillierter Geschäftsberichte für 2022 Bewegung in die Kurse. Heidelberg Materials will für das abgelaufene Geschäftsjahr eine um 20 Cent auf 2,60 Euro erhöhte Dividende zahlen. Die Aktie zeigt sich davon allerdings unbeeindruckt und gibt um 1,2 Prozent nach.

Besser kommt die Dividendenerhöhung bei Scout24 an. Die Anzeigenplattform zahlt nach der Gewinnsteigerung 2022 nach 0,84 nun 1,00 Euro je Aktie. Dazu kündigte das Unternehmen an, eigene Aktien für bis zu 100 Millionen Euro zurückzukaufen. Der Kurs zieht um 3,8 Prozent an.

Die Aktie des Bausoftwarespezialisten Nemetschek springt um gut 11 Prozent nach oben. Das Unternehmen rechnet dieses Jahr mit einer nachlassenden Profitabilität, gleichwohl soll die Marge aber weiter auf hohem Niveau liegen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.199,53 +0,1% 3,83 +10,7%

Stoxx-50 3.821,56 -0,3% -13,10 +4,7%

DAX 15.200,43 -0,1% -15,76 +9,2%

MDAX 26.935,87 +0,3% 71,10 +7,2%

TecDAX 3.234,18 +0,2% 6,37 +10,7%

SDAX 12.838,57 -0,2% -19,96 +7,7%

FTSE 7.536,56 -0,4% -30,28 +1,5%

CAC 7.126,50 -0,1% -4,62 +10,1%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,0901 +0,4% 1,0859 1,0794 +1,8%

EUR/JPY 142,86 +0,1% 142,74 143,15 +1,8%

EUR/CHF 0,9984 +0,2% 1,0900 0,9964 +0,9%

EUR/GBP 0,8854 +0,0% 0,8852 0,8822 +0,0%

USD/JPY 131,00 -0,3% 131,46 132,64 -0,1%

GBP/USD 1,2313 +0,4% 1,2267 1,2236 +1,8%

USD/CNH 6,8223 -0,6% 6,8621 6,8786 -1,5%

Bitcoin

BTC/USD 27.717,41 +1,6% 27.280,57 28.678,29 +67,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,39 70,9 -0,7% -0,51 -12,5%

Brent/ICE 76,23 76,69 -0,6% -0,46 -10,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 41,10 39,97 +2,8% +1,13 -47,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.976,91 1.966,04 +0,6% +10,87 +8,4%

Silber (Spot) 22,89 22,90 -0,0% -0,01 -4,5%

Platin (Spot) 992,10 984,95 +0,7% +7,15 -7,1%

Kupfer-Future 4,07 4,04 +0,7% +0,03 +6,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

