TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
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16.11.2026 13:49:41
MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Technologieaktien unter Druck
DOW JONES--Europas Börsen geben bis Montagmittag die leichten Aufschläge wieder ab. Bremsend wirken die Unsicherheiten um Aktien aus der Technologiebranche. Im Vorfeld der mit großer Spannung erwarteten Geschäftszahlen von Chip-Gigant Nvidia am Dienstag halten sich Anleger zurück. Der DAX stagniert bei 26.745 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent nach unten. Die Börsen können nicht von einem leicht nachgebenden Ölpreis sowie fallenden Renditen an den Anleihemärkten profitieren. Am Devisenmarkt handelt der Euro wenig verändert um 1,1014 Dollar.
Vor Nvidia richten sich die Blicke aber zunächst auf die Rede von Fed-Chairman Kevin Warsh am Abend. Nach den über den Erwartungen ausgefallenen Inflationszahlen aus der vergangenen Woche und den falkenhaften Kommentaren von Fed-Vertreter Christopher Waller erhoffen sich die Teilnehmer neue Hinweise über den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Die Deutsche Bank geht nun von drei Zinserhöhungen von jeweils 25 Basispunkten aus - im Dezember, Januar sowie im März.
Am Ende bei den Branchen liegt der Index der Versorger mit einem Minus von 1,5 Prozent, wobei Händler die zuletzt gestiegenen Zinserwartungen als Belastungsfaktor ausmachen. Schwach im Markt liegen auch Rohstoffaktien nach schwachen Wirtschaftsdaten aus China, die die Konjunkturaussichten dämpfen.
Angesichts der Turbulenzen um Nvidia mit dem Rücktritt von CEO Jensen Huang werden Technologieaktien weiter gemieden und verlieren 0,8 Prozent. Die Kursverluste halten sich aber in Grenzen, nachdem es in Asien am Montag an den technologielastigen Börsen in Taiwan und Korea um 5,7 bzw 3,6 Prozent scharf abwärts gegangen ist, nachdem am Freitag an der Wall Street besonders Chipaktien eingebrochen waren. Meldungen, wonach es ein Comeback von CEO Jensen Huang bei Nvidia geben könnte, stützen die Aktie nicht. Vorbörslich verliert das Papier 4 Prozent.
Sorgen bereiten laut Marktteilnehmern vor allem Fragen hinsichtlich der künftigen Finanzierung des KI-Ausbaus, weil Huang Nvidia zu einem Hauptfinancier des Booms gemacht hatte. Die hohen US-Zinsen werden als weitere Last für US-Technologiewerte gesehen, nachdem die US-Erzeugerpreise am Freitag keine Entspannung bei den Zinserwartungen gebracht hatten. Einen positiven Impuls für den Technologiesektor könnte der Börsengang des KI-Riesen Anthropic liefern. Hier ist bei den laufenden Orders von sechsfacher Überzeichnung die Rede. Der Börsengang soll am Donnerstag stattfinden.
In Europa geben Aktien von KI-Infrastrukturgewinnern wie Siemens Energy, ABB und Schneider Electric um bis zu 1,7 Prozent nach. Infineon verlieren 2 Prozent, Aixtron kommen um 2,2 Prozent zurück. Singulus verlieren mit Gewinnmitnahmen um über 15 Prozent nach der Kursverdopplung zuvor.
Rüstungswerte setzen die Erholung fort. "Der dritte US-Flugzeugträger vor dem Iran deutet daraufhin, dass US-Präsident Trump die Lage noch einmal eskalieren will", meint ein Händler. Auf europäischer Ebene verweist der Teilnehmer auf weitere Milliardenhilfen für die Ukraine. Im Rahmen des insgesamt 90 Milliarden Euro schweren EU-Darlehens sind für 2027 weitere 45 Milliarden Euro vorgesehen, davon 31,7 Milliarden Euro für die ukrainische Verteidigungsindustrie. Unter anderem steigen Rheinmetall, Renk, TKMS und Hensoldt um bis zu 3,7 Prozent. Im europäischen Börsen-Ausland kommen Thales, Kongsberg, Leonardo und BAE Systems um bis 3,2 Prozent voran.
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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD
Euro-Stoxx-50 6.378,41 -0,1 -8,45 6.386,86 10,1
Stoxx-50 5.532,86 +0,2 10,26 5.522,60 12,5
DAX 26.744,54 -0,0 -5,41 26.749,95 9,2
MDAX 30.754,49 +0,2 54,53 27.039,42 0,4
TecDAX 4.083,39 +0,2 7,49 3.091,28 12,7
SDAX 17.873,59 +0,8 135,99 13.062,07 4,1
FTSE 10.942,21 +0,4 39,65 10.902,56 10,2
CAC 8.388,24 +0,2 19,33 8.368,91 2,7
SMI 15.227,46 +0,8 121,34 15.106,12 14,8
ATX 6.635,39 -0,3 -19,44 6.654,83 24,6
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:03
EUR/USD 1,1009 -0,1 -0,0012 1,1021 1,1032
EUR/JPY 175,57 -0,2 -0,4200 175,99 176,3600
EUR/CHF 0,9241 -0,0 -0,0003 0,9244 0,9245
EUR/GBP 0,8342 -0,0 -0,0002 0,8344 0,8343
USD/JPY 159,47 -0,1 -0,1900 159,66 159,8400
GBP/USD 1,3195 -0,2 -0,0020 1,3215 1,3220
USD/CNY 6,667 -0,1 -0,0040 6,6710 6,6710
USD/CNH 6,6683 -0,1 -0,0063 6,6746 6,6745
AUS/USD 0,6753 -0,3 -0,0018 0,6771 0,6775
Bitcoin/USD 64.161,82 -1,3 -868,76 65.030,58 68.621,56
ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 87,81 -0,9 -0,75 88,56
Brent/ICE 94,86 -1,0 -0,98 95,84
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 3.867,43 -0,3 -12,61 3.880,04
Silber 47,63 -2,2 -1,09 48,73
Platin 1.465,45 -1,9 -28,13 1.493,58
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
November 16, 2026 07:49 ET (12:49 GMT)
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