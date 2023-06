MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Euro zieht nach EZB kräftig an

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Donnerstag mit leichten Abgaben geschlossen. Der Tag stand ganz im Zeichen der Zentralbanken. Die EZB erhöhte wie erwartet die Zinsen um 25 Basispunkte und stellte weitere Maßnahmen in Aussicht. Zugleich wurde die Inflationsprognose nach oben genommen. Am Vorabend hatte die US-Notenbank zwar eine Zinspause eingelegt, der geldpolitische Ausblick legte allerdings zwei weitere Zinserhöhungen im laufenden Jahr nahe. Händler sprachen von falkenhaften Ausblicken auf beiden Seiten des Atlantiks.

"Die EZB tritt auf die Euphorie-Bremse", kommentierte der Vermögensverwalter QC Partners die Zinsentscheidung. Die Notenbank verweise vor allem auf die noch immer zu hohe Inflationsrate. An den Märkten reagierte vor allem der Euro mit Aufschlägen auf die Entscheidung, der Rentenmarkt zeigte sich volatil. Die Einheitswährung stieg auf 1,0930 Dollar nach Ständen von zuvor unter 1,0820. Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 16.290 Punkte, kräftig steigende Kurse an Wall Street verhinderten Schlimmeres. Der Euro-Stoxx-50 fiel um 0,2 Prozent auf 4.365 Punkte.

In China stehen die Zeichen auf geldpolitische Lockerung

Stramm auf Gegenkurs bewegt sich hingegen China: Die dortige Notenbank senkt immer mehr Zinssätze aus der zweiten Reihe. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Leitzinsen bald folgen werden. Aktuell wurde die mittelfristige Kreditfazilität (MLF) auf 2,65 Prozent von 2,75 Prozent gesenkt. Anfang der Woche war schon ein anderer Satz gesenkt worden. Am Markt geht man davon aus, dass die Notenbank am Dienstag auch die Loan Prime Rate (LPR) senken wird.

Zinssensible Titel wurden gemieden. Aktien aus dem Immobiliensektor wie Vonovia (-2,3%) rutschten nach unten. LEG Immobilien büßten 1,5 Prozent ein. Deutsche Bank gaben 3 Prozent nach und Commerzbank 0,6 Prozent - steigende Zinsen sind ein zweischneidiges Schwert für den Sektor. BASF verloren 1 Prozent und Brenntag 1,8 Prozent. Stark steigende Gaspreise waren nicht dazu angetan, die Stimmung zu heben.

Im Software-Sektor ging die Welle von Übernahmen und Beteiligungen weiter. Den Startschuss habe der Verkauf der Software AG in Deutschland gegeben, hieß es dazu im Handel. Nun hat in der Schweiz SoftwareOne ein unaufgefordertes Angebot von Bain Capital für 18,50 Franken je Aktie erhalten. Hier zeichnet sich nach Händlerangaben eine Bieterschlacht ab. Der Verwaltungsrat reagierte bereits und sieht das Unternehmen durch das Angebot "wesentlich unterbewertet". Die Aktie sprang um 18,7 Prozent auf 18 Franken.

Bei Atoss Software in Deutschland steigt nun General Atlantic als weiterer Ankeraktionär ein. Der US-Finanzinvestor erhält rund 20 Prozent mit Optionen auf knapp 5 Prozent mehr. Die Aktien fielen dennoch um 3,5 Prozent, da Händler auch hier auf eine komplette Übernahme gehofft hatten.

Hugo Boss fallen nach Mittelfristausblick

Hugo Boss schlossen 1,3 Prozent leichter trotz eines optimistischen Mittelfristausblicks. Zwar hat der Modekonzern die 2021 bekanntgegebenen Ziele für 2025 erhöht, doch sei dies weitgehend erwartet worden, so die Citigroup. Beim schwedischen Mode-Einzelhändler H&M ging es dagegen um 3,7 Prozent nach oben. Hier verfehlten die Umsatzzahlen zwar die Erwartungen leicht, aufgefangen wurde dies aber durch einen positiven Blick auf die Juni-Entwicklung.

