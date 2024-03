MÄRKTE EUROPA/Kleine Erholung - Porsche enttäuscht mit Ausblick

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag im Plus gestartet. Der DAX legt um 0,3 Prozent auf 17.792 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,1 Prozent auf 4.937 Zähler. Nach dem Rücksetzer im DAX am Vortag beweist die Erholung einmal mehr, wie schnell in diesem Jahr Rücksetzer zum Einstieg von Investoren genutzt werden. Hier ist "fomo" ein immer wieder gern gebrauchter Begriff, "fear of missing out", eben die Angst, die Aufwärtsbewegung zu verpassen. Die Anleihen tendieren lustlos seitwärts, von dieser Seite sind keine Impulse zu erwarten. In den Niederlanden kommt die Inflationsrate per Februar auf 2,8 Prozent zurück, was zumindest in die richtige Richtung weist.

Wesentlich mehr Impulskraft wird den Verbraucherpreisen aus den USA zugesprochen, die aufgrund der dortigen Sommerzeit bereits um 13:30 Uhr MEZ zur Veröffentlichung anstehen. Die Analysten erwarten im Konsens die Gesamtrate unverändert bei 3,1 Prozent, die Kernrate soll dagegen leicht von 3,9 auf 3,7 Prozent sinken. Sollte die Inflation langsamer als erwartet zurückkommen, könnten die Märkte weitere Zinssenkungen der US-Notenbank auspreisen oder zeitlich später ins Jahr verschieben. Das würde die Renditen von US-Staatsanleihen antreiben, also die Treasuries unter Druck setzen. Zudem dürfte dies die Bewertungen von Aktien belasten, also für eine fallende Wall Street sorgen.

Porsche AG enttäuscht mit Ausblick

Die Aktie der Porsche AG legt den Rückwärtsgang ein, mit Blick auf die 2024er Marge geht es für den Kurs 1,8 Prozent nach unten. Angesichts der höheren Kosten soll die Umsatzrendite dieses Jahr auf 15 bis 17 Prozent sinken, das kommt an der Börse nicht gut an. Hier erwartet der Konsens der Analysten einen Wert von 17,4 Prozent, der oberhalb der Spanne liegt. Mit Blick auf das Jahr 2023 haben Umsatz und operatives Ergebnis im Rahmen der Erwartung gelegen, der Cashflow schon einen Tick darunter. Im Windschatten geht es für die Aktie der Porsche Holding mit 1 Prozent gen Süden.

Etwas überraschend deutlich fällt das Plus von 7 Prozent bei Wacker Chemie aus. Positiv wird von einem Marktteilnehmer der Zwischenbericht für das erste Quartal gewertet, hier wird ein EBITDA auf dem Vorquartalsniveau von 135 Millionen Euro in Aussicht gestellt, was über dem Vara-Konsens läge. Dass der Münchener Chemiekonzern seine Dividende auf 3 Euro je Aktie senkt, stellt nach Aussage eines Marktteilnehmers keine Überraschung dar.

SAP profitieren von der guten Geschäftsentwicklung des Wettbewerbers Oracle, für das DAX-Schwergewicht geht es um 1,5 Prozent nach oben. Fuchs (-3%) hat vergangenes Jahr dank besserer Geschäfte in Asien und Amerika den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Im abgelaufenen Jahr kletterte der Umsatz laut Mitteilung um 4 Prozent auf 3,541 Milliarden Euro, das EBIT stieg kräftig um 13 Prozent auf 413 Millionen Euro. Damit schnitt Fuchs beim Umsatz etwas schlechter ab, als Analysten erwartet hatten, beim EBIT dagegen besser.

Für die Aktie von Manz geht es nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2023 mit einem nahezu stabilen Umsatz um 2 Prozent nach oben. Das Unternehmen steigerte sein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen deutlich von 8,0 Millionen Euro im Vorjahr auf 16,1 Millionen im Geschäftsjahr 2023.

Douglas will bei Börsengang knappe Milliarde einsammeln

Douglas erhöht beim Börsengang das Tempo. Der erste Handelstag soll bereits der 21. März sein. Wie die Düsseldorfer mitteilten, sollen im Rahmen des Börsengangs bis zu 32,7 Millionen neue Aktien in einer Preisspanne von 26 bis 30 Euro ausgegeben werden. Die Kosmetikhandelskette peilt eine Marktkapitalisierung zwischen 2,8 und 3,1 Milliarden Euro an sowie einen Streubesitz zwischen 29,3 und 31,8 Prozent. Daraus errechnet sich ein Enterprise Value von etwa 5,2 Milliarden Euro inklusive Schulden nach dem IPO. Der Börsengang wird an der Börse als Lackmustest für weitere gewertet, die bereits in der Pipeline seien.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.936,57 +0,1% 6,15 +9,2%

Stoxx-50 4.362,10 +0,3% 14,29 +6,6%

DAX 17.792,04 +0,3% 45,77 +6,2%

MDAX 26.140,83 +0,4% 104,49 -3,7%

TecDAX 3.441,86 +0,3% 10,05 +3,1%

SDAX 13.903,91 +0,6% 78,94 -0,4%

FTSE 7.731,59 +0,8% 62,36 -1,0%

CAC 8.023,48 +0,0% 3,75 +6,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,29 -0,01 -0,28

US-Zehnjahresrendite 4,09 -0,01 +0,21

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:35 Uhr Mo, 17:17 % YTD

EUR/USD 1,0924 -0,0% 1,0937 1,0927 -1,1%

EUR/JPY 160,98 +0,3% 161,22 160,55 +3,5%

EUR/CHF 0,9577 -0,1% 0,9592 0,9596 +3,2%

EUR/GBP 0,8548 +0,2% 0,8533 0,8532 -1,5%

USD/JPY 147,36 +0,3% 147,41 146,93 +4,6%

GBP/USD 1,2781 -0,2% 1,2819 1,2808 +0,5%

USD/CNH (Offshore) 7,1786 -0,0% 7,1813 7,1837 +0,8%

Bitcoin

BTC/USD 71.695,95 -1,1% 71.616,54 72.399,66 +64,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,23 77,93 +0,4% +0,30 +8,1%

Brent/ICE 82,66 82,21 +0,5% +0,45 +7,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 24,825 24,76 +0,3% +0,07 -17,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.176,91 2.181,35 -0,2% -4,44 +5,6%

Silber (Spot) 24,44 24,48 -0,2% -0,05 +2,8%

Platin (Spot) 931,95 938,49 -0,7% -6,54 -6,1%

Kupfer-Future 3,93 3,93 -0,1% -0,00 +0,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