Mit Kursgewinnen von 3 Prozent reagierten Vossloh auf die höheren Ziele für das Gesamtjahr. Der Eisenbahntechniker rechnet nun mit Umsätzen zwischen 1,125 und 1,2 Milliarden Euro statt zuvor 1,05 bis 1,15 Milliarden Euro. Beim EBIT schätzt der Konzern nun einen Wert zwischen 87 und 94 Millionen Euro statt bisher 79 bis 88 Millionen. Quirin rechnet mit Erlösen von 1,14 Milliarden Euro sowie einem EBIT von rund 84 Millionen Euro. Es dürfte also Anpassungsbedarf bei den Marktschätzungen geben. Nach einem pessimistischeren Ausblick brachen Helma um 15,9 Prozent ein.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.365,12 -10,86 -0,2% +15,1%

Stoxx-50 4.008,08 +5,80 +0,1% +9,8%

Stoxx-600 464,33 -0,61 -0,1% +9,3%

XETRA-DAX 16.290,12 -20,67 -0,1% +17,0%

FTSE-100 London 7.631,85 +29,11 +0,4% +2,0%

CAC-40 Paris 7.290,91 -37,62 -0,5% +12,6%

AEX Amsterdam 772,64 +1,23 +0,2% +12,1%

ATHEX-20 Athen 3.083,35 -9,13 -0,3% +37,0%

BEL-20 Brüssel 3.658,54 -7,33 -0,2% -1,2%

BUX Budapest 50.234,91 +275,34 +0,6% +14,7%

OMXH-25 Helsinki 4.665,83 -17,09 -0,4% -3,0%

ISE NAT. 30 Istanbul 6.133,94 +166,30 +2,8% +3,2%

OMXC-20 Kopenhagen 2.052,06 +9,05 +0,4% +11,8%

PSI 20 Lissabon 6.005,27 +34,09 +0,6% +5,5%

IBEX-35 Madrid 9.430,80 -2,00 -0,0% +14,6%

FTSE-MIB Mailand 27.731,78 -77,31 -0,3% +17,3%

OBX Oslo 1.122,13 -0,51 -0,0% +3,0%

PX Prag 1.317,89 -4,96 -0,4% +9,7%

OMXS-30 Stockholm 2.310,66 -2,09 -0,1% +13,1%

WIG-20 Warschau 2.097,34 +21,51 +1,0% +17,0%

ATX Wien 3.185,17 -25,95 -0,8% +3,7%

SMI Zürich 11.302,83 +24,53 +0,2% +5,3%

* zu Vortagsschluss

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,50 +0,06 -0,07

US-Zehnjahresrendite 3,74 -0,05 -0,14

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Mi, 17:29 % YTD

EUR/USD 1,0940 +1,0% 1,0817 1,0850 +2,2%

EUR/JPY 153,53 +1,2% 152,76 151,18 +9,4%

EUR/CHF 0,9760 +0,0% 0,9775 0,9739 -1,4%

EUR/GBP 0,8569 +0,2% 0,8552 0,8547 -3,2%

USD/JPY 140,34 +0,2% 141,21 139,34 +7,0%

GBP/USD 1,2767 +0,8% 1,2650 1,2694 +5,6%

USD/CNH (Offshore) 7,1259 -0,7% 7,1649 7,1525 +2,9%

Bitcoin

BTC/USD 24.924,17 -0,8% 24.975,00 25.970,06 +50,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,31 68,27 +3,0% +2,04 -11,9%

Brent/ICE 75,14 73,20 +2,7% +1,94 -10,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,31 38,31 +2,6% +0,99 -52,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.959,17 1.943,45 +0,8% +15,72 +7,4%

Silber (Spot) 23,82 23,98 -0,6% -0,15 -0,6%

Platin (Spot) 991,78 980,00 +1,2% +11,78 -7,1%

Kupfer-Future 3,90 3,87 +0,7% +0,03 +2,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

